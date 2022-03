Bondscoach René Wolff herenigd met baansprinters: ‘Ik voel grote verantwoordelijkheid’

3-2-2022, Nederland, ApeldoornBondscoach René Wolff en wereldkampioen baanwielrennen Harrie Lavreysen tijdens de training. Beeld Marcel van den Bergh

René Wolff (43) voelt zich na een afwezigheid van vijf jaar meteen weer thuis op de wielerbaan van Omnisport in Apeldoorn. Op de eerste dag van zijn terugkeer begaf hij zich naar de ruimte voor de mecaniciens en trok een la open. Ja hoor, nog steeds de plek voor de koffiefilters. Wat hem in eerste oogopslag opviel aan verandering: de aanwezigheid van experts. Iemand maakt video-opnames, een fysiotherapeut is beschikbaar, assistenten meten de rondetijden. ‘Het oogt volwassener dan toen.’ Het is, zegt hij, wat hij zelf beoogde, voordat hij in 2017 vertrok.

Al houdt de Duitser deze doordeweeks dag op de baan ook de stopwatch voortdurend in de hand, vooralsnog zal de zojuist weer aangetreden bondscoach van de Nederlandse baansprinters veel tijd steken in individuele gesprekken. Wat zijn hun ambities? Wat motiveert ze nog, na de rijke oogst aan medailles - drie keer goud, één keer zilver, één keer brons - op de Olympische Spelen van Tokio? Zien ze zelf mogelijkheden om beter te worden? Hij neemt alvast een voorschot. ‘Er is nog ruimte.’

Wolff, oud-baanrenner met een studie literatuurwetenschap en filosofie op het cv, is na een avontuur in Nieuw-Zeeland weer op de plek waar hij van 2010 tot 2017 sprinters naar de wereldtop leidde, met goud voor Elis Ligtlee en zilver voor Matthijs Büchli op de Spelen van Rio in 2016 als belangrijkste resultaten. Hij volgt coach van het jaar Hugo Haak op, die het naar eigen zeggen niet meer kon opbrengen zich voor de volle honderd procent in te zetten.

Zijn laatste maanden aan de andere kant van de wereld waren beladen geweest. De 24-jarige baanrenner Olivia Podmore maakte in augustus vorig jaar thuis een eind aan haar leven, nadat ze zich op Instagram had beklaagd over hoge prestatiedruk. Tot haar verdriet was ze niet geselecteerd voor de Spelen. De ploeg was onderweg van het olympisch dorp naar het vliegveld van Tokio, toen de staf het bericht kreeg. Al snel drong de vergelijking zich op met de tennisster Naomi Osaka en turnster Simone Biles, die eerder publiek maakten dat ze worstelen met de stress van de topsport.

Cycling New-Zealand was juist bezig op te krabbelen na een rapport uit 2018 over ernstige misstanden. Coach Anthony Peden, de voorganger van Wolff, had een ‘ongepaste relatie’ met een renster, er was sprake van pesterijen en intimidaties. Podmore verklaarde voor haar dood dat zij destijds onder druk is gezet om valse getuigenissen af te leggen.

Kwam haar overlijden voor u als een verrassing?

‘Liv was een van mijn sporters. Daar heb je een band mee. Je werkt elke dag samen. Prestatiedruk is binnen de topsport inherent aan het vak. Sommigen gaan er heel makkelijk mee om, anderen ervaren het als intimiderend. Daarop coachen is onderdeel van het vak. We hebben er vaak over gesproken, Liv kreeg begeleiding van psychologen. Het kwam dus niet uit de lucht vallen. Heeft de druk een rol gespeeld? Zeker. Was het de enige reden om uit het leven te stappen? Zeker ook niet. Liv worstelde met meer dingen. Een onderzoek van justitie loopt nog. Daar kan ik niks over zeggen.’

Rekent u zichzelf iets aan?

‘Daar hebben we het binnen de staf uitgebreid over gehad. Organisatorisch hadden we denk ik niet veel meer kunnen doen om haar te helpen. Er waren structuren beschikbaar waarop ze altijd, dag en nacht, een beroep kon doen. Persoonlijk gezien zit ik met vragen. Had ik meer kunnen doen? Moeten doen? Ik kan er geen fatsoenlijk antwoord op geven. Je krijgt helaas geen tweede kans.’

Er zijn veel verhalen over coaches die atleten dwingen grenzen op te zoeken.

‘Ik vind het woord dwingen al lastig. Je gaat toch niemand dwingen? Het blijft de keuze van een sporter om te presteren. Als je vaststelt dat iemand het daar fysiek of emotioneel moeilijk mee heeft, moet je een structuur aanbieden waarin hij of zij wel gedijt. Je moet houvast bieden. Maar uiteindelijk bepalen ze zelf hoe ver ze gaan.’

Cijfert u de rol van coach niet te makkelijk weg? Je hebt te maken met jonge mensen die een droom najagen. Die leveren zich volledig uit aan een coach.

‘Dat klopt. Daar moet je je van bewust zijn. Jonge sporters overzien niet welke stappen nodig zijn. Het is onze verantwoordelijkheid die op een verantwoorde en veilige manier aan te bieden.’

