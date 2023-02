Bondscoach shorttrack Kerstholt wijkt niet voor kritiek: ‘Ik sta hier niet voor niets’

Suzanne Schulting is derde geworden op de 1.000 meter, haar lievelingsafstand, en is boos. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De verwijtende handgebaren en mimiek zijn duidelijk genoeg. Wat ze precies tegen bondscoach Niels Kerstholt zegt, gaat verloren in het lawaai van de pompende muziek en het juichende publiek. Suzanne Schulting is derde geworden op de 1.000 meter, haar lievelingsafstand, en is boos. Later vertelt ze wat ze de bondscoach toebeet: ‘Nee, Niels, dit is niet goed genoeg.’

De 1.000 meter is haar terrein. Ze is tweevoudig olympisch kampioen en al jaren nagenoeg onverslaanbaar. Maar zondagmiddag, uitgerekend voor thuispubliek in Dordrecht, wordt ze derde achter de Canadese Courtney Sarault en de Koreaanse Kim Gilli. Ongewild onderstreept de 25-jarige de kritiek die ze voor het weekend uitte op Kerstholt.

Ze mist de ‘sparkle’, legt Schulting uit, de combinatie van uithoudingsvermogen en explosiviteit die haar zo’n sterke shorttracker maken. Ze mag deze winter vier Europese titels hebben gepakt, acht wereldbekerraces hebben gewonnen en het overkoepelend wereldbekerklassement, ze voelt zich niet zoals ze wil. Niet zoals de vorige bondscoach Jeroen Otter haar de afgelopen jaren wel liet voelen.

Nog feller van leer

Schulting staat niet alleen in haar onvrede. Sjinkie Knegt trok nog veel feller van leer tegen Kerstholt, die afgelopen voorjaar Otter opvolgde. Knegt noemde woensdag de huidige staf een zooitje ongeregeld, al bood hij daar na een reprimande van de schaatsbond zijn excuses voor aan. De timing van de openlijke kritiek, twee dagen voor de wereldbeker in eigen land, kon volgens Kerstholt niet slechter. ‘Er is een bom ontploft’, zegt hij. ‘En op onzekerheid ga je niet harder schaatsen.’

Tijdens een van de dweilpauzes wordt er een quiz gedaan in de hal van het Dordrechtse ijsstadion. Onbedoeld haakt een van de vragen aan bij de onrust in de nationale ploeg. ‘Wie is de bondscoach van het Nederlands shorttrackteam?’ Er zijn twee opties: Niels Kerstholt of Jeroen Otter. Het publiek moet een kant kiezen, links voor Kerstholt, rechts voor Otter.

Voor Kerstholt is dat geen vraag. Hij is de bondscoach. Otter, die na vorig jaar een sabbatical nam, is op de achtergrond nog als adviseur werkzaam en heeft zitting in de selectiecommissie die de WK-ploeg mag samenstellen. Of en in welke rol hij na zijn tijd vrijaf terugkeert, is nog onduidelijk.

Schulting hoopt dat Kerstholt Otter nauwer bij haar trainingsprogramma betrekt. Dat gaat niet gebeuren, zegt de 39-jarige Kerstholt. ‘Ik wil niet telkens naar Jeroen om te vragen wat ik met Suzanne moet doen. Dan kan hij beter hier gaan staan. Maar ik sta hier niet voor niets. Daar zijn heel veel mensen blij mee en sommigen moeten daar aan wennen.’

Ontploffen

Niet iedereen deelt de kritiek van de twee bekendste leden van de ploeg. Jens van ’t Wout, dit seizoen winnaar van drie wereldbekers en in Dordrecht derde op de 1.500 meter, sprak zich eerder deze winter al uit voor Kerstholt. Ook routiniers Itzhak de Laat en Yara van Kerkhof zijn tevreden. ‘Het gros vindt het de goede kant op gaan’, zegt Kerstholt. ‘Maar ja, Sjinkie Knegt is toch een naam en als hij wat roept wordt het opgepikt en kan het ontploffen.’

Kerstholt ondergaat de commotie ogenschijnlijk onaangedaan. Hij had in zijn eerste jaar op hobbels gerekend, al is de tegenwind van Knegt en Schulting heviger dan verwacht. ‘Dit is mijn eerste jaar als bondscoach en dit is wel het lastigste moment’, zegt hij met gevoel voor understatement.

Hij weet dat dingen niet vanzelf gaan. Als shorttracker was Kerstholt niet zo’n natuurtalent als de zes jaar jongere Knegt. Hij moest het hebben van zijn leergierigheid. Voor de aanstelling van Otter in 2010 ging hij bewust in het buitenland trainen. Daar viel meer te leren dan in Nederland, waar shorttrack maar weinig voorstelde.

Met Otter als trainer en Knegt als ploegmaat veranderde dat. Het niveau schoot omhoog en Kerstholt kreeg het lastig. Knegt daagde hem uit om beter te worden, om mee te gaan in de opmars van het Nederlandse shorttrack. Dat lukte. Kerstholts hoogtepunt: wereldkampioen op de relay in 2014. Met Knegt als afmaker. ‘We waren goede collega’s. En dat zijn we nog steeds.’

Bitcoins

Na het einde zijn sportcarrière in 2014 rolde Kerstholt de wereld van de bitcoin in, voordat cryptomunten een vlucht namen. Hij stapte er in 2018 uit om zijn eerste meters als coach te maken bij de talentopleiding in Utrecht. Hij kreeg er onder anderen Xandra Velzeboer onder zijn hoede. Zij groeide de afgelopen jaren bij Otter al uit tot een belangrijke prijzenpakker in de nationale ploeg en zette dat onder Kerstholt door. In Dordrecht won ze de 500 meter.

Kerstholt heeft de statistieken aan zijn kant. De Nederlandse shorttrackers zijn dit seizoen in de wereldbeker succesvoller dan ooit. Op de EK gingen op één na alle individuele titels naar pupillen van Kerstholt. De 1.000-meterzeges van de Belgische broer en zus Stijn en Hanne Desmet tellen mee. Zij trainen met de Nederlandse ploeg.

Voor Schulting, die tranen liet vloeien na de verloren 1.000 meter, telt de statistiek niet, maar haar gevoel. Zij wil met vertrouwen naar de WK in Seoel in maart. Komende week gaan zij en Kerstholt daarvoor een plan opstellen. De coach weet wel hoe hij Schulting rustig en scherp moet krijgen, zegt hij. Hoe? ‘Dat houd ik liever voor mezelf.’ Er is al genoeg in het openbaar besproken.