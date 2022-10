Bondscoach Van Ass wil geen sekte-sfeertje bij hockeyploeg: ‘Iedereen moet zichzelf kunnen zijn’

Bondscoach Paul van Ass tijdens zijn eerste training met de hockeysters. Beeld ANP

Bij zijn eerste kennismaking met de Nederlandse hockeyploeg, zonder bal en stick in een rustieke omgeving, wees Paul van Ass vorige maand op een figuurlijke landkaart van Nederland. De nieuwe bondscoach vroeg de hockeysters op die plek te gaan staan waar ze voor het eerst verliefd werden op het hockeyspel. ‘Waar en waarom werd jij gegrepen door hockey? Wat voor gebeurtenis was dat? En waarom speel je nog steeds?’

Van Ass wil dat zijn speelsters teruggaan naar de essentie: passie. ‘Je moet hockeyen omdat het gaaf is, niet omdat het je inkomen geeft en je er een bepaalde status aan ontleent. Je moet spelen met je hart, ik wil die energie voelen’, zegt de bevlogen coach.

Medio september begon Van Ass aan zijn tweede termijn als bondscoach bij de KNHB. Van 2010 tot 2014 leidde hij de nationale mannenploeg waarmee hij met een zeer aanvallende speelstijl olympisch zilver (2012) en WK-zilver (2014) won.

Plezier in het hockey verloren

Van Ass moet nu een plezierig en veilig prestatieklimaat scheppen bij de vrouwenploeg. Na een beklemmende tijd onder de vorige bondscoach Alyson Annan waren diverse speelsters het plezier in het hockey verloren. Begin dit jaar moest Annan het veld ruimen omdat er onder haar bewind een verziekte teamcultuur was ontstaan waarin veel speelsters niet zichzelf durfden te zijn. Annan werd tot de zomer opgevolgd door interim-coach Jamilon Mülders.

Van Ass wil niet al te veel naar het verleden kijken. Nadat hij begin deze week zijn eerste training als bondscoach heeft geleid op het veld van hockeyclub Schaerweijde in Zeist kiest hij zijn woorden zorgvuldig. ‘We komen uit een heel gekke situatie’, zegt Van Ass in het clubhuis. ‘Het vrouwenhockeyteam is de best presterende topsportploeg ter wereld in de afgelopen tien jaar. Maar tegelijkertijd is het proces toch vastgelopen om het netjes te zeggen. En dat is heel apart. Het is nu aan mij om het anders neer te zetten.’

Van Ass vindt het logisch dat de KNHB na de zeer turbulente periode bij een ervaren coach is uitgekomen. ‘Om dit proces te kunnen managen moet je langer in het vak zitten. En wat heel belangrijk is: mijn carrière is niet afhankelijk van wel of geen goud halen op de Olympische Spelen van Parijs. Ik heb niks te verliezen. Tuurlijk wil ik ook graag winnen, maar ik ga niet als een gek om me heen slaan als dat niet lukt. Ik zie bij veel bondscoaches – ook in andere sporten – dat ze hun stress projecteren op de groep. Door mijn ervaring denk ik niet dat ik snel in die valkuil zal trappen.’

Onervaren

De 62-jarige coach, die veel successen boekte met de mannen van HGC, stond in zijn lange carrière slechts één seizoen aan het roer van een vrouwenploeg; in 1998 was hij coach van HGC Dames 1. ‘Ik ben onervaren in het coachen van vrouwen, maar ik zie dat niet als een nadeel.’

Aanvaller Frédérique Matla noemt het juist verfrissend dat Van Ass nieuw is in het vrouwenhockey. ‘Wij kenden hem niet en hij kende ons niet, we maken een frisse start. Paul is heel relaxed en zorgt voor luchtigheid in de groep.’

Van Ass staat bekend als een peoplemanager die van uiteenlopende karakters een hecht team kan smeden, maar hij schroomt ook niet om harde beslissingen te nemen. Berucht was zijn besluit in 2012 om sterspelers Teun de Nooijer en Taeke Taekema uit de selectie te zetten. Hij motiveerde dat met de woorden: ‘Als je twee grote bomen uit het bos haalt, gaat de zon schijnen op de kleinere planten, struiken en gewassen die overblijven. Die gaan heel snel groeien.’ Van Ass kreeg veel kritiek, maar daar sliep hij niet minder om.

In zijn eerste weken als vrouwenbondscoach hamert Van Ass erop dat iedereen binnen het Nederlands team zichzelf moet kunnen zijn. ‘Ik heb genoeg ervaring om ervoor te zorgen dat ik mezelf blijf. Hierdoor hoop ik ook dat de dames en alle stafleden zichzelf kunnen blijven. Anders krijg je zo’n sekte-sfeertje.’

Ruimte

Tijdens de kennismakingsbijeenkomst benoemde Van Ass veelvuldig de term ruimte. ‘Geef ruimte aan je nieuwe begeleidingsstaf, aan je teamgenoten, aan je clubbestuurders maar zeker ook aan jezelf. Ik zie vrouwen die zo fanatiek zijn in alles wat ze doen: hockey, studie, werk, privé. Soms mag je jezelf ook wat meer ruimte geven. Ga naar dat feestje, denk aan jezelf. Nu is het de periode om dat te doen, niet als we in aanloop naar een toernooi zitten. De Olympische Spelen zijn pas over twee jaar hè, niet al volgende week.’

Van Ass neemt rustig de tijd om zich te verdiepen in zijn ploeg. Het eerste grote toernooi is het EK in augustus 2023 in Duitsland. ‘Ik heb er bewust voor gekozen om te beginnen met de WK-groep als basis. Deze meiden zijn niet voor niks wereldkampioen geworden.’

De spelersgroep is vooralsnog het enige dat intact is gebleven met de komst van Van Ass. Hij koos voor een geheel nieuwe staf, een nieuwe trainingslocatie in Zeist (‘waar niemand een verleden heeft’) én de aanvallend ingestelde coach liet al doorschemeren dat hij een nieuwe tactiek voor ogen heeft. Snelheid met en zonder bal staat bij hem centraal. Van Ass: ‘Het spel mag wel wat sexyer worden.’