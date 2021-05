Bondscoach Selinger heeft 500 dagen om nieuwe ploeg te smeden voor WK volleybal 2022

Indy Baijens Anne Buijs proberen de bal te blokken in de oefenwedstrijd tegen België. Beeld Foto Ronald Hoogendoorn

‘Het is een begin’, zegt Avital Selinger, als hij twintig van Nederlandse beste volleybalsters in een lege zaal in Waasland tegen de nationale selectie van goede buur België heeft zien spelen. Het is een eerste schouw van de bondscoach in de setting van een wedstrijd. Sinds januari vorig jaar is de Nederlandse ploeg niet meer in actie geweest. Selinger is zeer ervaren, maar voor het werk met dit team relatief nieuw. Pas in november kreeg hij zijn aanstelling.

Het Nederlandse talent, als altijd extreem lang met Laura de Zwart (1.98) als de allerlangste, is deze middag net als de Belgische tegenstanders verdeeld over twee velden. Selinger, de man van de handgebaren, pendelt van het ene veld naar het andere. Een net scheidt de twee speelvloeren. Francien Huurman en Erik Reitsma, de assistent-coaches, blijven op hun vaste plek.

Er worden gelijktijdig twee wedstrijden gespeeld. Naar punten wordt in de viersetters niet gekeken en er is, zeker bij Nederland, sprake van een pure mix. Er kan niet gesproken worden van een A- en een B-formatie.

Deze warme middag in Beveren, voorstad van Antwerpen, is bedoeld om jonge speelsters te beoordelen. Over enkele dagen moet een spelerslijst worden ingeleverd voor de Volleyball Nations League, een toernooi van minimaal vijf weken in de Italiaanse badplaats Rimini. Daar spelen de sterkste zestien landen van de wereld.

Wapenschouw

Tal van landen zullen het toernooi gebruiken om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen van Tokio van eind juli. Andere landen, zoals Nederland en België, gebruiken de wapenschouw in Italië om een nieuwe ploeg te bouwen. Niemand kan degraderen uit deze eliteklasse. Er kan, zo men wil, naar hartenlust worden geëxperimenteerd.

Voor Nederland is het de eerste aanzet voor de vorming van een WK-ploeg. Die moet over 500 dagen klaar zijn als in Arnhem het WK vrouwen begint. Zestien maanden geleden, na de uitschakeling in Apeldoorn voor de Olympische Spelen, had de transitie naar Nederland-2022 al moeten beginnen. Het kwam er niet van. ‘Door omstandigheden’, zegt Selinger. Hij doelt op corona en de internationale lockdown.

Hij is aan een race tegen de tijd begonnen en weet dat hij nieuwelingen moet inpassen. Ook daarom was hij in Beveren met een grote groep gearriveerd. Want bij de Volleyball Nations League wil hij toch wat experimenteren. Selinger mag achttien speelsters meenemen naar het toernooi dat 25 mei begint. Daarna, op 9 juni, mag hij nog eens zes nieuwelingen invliegen.

De bondscoach had zondag veel gearriveerde krachten thuisgelaten. In Beveren ontbraken spelverdeelster Laura Dijkema, diagonaalaanvaller Celeste Plak, aanvoerder Maret Grothues en drie middenspeelsters, Yvon Beliën Juliet Lohuis en Nicole Koolhaas. Floortje Meijners, vorig jaar nog sterk bij het Olympisch Kwalificatie Toernooi in Apeldoorn, is gestopt als international. Robin de Kruijf, een week geleden nog Europees clubkampioen met haar ploeg Imoco Conigliano, heeft een zomer vrijaf genomen.

Bondscoach Avital Selinger doet voor hoe het moet. Beeld Foto Ronald Hoogendoorn

Het besluit van Lonneke Slöetjes deze winter om na een lange sabbat volledig met volleybal te stoppen, was de gevoeligste tik voor het Nederlandse vrouwenvolleybal. Zij was de diagonaal, de topscorer, die in lastige situaties de punten bij elkaar sloeg. ‘Op de diagonaal zit een grote ruimte die we moeten invullen’, is de niet verrassende vaststelling van de coach.

Na de Belgische mixwedstrijd bemoeide Selinger zich uitputtend met Iris Scholten. Zij speelde in het team van spelverdeler Britt Bongaerts op de positie van hoofdaanvaller en sloeg behoorlijk vaak raak.

‘Maar ik heb haar uitgelegd dat zij niet alleen op power moet aanvallen. Schieten mag, maar Iris moet meer variëren met haar aanvalsspel. Geforceerd aanvallen, daar zijn wij te goed voor’, vindt Selinger.

Scholten, 21 jaar oud, van het nietige Nawaro Straubing uit Duitsland, was voor Selinger een onbekende. ‘Pas na mijn aanstelling als bondscoach in november ben ik speelsters gaan volgen.’

Grote belofte

Zo bracht hij zondag ook de 17-jarige Elles Dambrink van VCN Capelle in het veld. Elke optie voor de diagonaal, zeker nu Plak nog niet fit is, is er één. In dat verband geldt Indy Baijens, in 2019 nog aangemerkt als de grote belofte achter Slöetjes en Plak, niet meer als een kandidaat. De in Polen actieve international (1.93 lang) speelde tegen de Belgen ijzersterk in de middenblokkering en lijkt een geheide kandidaat om de ervaren De Kruijf te vervangen.

De WK-campagne van Nederland is begonnen met deze grote kennismakingsronde. Vijf weken in de bubbel van Rimini geldt daarbij voor de coach als ideaal. ‘Ik ken van de ploegen die in Beveren rondliepen slechts drie speelsters heel goed: Anne Buijs en de twee libero-verdedigers, Kirsten Knip en Myrthe Schoot. De rest wil ik leren kennen als speelster en als persoon.’

Maar alleen kennismaken is onvoldoende voor een gedreven coach als Selinger. ‘Er moet ook gepresteerd worden in Beveren.’ Op 18 augustus volgt de Europese titelstrijd die in vier landen wordt gespeeld. Dan wil de bondscoach zijn beste team op de vloer zien te krijgen.