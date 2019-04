Bondscoach Sarina Wiegman maakt de selectie bekend voor WK en speelt met Nederlands elftal op 1 juni oefenduel tegen Australië

Bondscoach Sarina Wiegman. Beeld Getty Images

Sarina Wiegman was woensdag de eerste bondscoach van de 24 deelnemende teams aan het WK die de 23-koppige selectie voor het eindtoernooi bekendmaakte, om de ‘emotie’ tijdig weg te halen. Woensdag sprak ze de groep toe, nam ze de geblesseerden Stephanie van der Gragt en Victoria Pelova in haar groep op en stelde ze een enkeling teleur.

De spelers melden zich vanaf 13 mei, afhankelijk van clubverplichtingen, in het trainingskamp voor het WK, waar Nederland in de groepsfase Nieuw-Zeeland (11 juni, Le Havre), Kameroen (15 juni, Valenciennes) en Canada (20 juni, Reims) treft. De voor Nederland beschikbare kaarten in de stadions, met een capaciteit tussen 20 en 30 duizend, zijn zo goed als uitverkocht. Wiegman verwacht dat veel meer supporters via andere wegen aan kaarten komen en denkt dat de stadions ‘een beetje oranje zullen kleuren.’

Het dinsdag met 7-0 gewonnen oefenduel met Chili was de eerste wedstrijd, inclusief het gewonnen EK in 2017, die niet was uitverkocht. Wiegman: ‘Dat was toch een beetje gek. Dat je een tussenstand van het aantal verkochte kaarten hoort en denkt: oh, wat weinig.’ In de selectie zijn alle bekende namen opgenomen, van Lieke Martens, Vivianne Miedema en Jackie Groenen tot Shanice van de Sanden en Sherida Spitse. ‘We willen vlammen’, aldus Wiegman, die zich tijdens het WK ook wil plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020. Dan moet Oranje bij de beste drie Europese landen horen.