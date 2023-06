Bondscoach Jonker doet het op WK zonder topscorer Fenna Kalma uit de eredivisie

Oudgediende Shanice van de Sanden heeft de selectie voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland niet gehaald. Beeld Pro Shots / Remko Kool

Fenna Kalma scoorde afgelopen seizoen dertig doelpunten in twintig wedstrijden en toch gaat de topscorer van de eredivisie niet mee naar het WK. Ook oudgediende Shanice van de Sanden viel op het nippertje af. Ze zit niet in de definitieve selectie van bondscoach Andries Jonker voor het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland.

De 30-jarige aanvaller van Liverpool reist nog wel als oproepkracht mee naar Nieuw-Zeeland, waar Nederland de poulewedstrijden speelt. Kalma blijft achter in Nederland en dat is verrassend, want met haar statistieken en profiel leek zij zeker van een plek in de selectie.

Over de auteur

Dirk Jacob Nieuwboer is sportverslaggever voor de Volkskrant en schrijft over voetbal en handbal. Hij was eerder correspondent Turkije en politiek journalist.

Nederland mist op het WK topscorer aller tijden Vivianne Miedema, die is uitgeschakeld door een zware knieblessure. Kalma kreeg in februari de kans om zich te laten zien, maar op Malta verloor Nederland ongelukkig van Oostenrijk en de spits van Twente scoorde niet. Een paar dagen later maakte Lineth Beerensteyn tegen dezelfde tegenstander wel twee doelpunten.

Sindsdien krijgt de aanvaller van ­Juventus de voorkeur van Jonker, maar Kalma leek een nuttige aanvulling. Van alle kandidaten is zij het meest een echte centrumspits, een goaltjesdief, die met haar lengte en kopkracht ook zou kunnen fungeren als breekijzer in noodsituaties.

De Friezin gaat na de zomer voor de Europese topclub Wolfsburg spelen, maar heeft zich vooralsnog alleen bewezen in de eredivisie, die internationaal niet tot de sterkste behoort. Toch waren acht van de 23 spelers in de definitieve selectie vorig seizoen actief in eigen land, vier jaar geleden waren dat er twee minder. Jonker selecteerde ­wel Wieke Kaptein, die ondanks haar jonge leeftijd van 17 jaar al twee jaar in de basis staat bij Twente.

Haar ploeggenoot Kalma viel vorig jaar ook al buiten de boot voor het EK. Toen had ze net 33 treffers gemaakt in de eredivisie, maar bondscoach Mark Parsons had destijds nog de beschikking over Miedema en nam ook nog Romée Leuchter mee. Jonker besloot de spits van Ajax al eerder thuis te laten, waardoor hij in zijn definitieve selectie nog slechts vier pure aanvallers heeft.

Naast Beerensteyn zijn dat Lieke Martens (Paris Saint-Germain), Renate Jansen (Twente) en Katja Snoeijs (Everton). De laatste was eerder vaak reserve achter Miedema, maar als ze in het nationale team speelde scoorde ze wel vaak. Jonker raakte bovendien onder de indruk van haar spel bij Everton, een subtopper in Engeland.

Jonker neemt ook Victoria Pelova (Arsenal) en Esmee Brugts (PSV) mee. Bij hun clubs spelen zij in een aanvallende rol, maar de bondscoach gebruikt ze de laatste tijd in het Nederlands team vooral als ‘wingbacks’, die de hele flank moeten bestrijken.