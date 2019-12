Bondscoach Koeman heeft aanvallers genoeg, maar niemand lijkt op Depay

De smaakmaker van Oranje is weggevallen voor het Europees kampioenschap. Het vrijwel zekere afhaken van Memphis Depay is een smet op de voorpret voor komende zomer en, zeker zo belangrijk, de kansen op succes zijn verminderd.

Het was bijna te mooi om waar te zijn: de eenvoudige plaatsing na twee door het Nederlands elftal gemiste toernooien. Drie groepsduels in Amsterdam tijdens het jubileumtoernooi. De relatief gunstige loting. De groei van spelers als Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Memphis Depay tot wereldtoppers. Alleen: streep Depay maar door voor het EK.

De 25-jarige Depay scheurde zondag de voorste kruisband in de linkerknie, volgens een bericht dat zijn club Lyon in de avond verspreidde na de wedstrijd tegen Rennes. Het herstel duurt normaliter een half jaar tot negen maanden, exclusief het verkrijgen van wedstrijdritme. Dat is een forse tegenvaller voor Depay zelf, die in de kracht van zijn voetballeven was, voor Lyon en Oranje.

Bondscoach Ronald Koeman maandag: ‘Mocht het allemaal zo zijn, dan is het een grote aderlating, een behoorlijke streep door de rekening. Ik kan er verder nog niks over zeggen, zolang we niet alle details weten. Dinsdag hebben we ons wekelijks overleg in Zeist. Dan spreek ik de doktoren uitgebreid.’

Depay tijdens het duel met Frankrijk voor de Nations League. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Oefenduels

Natuurlijk, het is nog een half jaar tot het EK. Zelfs in het ongunstigste geval is er tijd genoeg om naar oplossingen te zoeken, naar opstellingen of systemen zonder Depay, te beginnen tijdens oefenduels in maart tegen de Verenigde Staten en Spanje. Ook andere sporten kunnen dienen ter inspiratie. De handballers golden niet als topfavoriet voor het WK, zeker nadat de beste speler, Nycke Groot, had bedankt voor de nationale ploeg. De ploeg behaalde nochtans het beste resultaat in de geschiedenis: de wereldtitel. Het vertrek van de een biedt kansen voor de ander, zo bleek niet voor het eerst.

Ondanks dat soort verhalen, typerend voor het karakter van de sportwereld met zijn onverwachte wendingen, zijn de voortekenen op papier somber. Memphis Depay was de smaakmaker van Oranje sinds de aanstelling van Ronald Koeman begin 2018. Koeman gaf de flamboyante aanvaller een vrije rol als spits. Als dank presteerde Depay vrijwel altijd goed in het Nederlands elftal.

Alleen al in de EK-kwalificatiereeks was hij goed voor zes doelpunten en zeven assists, terwijl hij soms ontbrak. Zijn samenwerking met aanvallende middenvelder Georginio Wijnaldum, die zich met acht treffers tot topschutter van Oranje kroonde in de reeks, was fantastisch. De twee voelden elkaar bijna telepathisch aan.

Depay maakte doelpunten, was onvoorspelbaar, bond tegenstanders en was een genot om te aanschouwen, ook door zijn onverwachte, creatieve, verrassende acties. Buiten het veld veranderde hij van een omstreden type vóór Koeman tot een voorbeeldspeler, een informele leider die zich durfde uit te spreken over andere zaken dan alleen de bal.

Memphis Depay verbijt de pijn nadat hij zijn kruisband afscheurt. Beeld AFP

Biografie

Hij was op een keerpunt in zijn loopbaan beland. Hij liet een biografie verschijnen. Trainer Rudi Garcia benoemde hem tot aanvoerder van Lyon, en hij scoorde in vijf groepsduels van de Champions League. Vorig week nog was zijn doelpunt tegen Leipzig beslissend voor de kwalificatie voor de achtste finales, waarin Lyon maandag tegen Juventus lootte.

Mede daarom was alles zo mooi en fijn, tot de loting aan toe. Oekraïne op 14 juni in de Johan Cruijff Arena, Oostenrijk vier dagen later, en dan nog een onbekende tegenstander op 22 juni. Die duels halen is simpelweg te kort dag voor Depay, normaal gesproken dan.

‘Zes tot negen maanden op dit niveau, en dan moet je nog wedstrijdfit worden’, stelt Cor van der Hart, een van de topspecialisten van de wereld op kniegebied. Hij noemt de gescheurde voorste kruisband ‘de hartaanval van de knie’. ‘Naomi van As (hockey) redde het in acht maanden. Ik denk niet dat Depay het EK haalt.’

Getalenteerd

De geschiedenis leert dat terugkeren na een gescheurde kruisband een zwaar, moeilijk traject is, of het slachtoffer nu Ruud van Nistelrooij, Marc Overmars, Calvin Stengs of Mandy van den Berg heet. Natuurlijk, de wetenschap schrijdt voort. De loopbaan van de getalenteerde Willy Dullens was in de jaren zestig voorbij na een gescheurde kruisband. Tegenwoordig kan een speler op topniveau terugkeren, maar hij heeft tijd nodig voor het herstel. De Zweed Zlatan Ibrahimovic maakte zijn rentree na bijna zeven maanden, maar hij geldt als uitzondering. Het EK begint over minder dan zes maanden.

Koeman heeft aanvallers genoeg, maar niemand lijkt op Depay. Calvin Stengs, die ruim een jaar was uitgeschakeld met een gescheurde kruisband, en Myron Boadu debuteerden vorige maand in Oranje. Dan zijn daar Steven Bergwijn, Steven Berghuis, Donyell Malen, Justin Kluivert, Javairo Dilrosun, Quincy Promes, Ryan Babel, Luuk de Jong en Wout Weghorst.

Oudgediende Babel, die eerder als invaller voor Depay gold, is een mogelijke centrumspits in het systeem van Koeman, maar hij is een ruime dertiger van minder niveau. Boadu is tijdens het EK 19. Hij debuteerde tegen Estland en scoorde als invaller. Luuk de Jong is vooral pinchhitter. Wout Weghorst kreeg nauwelijks een oproep, omdat Koeman hem een mindere kopper vindt dan De Jong. Depay is een totaal ander type aanvaller. Ook PSV’er Malen is de komende maanden uitgeschakeld, al valt zijn zondag opgelopen knieblessure mee.

Marco van Basten, in november 1987 geopereerd aan de enkel, keerde net op tijd terug voor het EK van 1988. Hij negeerde het advies van leermeester Johan Cruijff om zich af te melden als hij niet op zijn favoriete plek mocht spelen, centrumspits. Van Basten besloot toch te gaan. De rest is geschiedenis. Dergelijke verhalen bieden alleen hoop. Geen garanties.