Bondscoach Sarina Wiegman staat niet te blèren aan de zijlijn, als speelster was dat wel anders

Als bondscoach is Sarina Wiegman hard, maar ook zorgzaam. En de rust zelve, ook in de aanloop naar de WK-finale van zondag. Dat was als speelster wel anders.

Ze zijn al trots met de finale, de staf en spelers van de nationale ploeg, maar ze willen meer: de finale winnen. Vandaar dat ze in een persbericht lieten opnemen alleen een rondvaart of zo te willen bij de wereldtitel. Ja, dat was anders bij de mannen in 2010, die met de tweede plaats honderdduizenden naar Amsterdam trokken. ‘Als je een beker wint, mag je feesten’, spreekt bondscoach Sarina Wiegman de gezamenlijke mening uit.

De finale nadert ras, maar de bondscoach is bijna volmaakt rustig en in balans. Noem het zen. ‘We doen alles precies hetzelfde als bij andere wedstrijden’, zegt linksachter Merel van Dongen. ‘De meetings zijn hetzelfde, de tijdstippen ook. Sarina is misschien nog rustiger dan voor andere wedstrijden.’

‘Dat klopt’, zegt Wiegman in een prachtig hotel buiten het centrum van Lyon, de stad van de WK-finale tegen de Verenigde Staten. ‘Ik heb mezelf getraind rustiger te zijn. Een team heeft een beheerste coach nodig.’ Nee, ze zal nooit langs de lijn stuiven als Diego Simeone, de trainer van Atlético Madrid. ‘We bereiden ons top voor. Ik volg ook mentale training, om rustig te zijn in mijn kop. Ik praat ook met veel coaches. Wat doen mensen om te functioneren?’

Een bijter

Het is geen toeval dat Wiegman eens trainer zou zijn. In 2001 huldigde toenmalig bondscoach Louis van Gaal haar voor de honderdste interland als speler. Hij voorspelde dat ze een goede trainer kon worden. Ze was middenvelder, een bijter, ze regelde veel in het veld. Ze werkte in het onderwijs. Precies wat hij, Van Gaal, ook allemaal had gedaan, al was hij dan niet zo’n bijter. ‘Maar ik was toen niet zo rustig’, zegt Wiegman nu. Ze was een speler die alles gaf en anderen terechtwees. Ze schreeuwde. Dat wilde ze niet als trainer. Ze leerde zich te beheersen. Ze wil dat assistent Arjan Veurink haar een por geeft als ze te veel staat te ‘blèren’. ‘Dat is pas één keer voorgekomen en dat was niet op dit toernooi. Ik zal nooit als een gek langs de lijn lopen. Ik wil zo goed mogelijk observeren.’

Natuurlijk kan ze soms hard zijn. Dat moet. Het is het moeilijkste aan haar vak. Tegen Shanice van de Sanden zeggen dat ze reserve is in de halve finale, in haar woonplaats Lyon. Van de Sanden mocht even naar de trainerskamer komen. Wiegman deed het gesprek samen met assistent Veurink.

Middenvelder Daniëlle van de Donk voetbalde matig in het begin van het toernooi. Ze wilde alles doen en overal zijn. Ze wilde zo graag aan de wereld laten zien wat ze kon. Ze was gespannen en sprak een uur met Wiegman, in de tuin van het hotel. Van de Donk zegt: ‘Ze is heel hard, direct en eerlijk, maar ook heel lief. Het is soms ook nodig om te horen wat je wel goed kunt.’ Van de Donk ging na dat onderhoud beter voetballen. Ze voelt zich top nu. Met al haar flair zegt ze dat de Amerikanen wat arrogant overkomen in de aanloop naar de finale.

Loutering

Woensdagavond laat, bij de persconferentie na de gewonnen halvefinalewedstrijd tegen Zweden, vroegen ze Wiegman wat het betekent dat voor het eerst twee vrouwelijke trainers in de finale staan. Wiegman en Jill ­Ellis van de Amerikanen. Ze antwoordde dat het mooi en belangrijk is dat vrouwen op belangrijke posities terechtkomen, ook buiten het voetbal. Maar ze tekende ook aan dat vrouwen ‘het lef moeten hebben om de kansen te grijpen die ze geboden krijgen’.

Ze voelt loutering, zeker nu ook de Olympische Spelen zijn bereikt. De Europees kampioen tegen de wereldkampioen in de WK-finale is het mooiste affiche dat er is, zo omschrijft verdediger Dominique Bloodworth het cachet van de wedstrijd. Wiegman: ‘We zijn geen favoriet, maar we staan er en we gaan ervoor. Het is een op zichzelf staande wedstrijd.’ Dat finalegevoel is onbeschrijfelijk en zij mag dat proberen in banen te leiden. Want menigeen kan het nog nauwelijks geloven.

De reis is bijna niet te bevatten. Merel van Dongen stuurde eens een brief naar Ajax, waarom ze niet op de talentendagen mocht komen. Ze kreeg een brief terug. ‘Als jij geld wilt verdienen met voetbal, moet je naar Amerika.’ En nu speelt ze de finale van het WK tegen Amerika.

Over de tactiek geeft de bondscoach nog weinig prijs. De eerste fase overleven. Misschien laat ze nog een mooi motivatiefilmpje zien vooraf. Ze is op haar plaats. Eens zal ze misschien een mannenploeg trainen. Bloodworth: ‘Ik denk wel dat ze de hardheid heeft die in de mannenwereld wordt gevraagd.’