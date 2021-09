Bondscoach Jeroen Delmee wil mondige hockeyers en haalt bezem door selectie

Jeroen Delmee, die de afgelopen vier jaar bondscoach van Frankrijk was. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De nieuwe bondscoach van de Nederlandse hockeyers, de 48-jarige Jeroen Delmee, heeft zich de afgelopen jaren verbaasd over de nationale ploeg. Hij zei het niet met zoveel woorden, maar tussen de regels klonk dat door tijdens zijn eerste persconferentie. In het Wagener Stadion presenteerde hij een sterk verjongde selectie: negen spelers uit de olympische ploeg van Tokio ontbreken.

‘Als buitenstaander miste ik bij het Nederlands team vaak de mening van de speler’, zei de 401-voudige oud-international die als speler tweemaal olympisch goud veroverde. ‘Ik vind dat spelers zich in het tophockey nooit mogen verschuilen. Ze moeten uitspreken waar ze voor staan en wat ze willen bereiken. Als je iets wil winnen, moet je een mening hebben. Zo simpel zie ik het.’

Na het echec van de hockeymannen op de Olympische Spelen in Tokio – Nederland sneuvelde al in de kwartfinales, de slechtste prestatie sinds 1984 – is het aan Delmee om een cultuuromslag te bewerkstelligen. Meer duidelijkheid, meer ruimte voor discussie en een volledige toewijding aan de nationale ploeg zijn de mantra’s waarmee de nieuwe bondscoach het gebutste blazoen van de hockeyers wil oppoetsen.

Olympische Spelen

‘Presteren op de Olympische Spelen van Parijs in 2024 is het grote doel en een belangrijke tussenstap vormt het WK van begin 2023’, lichtte Delmee toe.

Onder zijn voorganger Max Caldas was er de afgelopen jaren louter Europees succes. Inmiddels is het alweer 21 jaar geleden dat de Nederlandse hockeyers een mondiale hoofdprijs wonnen: olympisch goud in 2000 met dank aan uitgesproken types als de huidige bondscoach en onder anderen Jacques Brinkman en Ronald Jansen.

Delmee, die de afgelopen vier jaar bondscoach van Frankrijk was, stelde woensdag meerdere keren dat er zonder wrijving geen glans ontstaat. ‘Ik wil spelers zien die opstaan als de situatie daar om vraagt en ja, dat zal af en toe zeker wrijving geven. Laat het maar knetteren, dat vind ik helemaal niet erg. Ik ga graag de discussie aan. Ik heb liever dat een speler zegt wat ie ervan vindt dan dat-ie zijn mond houdt. ’

Karakter

Bij zijn eerste selectie geeft Delmee eerlijk toe dat hij nog niet heeft geselecteerd op zaken als karakter, drive, mentaliteit en een sterke eigen mening. ‘Daarvoor ken ik de jongens nog niet goed genoeg. Ik heb mijn selectie nu samengesteld op basis van hockeyprestaties, potentie en mijn gevoel.’

In de 22-koppige trainingsgroep waarmee Delmee volgende week voor het eerst op het veld staat, ontbreken maar liefst negen Tokio-gangers. Vier spelers hebben besloten hun interlandcarrière te beëindigen: Billy Bakker (32), Mink van der Weerden (32), Glenn Schuurman (30) en Roel Bovendeert (29).

Vijf andere hockeyers die deze zomer actief waren op de Olympische Spelen hebben zelf nog geen beslissing genomen over hun toekomst bij de nationale ploeg. Oranje. Het gaat om Jeroen Hertzberger, Seve van Ass, Robbert Kemperman, Sander de Wijn en Mirco Pruyser.

Pijnlijke besluiten

Delmee heeft derhalve nog geen pijnlijke besluiten hoeven te nemen. Wel liet de bondscoach weten dat – indien het vijftal zich wel beschikbaar had gesteld – hij er ‘de voorkeur aan gaf om met een frissere groep te gaan beginnen’.

Opvallendste speler in de verjongde trainingsgroep is de 26-jarige Dennis Warmerdam van Pinoké. Vier jaar geleden werd bij de aanvaller een tumor in zijn rechterarm ontdekt waarna hij in het voorjaar van 2018 noodgedwongen zijn topsportcarrière moest beëindigen. Warmerdam genas wonderbaarlijk, maakte zijn rentree en toont inmiddels wekelijks zijn klasse bij Pinoké.

Ook de naam van de 24-jarige aanvoerder van HC Den Bosch, Imre Vos, is opmerkelijk. ‘Hij is het type Marcel Balkestein’, doelt Delmee op de bikkelharde verdediger die tussen 2008 en 2014 voor Nederland speelde. ‘Imre schuwt de duels niet en hij kan een man uitschakelen. Ik ben benieuwd of hij de sprong naar Oranje kan maken.’

Topsport

Met tweevoudig olympisch kampioen Delmee (1996 en 2000) heeft de hockeybond een man in huis gehaald die topsport ademt. Als bondscoach maakt hij zijn debuut eind november tijdens de Pro League-wedstrijd in Rotterdam tegen olympisch kampioen België. Hij eist dat zijn spelers zich voor honderd procent committeren aan Oranje.

Delmee: ‘Ze moeten onvoorwaardelijk kiezen voor tophockey. Keuzes maken en zaken opofferen horen daarbij. Als we bijvoorbeeld tweemaal op een dag trainen ga je tussendoor niet even werken maar rusten. Het gaat om de details en uiteindelijk zijn die laatste paar procentjes beslissend om iets te winnen.’