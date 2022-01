Bondscoach Réne Wolff keert terug bij succesvolle baansprinters

Bondscoach Rene Wolff tijdens de persbijeenkomst van het nationale baanwielrenteam voor het WK in Hongkong in 2017. Beeld anp

Een markante invulling van een vacature bij de KNWU: de coach die alom wordt gezien als de architect van het succes in het Nederlandse baanwielrennen treedt in de voetsporen van de trainer die het succes verzilverde.

Haak kondigde half november zijn vertrek aan, omdat hij zich naar eigen zeggen niet meer voor de volle honderd procent kon opladen in het traject naar de Olympische Spelen in Parijs. Vorige maand werd hij nog uitgeroepen tot Coach van het Jaar.

Wolff keert in Apeldoorn terug bij een uiterst succesvol team. De teamsprinters Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland werden olympisch kampioen in Tokio, op de individuele nummers was er goud voor Lavreysen en zilver voor Hoogland op de sprint en goud voor Shanne Braspennincx op de keirin. Wolff oogstte eerder olympische medailles met Nederlandse sprinters. In Rio de Janeiro, in 2016, behaalde Elis Ligtlee goud en Matthijs Büchli zilver op de keirin.

Nog geen jaar later besloot de Duitser op te stappen, kort nadat hij zijn contract nog had verlengd. Volgens hem was het budget voor een gedegen voorbereiding op de Spelen in Tokio ontoereikend. Hij vroeg vergeefs om meer geld voor stages in het buitenland en uitbreiding van de begeleidingsstaf. Daarna volgde een aanstelling als prestatiemanager bij NOCNSF, maar Wolff koos al snel voor een terugkeer naar het baanwielrennen, toen hij in Nieuw-Zeeland aan de slag kon. Aansluiting bij de top bleef uit.

In opspraak geraakt

Wolff verlaat de wielerbond daar op een moment dat die in opspraak is geraakt na de dood van een baanrenner. Olivia Podmore overleed op 9 augustus vorig jaar op 24-jarige leeftijd, daags nadat ze zich op sociale media had beklaagd over hoge prestatiedruk. Een onderzoek loopt nog, enkele leidinggevenden in de bond zijn intussen opgestapt.

Het vertrek van Wolff in 2017 was een grote tegenslag voor de Nederlandse sprinters. Zij hadden erop gerekend dat hij er tot en met Tokio bij zou zijn en vroegen zich af of er wel tijdig een opvolger met dezelfde kwaliteiten kon worden gevonden. Volgens hen heeft hij de fundamenten gelegd voor de prestaties van de huidige generatie. Met een aantal heeft hij contact gehouden, tijdens wedstrijden waren er geregeld korte ontmoetingen. Na een kort intermezzo met de Duitser Bill Huck, kregen de sprinters met Haak begin 2018 de geschikte begeleider.

Wolff verklaart dat hij het een eer vindt diens werk voort te mogen zetten. ‘Ik heb met bewondering gevolgd wat hij de afgelopen jaren heeft neergezet. Het is voor mij een enorme uitdaging om met deze succesvolle groep toe te werken naar de volgende Olympische Spelen.’ Hoofdcoach Jan van Veen noemt Wolff ‘de aangewezen persoon om het baansprintprogramma de volgende impuls te geven’. De nieuwe bondscoach voegt zich in februari bij het team tijdens een trainingskamp in Portugal.