Bondscoach Koeman blijft in oefenduels Oranje experimenteren met vijf verdedigers

Bondscoach Ronald Koeman houdt met het Nederlands elftal vast aan vijf verdedigers, de speelwijze waarmee Oranje in maart onverwacht Europees kampioen Portugal met 3-0 versloeg. Dat maakte hij bekend op de eerste persconferentie in aanloop naar de oefenwedstrijden met Slowakije (31 mei) en Italië (4 juni), waarin hij uitleg gaf over de selectie voor beide duels.

Bondscoach Ronald Koeman Foto ANP

Koeman gaf bij zijn aantreden als trainer van Oranje aan de eerste vier vriendschappelijke duels te gebruiken om meer inzicht te krijgen in de te hanteren speelwijze. ‘Na de vorige twee interlands (tegen Engeland en Portugal, red.) is het een stuk duidelijker geworden voor mij. We gaan sowieso verder met drie of vijf verdedigers, hoe je het noemen wil. De invulling daarvoor zal per tegenstander verschillen.’

De komende interlands wil hij nog gebruiken om verschillende spelers aan het werk te zien, zodat hij weloverwogen keuzes kan maken richting de Nations League, een landencompetitie die in september van start gaat. ‘Ik wil niet aan de Nations League beginnen terwijl ik nog met veel vraagtekens zit. Tegen die tijd wil ik een redelijk vaste groep hebben, al kan er natuurlijk altijd iets wisselen door de vorm van spelers.’

Een van de spelers die zich mag laten zien is Ruud Vormer, debutant in de selectie. Hij werkte bij Feyenoord al eens samen met Koeman, maar kreeg toen niet veel speeltijd onder de huidige bondscoach. ‘Ik ben Ruud altijd blijven volgens en hij heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt. Hij was bij Feyenoord meer een controleur, bij Club Brugge heeft hij nu een vrijere rol. Hij heeft het echt verdiend om geselecteerd te worden’, zei Koeman over Vormer, die is verkozen tot speler van het jaar in België.

Kluivert

Terence Kongolo, van het Engelse Huddersfield Town, en Eljero Elia kregen ook een uitnodiging nadat zij lange tijd niet waren geselecteerd. Elia, aanvaller van het Turkse Başakşehir, dankt zijn oproep aan de blessure van Steven Bergwijn. ‘Ik wilde eigenlijk Bergwijn oproepen in plaats van Justin Kluivert, maar hij raakte geblesseerd. Elia speelde al een tijdje door mijn hoofd en ik wil hem graag aan het werk zien.’

Koeman gaf aan de ontwikkeling rondom Justin Kluivert met belangstelling te volgen, nu hij heeft aangegeven zijn contract bij Ajax niet te verlengen. 'Ik ben benieuwd naar de volgende stap van Kluivert. Maar de ophef die daardoor ontstaan is, heeft niets te maken met dat ik hem niet heb opgeroepen.'

Mentaliteit

Ook Luuk de Jong, ploeggenoot van Bergwijn bij PSV, haakte af met een blessure. ‘Zij baalden daar allebei zichtbaar van. Dat zegt wel iets’, gaf Koeman aan. Hij kreeg daarmee de bevestiging dat het met de mentaliteit van de groep wel goed zit.

Bij zijn aanstelling twijfelde de bondscoach over de juiste instelling van een aantal internationals; hij vroeg zich af of sommige spelers wel begrepen wat het inhoudt om voor Oranje uit te komen. Inmiddels is hij ervan overtuigd dat er niets mis is met de motivatie van de internationals. ‘Ik heb het idee dat de jongens heel graag willen en ook het gevoel hebben dat we met iets nieuws bezig zijn.’

Tijdens de driedaagse trainingsstage in Zeist heeft Koeman veertien spelers tot zijn beschikking. De rest van de 23-koppige selectie ontbreekt door verplichtingen bij hun club. Zij zullen op 26 mei aansluiten. Aanvoerder Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum spelen die dag de Champions Leaguefinale met Liverpool en voegen zich daarna pas bij de groep.