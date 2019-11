Bondscoach Koeman slaat arm om gekrenkte Zoet

Jeroen Zoet tijdens de wedstrijd tegen LASK, die PSV met 4-1 verloor. Beeld BSR Agency

Aan de rand van het veld schoof hij van camera naar camera naar blocnote, om te vertellen dat hij ‘keihard’ gaat knokken om zijn plaats in het doel bij PSV terug te krijgen. Trainer Mark van Bommel van PSV vertelde hem vrijdag, een dag na een zwakke prestatie tegen LASK Linz, dat hij tegen Willem II reserve zou zijn. In de communicatie van PSV ging zoveel fout, dat Van Bommel maandag zijn excuses aanbood. Zoet was niet meegedeeld dat hij in Tilburg zelfs derde keeper zou zijn. Hij volgde een deel van de tweede helft in de spelersbus.

‘PSV heeft zijn excuses aangeboden. We zetten een dikke streep onder de zaak. Ik ben blij dat ik nu even hier ben’, zei hij dinsdag. Bondscoach Ronald Koeman legde bij de entree in het hotel een spreekwoordelijke arm (‘meer dan een arm’) om de schouder van de 28-jarige Zoet, die elf interlands speelde. Koeman had vrijdag om 12.00 uur zijn selectie bekendgemaakt. Een uur of twee later meldde Zoet aan de staf in Zeist dat hij in Tilburg op de bank zou zitten.

Het was voor Koeman geen aanleiding hem te schrappen. Hij heeft deze kwalificatiereeks met een bijna vaste groep gewerkt en is niet van plan van de lijn af te wijken als het even minder gaat met een individu. Koeman, fijntjes: ‘Het is bij PSV niet helemaal goed gegaan met de communicatie. Als trainer probeer je zoiets te voorkomen. Het heeft hem wel pijn gedaan. Dat zei hij ook.’

Zoet zelf beseft dat hij in een mindere periode zit. Hij praat vooralsnog niet over een gewenst vertrek bij PSV. ‘Ik ga knokken. Daar heb ik invloed op. Ik weet dat ik een goede keeper ben. Het gaat alleen even wat minder. Maar niemand is groter dan het team. Het doet me wat dat het kloten gaat met PSV. In de rust ben ik nog in de kleedkamer geweest om de jongens aan te moedigen.’