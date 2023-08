Bondscoach van Ass moet bij hockeysters na roerige periode voor plezier en prestaties zorgen

Hockey-international Yibbi Jansen in actie tijdens haar eerste EK. Beeld Pro Shots / Bart Scheulderman

Met passie op het veld staan, de vrijheid voelen om fouten te mogen maken en jezelf kunnen zijn. Het zijn enkele kernwaarden die Paul van Ass in zijn eerste jaar als bondscoach veelvuldig te berde brengt. Na turbulente tijden, waarin de hockeysters gebukt gingen onder een ongezond topsportklimaat, is het aan de ervaren coach om ervoor te zorgen dat plezier én prestaties op een veilige manier hand in hand gaan.

Met zijn duidelijke en luchtige aanpak wist Van Ass al snel de juiste snaar te raken bij zijn spelersgroep. De 63-jarige bondscoach steekt niet onder stoelen of banken dat hij zich in zijn werkwijze laat inspireren door de filosofie van basketbalcoach Phil Jackson. De Amerikaan die in de jaren negentig de basketballers van Chicago Bulls naar grote hoogte liet stijgen, predikt nieuw leiderschap gebaseerd op authenticiteit, vrijheid en onbaatzuchtig teamwork. ‘Phil Jackson is mijn goeroe’, zei Van Ass deze week in Mönchengladbach over de coach die in Amerika elf nationale basketbaltitels wist te veroveren.

Over de auteur

Natasja Weber schrijft voor de Volkskrant over olympische sporten als hockey, zwemmen en paardensport.

Vooral de benadering van Jackson dat sport meer is dan een spel én de wijze waarop de Amerikaan erin slaagde om van verschillende spelers met verschillende karakters een optimale teamchemie te creëren, spreken Van Ass enorm aan. Voorafgaand aan belangrijke wedstrijden probeert hij zijn speelsters te inspireren met een bijzondere spreuk uit Jacksons boek Eleven Rings. Met welke quote Van Ass de hockeysters donderdag in de wedstrijdbespreking op scherp gaat zetten, wilde hij woensdag nog niet kwijt.

Nog niet frivool

Tegen Engeland (zesde op de wereldranglijst) verwacht Van Ass dat zijn ploeg beter voor de dag gaat komen dan in de groepsfase. ‘Het dak is er nog niet vanaf, maar het begint beter te voelen’, zei de coach over het spel van zijn team. In de drie gewonnen wedstrijden (doelsaldo 12-1) liet Nederland slechts bij vlagen het aanvallende en frivole spel zien dat de bondscoach voor ogen heeft.

De Nederlandse hockeysters zijn regerend olympisch, Europees en wereldkampioen en is op ieder toernooi de te kloppen ploeg. ‘Maar vergis je niet’, stelde Van Ass. ‘Wij zijn hier op de EK pas het vierde team in aantal caps. Veel meiden spelen hun eerste grote toernooi, daar komt spanning bij kijken. Dat voel ik wel.’

In de poulefase waren het dragende speelsters als aanvaller Frédérique Matla (spelend met een masker vanwege een gebroken neus), aanvoerder Xan de Waard en strafcornerspecialist Yibbi Jansen die Nederland op sleeptouw namen. De 23-jarige Jansen, die in 2018 debuteerde als international, speelt in Mönchengladbach pas haar eerste EK.

‘Twee jaar geleden was ik gewoon niet goed genoeg, ook zat ik toen mentaal niet lekker in m’n vel. Ik heb hard gewerkt om niet meer in zo’n situatie te komen’, zei Jansen in Mönchengladbach. Inmiddels is ze niet meer weg te denken uit het nationaal team. Niet alleen als strafcornerspecialist – ze scoorde op de EK al viermaal vanaf de kop van de cirkel – ook als dynamische middenvelder die de lijnen uitzet.

Fouten maken

Een opvallende naam in de achterhoede van het Nederlands elftal is die van Lisa Post. De verdediger viel eind juni af voor de trainingsgroep die zich voorbereidde op de EK. Korte tijd later kwam Van Ass tijdens een Pro League-duel met België tot de conclusie dat hij een fout had gemaakt. ‘Ik miste een speelster met verdedigende kwaliteiten die positioneel sterk is en veel vuile meters maakt. Daarin is Lisa de beste, maar die had ik laten afvallen. Ik had teveel gekeken naar ons spel in balbezit terwijl Lisa juist als pure verdediger belangrijk kan zijn. Shit, hoe ga ik dit nu fixen?’

Van Ass besloot Post op te bellen, vertelde eerlijk dat hij haar had gemist en vroeg of ze wilde nadenken over een terugkeer in de trainingsgroep – zonder garanties voor de definitieve EK-selectie. Post was al vakantie aan het vieren, maar stond open voor een snelle rentree. Ze overleefde het selectiemoment en speelt in Duitsland een prima EK.

Een fout maken, dat eerlijk toegeven en open kaart spelen. Onbewust handelde Van Ass in de geest van zijn goeroe.