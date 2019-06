Bondscoach van de Nederlandse volleybalvrouwen verjongt de ploeg met oog op de toekomst

Eline Timmerman (nummer 31) aan het net. Beeld Ronald Hoogendoorn

De routiniers Laura Dijkema (29) en Myrthe Schoot (30) hebben hun beloofde vakantie gekregen. Het tweetal wordt in Hongkong vervangen door de 22-jarige spelverdeler Britt Bongaerts en middenspeler Tessa Polder (21).

Onder de dertien volleybalsters die vrijdag op het vliegtuig naar Azië stapten zijn er vijf die nog geen 20 jaar oud zijn: de 18-jarigen Hester Jasper, Indy Baijens en Demi Korevaar en de 19-jarigen Annick Meyers en Sarah van Aalen. Eline Timmerman, de opvallendste jongeling in de eerste zes (van vijftien) wedstrijden van de VNL, telt 20 lentes. De interim aanvoerder, Marrit Jasper, is 23. De oudste is libero Kirsten Knip: 26.

Bondscoach Morrison wil zijn ploeg geen B-team noemen. Hij zegt een selectie van 31 te hebben, waaruit hij zodanig kan putten dat internationals op jaren extra rust kunnen krijgen. ‘Deze keuze is onderdeel van ons systeem om speelsters speelklaar te krijgen voor het olympisch kwalificatietoernooi van begin augustus. Sommigen waren vorige week teleurgesteld dat zij in Apeldoorn niet voor eigen publiek konden spelen, maar zij hebben een rustperiode nodig na een professioneel seizoen. Zij moeten hun lichaam voorzichtig gereed maken voor deze zomer. Dat lijf is hun grootste bezit.’

Gewichten tillen

Morrison heeft ervoor gekozen zelf in Nederland te blijven om toppers als Lonneke Slöetjes en Anne Buijs voorzichtig op niveau te brengen. Celeste Plak en Robin de Kruijf, Champions League-finalisten voor Italiaanse clubs, worden met nog meer zorg klaar gestoomd. Plak die van het Italiaanse Novara naar het Turkse Aydin verhuist, kreeg nog wat extra rust om haar lege tank te vullen. ‘Celeste heeft inderdaad iets meer rust gekregen, maar niet heel veel. Het compromis was dat zij elders haar gewichten tilt.’

Morrison reisde vorige week om familieredenen kort naar zijn thuisland VS terug. Maandag stond hij al weer in de zaal op Papendal. De coaching in Hongkong is in handen van zijn Italiaanse assistent Alessandro Beltrami, ondersteund door de ervaren Nederlanders Marko Klok en Arne Hendriks. Klok, vanuit Hongkong: ‘Maar het was al de afspraak dat Morrison niet alles zou coachen. Maar het speelplan voor de wedstrijden tegen Italië, China en Japan spreken we door met hem.’

Morrison liet zich vorige week lovend uit over de ontwikkeling van de door hem gescoute jonge speelsters. Voor het WK van 2022, in januari toegewezen aan Nederland, moet de Amerikaan nieuw talent ontwikkelen dat de huidige generatie kan gaan aflossen. Morrison deed verrassende ontdekkingen, naar eigen zeggen. ‘Elke wedstrijd in deze VNL worden ze beter.’

Hij wilde zich best uitlaten over Eline Timmerman, een jonge vrouw uit de eredivisie die voor Eurosped TVT uit Almelo speelt. Zij meet 1.92 en was een openbaring aan het net. Timmerman speelde in het verleden voor het Talent Team van Papendal en daarna nog voor Alterno voor zij het voorbije seizoen naar de Eurosped (‘het is maar 25 minuten rijden vanuit Rijssen’) vertrok. Daar kwam zij in handen van de erkende talentontwikkelaar Jan Berendsen.

Morrison: ‘Ik kijk video’s en statistieken van alle Nederlandse speelsters boven de 18. Die zijn verspreid over de hele wereld. Maar mensen kijken blijkbaar niet naar de eredivisie. Mooi dat ik er een heb gevonden. Eline Timmerman.’

1 april

Timmerman was beduusd toen ze het bericht van Morrison kreeg om zich te melden op Papendal. ‘Het was een appje van hem. Op 1 april. Ja, en het was geen grap.’

Op Papendal kon de lange vrouw, die vastbesloten is nog een jaar Eurosped te doen, het snelle Engels van Morrison nauwelijks volgen. Ze werd geholpen door teamgenoten. Morrison geeft hoog op van de slagkracht van Timmerman. ‘Zij heeft een world class arm. Ik kijk graag naar speelsters die iets speciaals hebben. En als je naar Eline kijkt is dat haar arm. En reken maar dat ik er iets speciaals van kan maken.’

Nederland speelt dinsdag in Hongkong tegen Italië dat, ook tot de verrassing van Morrison, in de A-formatie gaat uitkomen. De wedstrijd had een voorproefje kunnen zijn van de olympische kwalificatiewedstrijd op 4 augustus in Catania. Dat wordt het niet. Nederland speelt verstoppertje, is de uitkomst van overleg in de staf van de nationale ploeg. De jonkies mogen zich voor de zevende VNL-interland op rij tonen. Nederland staat elfde van de zestien VNL-deelnemers, maar kan niet degraderen. De positie in dat toernooi is voor zeven jaar gegarandeerd.