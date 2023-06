Bondscoach Koeman mist voor zijn puzzel een kwaliteitsstuk als de Kroaat Modric

Luca Modric (rechts) heerst op het middenveld, Frenkie de Jong is woensdag gedwongen tot volgen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Geweldig’, zei Koeman over Modric, na de nederlaag: 2-4 in de Nations League. Even de hand schudden, een paar persoonlijke woorden bij de wissel van de Kroaat, kort voor tijd, toen het stadion diens naam zong. Modric, 37 jaar, de kleine spelmaker die gul was met de lach na afloop, na alle complimenten voor zijn spel, voor de vreugde die hij verspreidt over de velden en de dank die hij daarvoor mondiaal ontvangt.

Waar Modric bleef als constante factor van de Kroaten, heeft Ronald Koeman een puzzel te leggen nu hij terug is als bondscoach. Hij verloor twee van zijn drie interlands, tegen de nummers twee en drie van het laatste WK. Eerst kwam Nederland Kylian Mbappé en Frankrijk tegen in Parijs, daarna Modric met zijn kornuiten in de Kuip.

Louis van Gaal

Twee keer verloren dus, tegenover winnen van dwerg Gibraltar. Dat is onwennig. Voorganger Louis van Gaal, die Oranje het laatste stukje naar het WK van Qatar leidde, naar de finaleronde van de huidige Nations League en de kwartfinales van het WK bovendien, was bij het afscheid trots op zijn ongeslagen reeks van negentien duels.

Zelf zal hij twintig zeggen, maar na die twintigste volgde een strafschoppenreeks, tegen de Argentijnen in Doha. Het publiek genoot weinig van het dorre spel onder Van Gaal op het WK, de realist die anders was gaan voetballen, moderner in veel ogen, op de counter ook en zonder het dwingende verlangen naar balbezit. Alleen: op het WK was het soms sprankelende spel van daarvoor verdwenen.

In een discussie na de uitschakeling op het WK pareerde hij de kritiek: ‘Niet verloren met belangrijke spelers in de lappenmand die voor de creativiteit moesten zorgen. Uitgeschakeld door penalty’s, waarop wij als staf en selectie een jaar op wetenschappelijke wijze hadden geoefend. De tendens in het voetbal verschuift steeds meer naar compacte defensies en countervoetbal.’ Van Gaal gebruikte zijn 3-5-2, al noemde hij het 3-4-3.

Vleugelspelers

Koeman keerde terug naar 4-3-3, naar aanvallen met vleugelspelers, terwijl hij dezelfde tekorten heeft in zijn selectie als Van Gaal, zeker voorin. Hij heeft weinig aanvallers uit de hoogste internationale categorie.

Als het gaat over wie bijvoorbeeld spits moet zijn als Cody Gakpo er niet is, die op zijn beurt de chronisch geblesseerde Memphis Depay verving als centrale aanvaller terwijl hij slechts een half jaar ervaring heeft als echte spits, zegt Koeman: ‘We hebben ook Wout’. Weghorst werkt zich kapot, maar hij is tevens het symbool voor het ontbreken van topaanvallers in het land dat bekendheid geniet om zijn aanvallers.

Koeman zoekt. Af en toe valt hem een nieuw puzzelstuk in handen, zoals middenvelder Mats Wieffer. Kroatië is al vijftien jaar top met Modric, en bijna iedereen om hem heen trekt zich op aan de leider.

Kroatië is een machine. ‘Modric, in één woord geweldig. Ik kan er ook wel van genieten’, zei Koeman, als illustratie van het handje dat hij de Kroatische aanvoerder gaf, en het knikje met het hoofd van de kenner. Modric overvleugelde Frenkie de Jong, zoals De Jong dat eens deed bij Modric als Ajacied, tegen Real in 2019.

Lichtpuntjes

Omdat Koeman toch positief wilde blijven over zijn ploeg, vergeleek hij met het duel in Frankrijk, toen Oranje in maart volstrekt kansloos was, mede door blessures en ziekte. ‘We waren beter en energieker dan toen. Maar er zijn momenten geweest waarop het nu beter moet. Kroatië was slimmer, vaster aan de bal. Naar dat niveau willen wij graag.’

Al begrijpt hij dat veel, bijna alles eigenlijk, een kwestie van kwaliteit is, ook bij de beoogde dragende spelers. Domme strafschoppen weggeven, spelers te makkelijk laten wegdraaien en schieten (Frenkie de Jong), half ingrijpen (Van Dijk).

Koeman: ‘Details. De spits die wegdraait van Frenkie bij 3-2, misschien moet Virgil daarna sneller vooruit. Er was een fase waarin je het verschil zag in vastheid, tegen een middenveld dat roteert. Wij hadden balverlies, zij niet. Dan moet je terug en kun je minder druk zetten. We hebben alles of niets gespeeld, ook na de 3-2 in de verlenging. En zij leken ook net iets fitter dan wij waren.’

En dan waren er nauwelijks kansen, behalve dan in het opportunistische slotoffensief. In die zin was er geen verschil met het WK, toen Van Gaal ook alles op de aanval gooide en Oranje de 0-2 tegen de Argentijnen nog ophaalde, om pas na strafschoppen te verliezen. Wat rest is de strijd om plek drie van de Nations League, van een toernooi dat toch al van tweede garnituur is. Koeman kon alleen beloven dat het geen campingwedstrijd wordt.