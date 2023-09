Bondscoach Ronald Koeman ziet bij Oranje spelers die vooral lief zijn voor elkaar

Per mountainbike melden Matthijs de Ligt, Marten de Roon en Daley Blind zich voor de eerste training van Oranje in aanloop naar de duels met Griekenland en Ierland. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De zomer bood tijd voor reflectie, ook in huize-Koeman, de trainer wiens tweede periode als bondscoach nog zonder succes is. In de vier duels sinds zijn rentree heeft Oranje alleen van Gibraltar gewonnen en incasseerde het Nederlands elftal elf doelpunten, tegen Frankrijk in de EK-kwalificatiereeks, tegen Kroatië en Italië in de Nations League.

Tijd om te praten, om na te denken. Tijd om andere accenten te zetten, om de tendens om te buigen die altijd loert bij het Nederlands elftal; gaat het goed, dan staat een volk beschilderd met vlaggetjes op de wangen achter de ploeg. Gaat het mis, dan deugen de spelers niet of de opstelling, en groeit de onverschilligheid.

Over de auteur

Willem Vissers is ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

In het nieuwe seizoen met nieuwe kansen zijn het vooral jongeren die opvallen bij de clubs. Noa Lang en Joey Veerman bij PSV, Lutsharel Geertruida en Quilindschy Hartman van Feyenoord, Frenkie de Jong bij Barcelona, al is die ‘al’ 26, Xavi Simons met zijn vlekkeloze overgang van PSV naar Leipzig, hetgeen ook geldt voor verdediger Micky van de Ven, die meteen een basisplaats veroverde na zijn miljoenentransfer van Wolfsburg naar Tottenham.

Iets meer inzakken

In speltechnisch opzicht zal Koeman de spelers anders druk laten zetten in de komende EK-kwalificatieduels met Griekenland (donderdag, Eindhoven) en Ierland (zondag, Dublin), om het aantal tegendoelpunten te verminderen. Hetgeen vermoedelijk iets meer inzakken betekent, want het spel in de vorige duels leverde een reeks vermijdbare doelpunten op, vreemd balverlies op rare plekken en te veel ruimte tussen de linies.

Ongeveer eenderde van de internationals vond een nieuwe club deze zomer, onder wie de doelmannen Mark Flekken (van Freiburg naar Brentford) en Bart Verbruggen (van Anderlecht naar Brighton). Het is zaak een andere doelman aan te wijzen, nadat Jasper Cillessen uit de selectie is verdwenen en Justin Bijlow geblesseerd is geraakt. Kandidaten: Andries Noppert, hoewel matig in vorm, Flekken en Verbruggen.

Beoogd spits Memphis Depay is weer geblesseerd, terwijl spitsen in vorm als Luuk de Jong en Vincent Janssen na het WK bedankten voor de eer. Mocht De Jong willen terugkeren, dan wacht Koeman op het telefoontje. ‘Ik heb hem destijds naar Barcelona gehaald. Als hij iets wil, mag hij nu iets terugdoen.’

De mislukking van de finaleronde van de Nations League kwam samen in de eerste helft tegen Italië, toen Oranje weinig zin had in de strijd om de derde plaats en wat aanrommelde. Donyell Malen verdedigde niet mee en liet de flank telkens openliggen, met gevolgen voor Denzel Dumfries. ‘Dumfries was iets te lief’, zei Koeman maandag over de rechtsback die de rechtsbuiten had kunnen corrigeren.

Corrigeren moet

Elkaar corrigeren mag en moet. Op alle fronten. Technisch directeur van de KNVB Nigel de Jong sprak over eergevoel dat een international behoort te hebben. Met Jeremie Frimpong is gesproken, de aanvallende rechtsachter van Leverkusen die zich bij een vorige periode afmeldde voor Jong Oranje, omdat hij een uitnodiging had verwacht van het Nederlands elftal. Koeman beschikt over Dumfries en Geertruida. Frimpong heeft voor deze periode ‘straf’. Hetzelfde geldt straks voor Ryan Gravenberch, die verstek laat gaan bij Jong Oranje, een paar dagen na zijn transfer van Bayern München naar Liverpool.

Koeman vindt dat spelers elkaar mogen aanspreken. Over welk thema dan ook. ‘Wij speelden het in onze tijd soms hard naar elkaar toe. Dat mis ik weleens. Tijden zijn veranderd. We moeten niet in het verleden leven en misschien is het niet van deze tijd. Deze spelers van de nieuwe generatie corrigeren elkaar te weinig. Ze zijn lief voor elkaar. Ze zijn wel zelfkritisch, maar dat laten ze niet altijd blijken.’

‘Kus kan niet’

Andere tijden zijn overal, en Koeman probeert zich aan te passen. Over de kus van de Spaanse bondsvoorzitter Rubiales bij de huldiging na de WK-vrouwenfinale op de mond van speler Hermoso is hij duidelijk. ‘Dat kan natuurlijk absoluut niet, voor iemand in zijn positie.’ Koeman werkte jarenlang als speler en trainer bij Barcelona.

Inzake Gini Wijnaldum, menigmaal woordvoerder van de selectie inzake discriminatie, tevens voormalig reserve-aanvoerder en een van de belangrijkste spelers in zijn eerste periode, is hij mild. Wijnaldum vertrok vorige week naar Saoedi-Arabië, omdat hij bij PSG overbodig was en elders geen bevredigend contract kon tekenen. Koeman praat niet over moraliteit: ‘Dit moet iedereen zelf weten. Er is zoveel verkeerd in de wereld. Ik ben niet degene die hem vertelt wat hij moet doen. Hij wil gewoon voetballen.’

Hij sluit spelers uit de competitie van Saoedi-Arabië ook niet uit voor Oranje. Onder anderen Ronaldo en Kovacic voetballen ook nog voor hun nationale ploeg. ‘Ik zeg niet bij voorbaat nee.’