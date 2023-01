Bondscoach Ronald Koeman (m) met naast hem keeperstrainer Patrick Lodewijks zondag tijdens Feyenoord - Ajax in de Kuip. Beeld ANP

Bij de tweede presentatie van Ronald Koeman als bondscoach tekende zich voorzichtig de breuklijn af met de periode onder Louis van Gaal. Koeman voelde ook geen behoefte aan een overdracht van diensten. Dat heeft niet meteen te maken met de moeizame onderlinge verhouding tussen de twee. Sterker: Van Gaal noemde Koeman al ruim voor het WK zijn ideale opvolger.

Koeman, op 1 januari begonnen en maandag gepresenteerd in Zeist, grijpt liever terug op zijn eerste periode als bondscoach. Koeman keert terug naar tijden van Koeman. Hij beseft daarbij dat zijn tweede termijn lastiger zal zijn dan destijds, tussen 2018 en 2020, toen hij als behoorlijk succesvol werknemer van de KNVB afscheid nam, om de in een clausule opgenomen route naar zijn droombaan te bewandelen: trainer zijn van Barcelona.

Nu zijn geen bepalingen opgenomen. Bij succes blijft hij bondscoach tot en met het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, met broer Erwin ‘in ons misschien laatste reisje’, Sipke Hulshoff en Patrick Lodewijks als assistenten, alsmede Nigel de Jong als nieuwe directeur topvoetbal. Officieel zijn baas, al liet Koeman als trainer van Ajax de piepjonge middenvelder Nigel debuteren, in het begin van deze eeuw.

Tot leven gekust

In 2018 kuste Koeman het in schijndood verkerende Nederlands elftal tot leven, na twee gemiste toernooien. Hij liet de selectie verhuizen van Noordwijk naar de bossen van Zeist, waar de spelers in beslotenheid leerden op familiaire wijze met elkaar om te gaan. Nu heeft de ploeg weer status, net onder de absolute top van de wereld. Louis van Gaal bleef 20 duels ongeslagen, tot de verloren strafschoppenserie tegen de latere kampioen Argentinië in de kwartfinales van het WK in Qatar.

Van Gaal plaatste zich na het ontslag van Frank de Boer allereerst voor het WK en voor de finale van de deze zomer in Nederland te houden finale van de Nations League. Hij veranderde gaandeweg het spelsysteem van 4-3-3 naar 5-3-2, al sprak hij liever over 3-4-3, hetgeen in de praktijk leidde tot saai voetbal tijdens het WK. Dat onaantrekkelijke spel vloeide deels voort uit de vormloosheid van de aanvallers. Het systeem was tevens ingevoerd om tegen werkelijk grote tegenstanders meer defensieve zekerheid in te bouwen, maar toen Argentinië zo’n opponent was, ging het meteen mis, al scheelde het weinig. Zo viel weinig te genieten voor de liefhebber: geen echt succes, geen mooi voetbal.

Koeman probeert beide aspecten te combineren, hoe moeilijk dat ook is in het huidige voetbal. Waar het trouwens werkelijk om draait: ‘Intensiteit. Dat is de basis van succes.’ Hij ziet het terug in het spel van Feyenoord. Ook Koeman heeft ervaring met 5-3-2, als clubcoach en als bondscoach, maar hij constateerde geregeld dat hij dan ‘met dat extra mannetje achterin elders iemand tekort komt’.

Frankrijk eerste tegenstander

Er valt ook best iets voor te zeggen om nog even voort te bouwen op het WK-systeem, met finalist Frankrijk als eerste tegenstander in de kwalificatiereeks voor het EK van 2024 in Duitsland, op vrijdag 24 maart in Parijs. Alleen: dat zal Koeman dus niet doen. Ook landen als Frankrijk en Argentinië speelden op het WK 4-3-3. ‘We proberen attractief en aanvallend te voetballen.’

Hij sprak al met een aantal spelers, maar het is te makkelijk om te stellen dat ook zij liever zo snel mogelijk afscheid nemen van de speelwijze onder Van Gaal. Want bij diens wijziging in tactiek was iedereen het met Van Gaal eens, zij het dat bijvoorbeeld aanvoerder Virgil van Dijk, bij Liverpool gewend aan 4-3-3, moest wennen. Van Dijk was op het WK vaak een soort oppasser van de twee andere twee centrale verdedigers, in plaats van zelf nadrukkelijk zijn stempel te drukken op het spel. Spelers plooien zich uiteindelijk meestal naar de ideeën van de coach. De een speelt systeem A bij zijn club, de ander systeem B.

Koeman wil eenvoudig verder op de weg van toen, en hoopt dat Memphis Depay bij Atlético Madrid de vorm hervindt die hem in zijn eerste periode tot een sensationele aanvaller maakte. Mocht Gini Wijnaldum weer fit geraken, dan zal hij hem zeker oproepen. Hij hoopt net als Van Gaal op de doorbraak van aanvallers, want welk systeem ook, in aanvallend opzicht is Oranje ver verwijderd van de wereldtop. Hoe dan ook, voor Koeman is ‘bondscoach een erebaan. Ik ben superblij en trots dat ik wederom deze kans krijg.’