Zijn alle coaches zich daar bewust van?

‘Dat weet ik niet. Ik kan niet voor iedereen spreken.’

Uw voorganger Peden is na zijn vertrek gewoon aan de slag gegaan in China.

‘Hij is nu weer assistent in Japan. Daar verbaas ik me over, ja. Maar ik weet verder niets over het waarom van zijn aanstelling.’

Nu de rol van de coach zo ter discussie staat, zijn er elementen in uw aanpak die u nu niet meer zou toepassen?

‘Ik kan niet iets heel concreets noemen. Ik heb me wel afgevraagd of ik altijd voldoende maatwerk heb geleverd of dat ik toch te veel heb vastgehouden aan mijn kader. De omgeving verandert ook. Het is belangrijk de pols van de tijd aan te voelen. Coaches die wat langer meedraaien worden ouder, de generatie sporters blijft hetzelfde: tieners tot iets voorbij de 30. Daar moet je alert op zijn.’

Heeft de dood van Olivia Podmore een rol gespeeld bij uw voortijdige vertrek?

‘Het is andersom, ik ben juist langer gebleven. Ik had al voor de Spelen besloten weg te gaan. Ik had moeite met de manier van coachen. Het is erg strak, er is weinig bewegingsvrijheid, weinig ruimte voor individuele aanpak of verschuivingen in programma’s. Maar de ploeg was zeer aangeslagen. Bij terugkeer in Nieuw-Zeeland moest iedereen twee weken in quarantaine in hotelkamertjes. Ze konden niet bij de begrafenis zijn, er was alleen een livestream. Het was zeer emotioneel. Als staf wilden we dit proces van verwerking goed afronden. We moesten er voor ze zijn.’

Nadat Hugo Haak bekend had gemaakt dat hij opstapte, belde Wolff zelf de KNWU met de mededeling dat hij belangstelling had. Hij wilde ook terugkeren naar Nederland om familiale redenen: hij is getrouwd met oud-baanrenner Willy Kanis, hun twee kinderen hadden gezegd dat ze opa en oma graag meer willen zien. Hij is weer dichter bij zijn oudere kinderen, uit een eerder huwelijk, die in Duitsland wonen.

Wat volgde was een weerzien met renners die zijn vertrek destijds intens betreurden - hij was de coach die aan de basis had gestaan van het succes. ‘Als René weggaat, kun je ons bij elkaar rapen en weggooien’, zei Jeffrey Hoogland destijds.

Vond u het lastig ze in de steek te laten?

‘Ik had zelf graag willen blijven. Er was een verschil in visie met de technisch directeur van toen, Johan Lammerts. Ik vond dat we moesten investeren in de begeleidingsstaf van onze sprinters, terwijl Johan vooral de verantwoordelijkheid bij de renners zelf wilde neerleggen. Dat was voor mij als coach onwerkbaar. Toen heb ik besloten ruimte te maken voor een ander. Natuurlijk vond ik dat lastig. Tegelijkertijd wist ik dat de renners ver genoeg waren in hun ontwikkeling om dit aan te kunnen.’

Daarna was u prestatiemanager bij NOCNSF. Dat duurde niet lang.

‘Anderhalf jaar. Het was interessant en leerzaam, maar gaandeweg voelde het als een gemis niet meer direct met sporters te werken. De werkzaamheden van een prestatiemanager zijn vooral bestuurlijk. Dat is niet waarbij ik me prettig voel.’

Het succes van de Nederlanders in Tokio had ook uw moment kunnen zijn.

‘Nee, dit was hún moment, zij hebben het gedaan. De sporter moet niet het gevoel hebben dat de coach hem tot een prestatie heeft gebracht. Zij hebben elke kilometer zelf gefietst, elke kilo zelf gesquat. Nee, mijn moment was in 2005, toen ik zelf wereldkampioen op de sprint werd.’

U komt in een ploeg die al verschrikkelijk veel heeft gewonnen. Zal motivatie een probleem kunnen vormen?

‘Dat gaat zeker de aandacht vragen. We zijn natuurlijk verwend bij de mannen. Die zijn al vier jaar op de teamsprint ongeslagen. Net als onder Hugo zal daar het accent op liggen. Ik verwacht dat de drie gevestigde namen - Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg - nog beter willen worden. Tegelijkertijd gaan ook jonge renners strijden om een plek, Sam Ligtlee en Tijmen van Loon. Ik geloof dat er nog winst te boeken is. Niet alleen met de renners zelf, ik wil het team eromheen net zo goed gaan aansturen. De uitdaging is elke expertise maximaal te benutten, op het terrein van materiaal, aerodynamica, voeding, herstel, fysiek vermogen. We gaan mooie tijden tegemoet. Hugo opvolgen, voelt als een grote verantwoordelijkheid.’

U werkt gestaag aan een reeks afgebroken dienstverbanden. Weg bij de KNWU, weg bij NOCNSF, weg uit Nieuw-Zeeland. Wat zegt dat over u?

‘Blijkbaar hecht ik sterk aan mijn eigen normen en waarden. Maar het draait niet om mijn consistentie. Het draait om de renners.’