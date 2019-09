Bondscoach neemt hockeyers Kemperman en Verga weer in genade aan

Valentin Verga (links) en bondscoach Max Caldas in 2018. In de aanloop naar het WK in India zat Verga nog bij de selectie. Beeld ANP

De hockeyers ontbraken sinds het WK in India in december 2018 omdat ze de voorkeur gaven aan de lucratieve clubcompetitie in Maleisië boven de Pro League met de nationale ploeg. Kemperman en Verga maken nu toch weer deel uit van een vaste groep die gaat toewerken naar Tokio 2020.

Volgens Caldas speelde het mislukte EK geen rol bij de terugkeer van Kemperman en Verga. Door de derde plaats moet Nederland zich nu eind oktober in twee duels met Pakistan zien te kwalificeren voor de Spelen van Tokio. ‘Het was hun goed recht om een eigen keuze te maken’, aldus Caldas, donderdag op het bondsbureau in Utrecht. ‘Bovendien bleek Kemperman niet fit voor het EK en was Verga voor een speler met zijn ervaring te wisselvallig bij Amsterdam. Er was geen reden om ze op te roepen voor het EK. Maar nu begint een nieuw traject, waarbij ze opnieuw kunnen aansluiten.’

Creatieve hockeyers als Kemperman en Verga werden node gemist op het EK in Antwerpen, waar het Nederlandse team opzichtig faalde in de halve finale tegen Spanje. ‘We schrokken van de ondergrens’, zei Caldas. Zijn presentatie in Utrecht was tevens een zorgvuldig gepland charmeoffensief, want Caldas had het nodige uit te leggen na het echec in Antwerpen.

Hoogmoed

Hoe kon het dat niemand thuis gaf, toen de Spanjaarden volgens oud-international Santi Freixa ‘met geslepen messen door het open raam naar binnen kwamen?’ Caldas stelde zich kwetsbaar op en hield ook zichzelf een spiegel voor. ‘Hoe functioneerden wij als staf? Heb ik als coach verzuimd om mijn spelers beter te maken? Heb ik op de dag van de wedstrijd tegen Spanje iets gemist? De teamsessies en de trainingen waren messcherp, op het veld viel het uit elkaar.’

Bij een 2-0-achterstand voorspelde aanvoerder Seve van Ass bij de NOS dat zijn ploeg ‘Spanje na rust helemaal suf zou tikken’. Die hoogmoed illustreerde de instelling van de spelers. Spanje in de halve finale moest toch een makkie zijn? Verdediger Sander Baart, met wie Caldas een felle woordenwisseling had tijdens het duel met Spanje, had het al opgebiecht. ‘Onbewust denk je al aan de finale tegen België.’ Het was een klassieke fout.

Caldas constateerde dat zijn team zowel in de Pro League als bij het EK te veel schade opliep tijdens de mindere fases in een wedstrijd. Ook het rendement uit de strafcorner was te laag. Maar de pijnlijkste conclusie was toch dat de hockeyers wederom mentaal door het ijs waren gezakt. ‘Het was een collectief falen, we hebben de signalen gemist dat we het als team niet konden oplossen.’

De ‘vechtmodus’ was op het WK in India, waar Nederland de finale tegen België verloor na shoot-outs, wel aanwezig geweest, stelde Caldas. ‘Ook op het EK stonden we er weer in de wedstrijd tegen Duitsland om de derde plaats. Toch wil ik nu onder alle omstandigheden een jagersmentaliteit zien bij de spelers. Dat vergt andere voorwaarden dan alleen hockey­inhoudelijke. En reken maar dat niemand Pakistan zal onderschatten in de olympische play-off, wij willen absoluut naar Tokio.’