Bondscoach Jeroen Delmee loopt als een rode draad door de carrière van hockeyer Jelle Galema

Jelle Galema duikt tegen Pinoké een duel in. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Met zijn snelheid en de energie die hij in een wedstrijd legt, is aanvaller Jelle Galema van Oranje-Rood zondag een plaag voor de verdediging van Pinoké. Zonder echt goed te spelen komt het meeste offensieve gevaar van de 28-jarige aanjager van de Eindhovense club.

Galema is dit seizoen terug op de plek waar zijn hockeycarrière op 16-jarige leeftijd begon. Destijds kende hij in zijn twintig jaar oudere ploeggenoot Jeroen Delmee – de huidige bondscoach – een bijzondere leermeester. Twaalf jaar later moet Galema zelf een voortrekkersrol vervullen.

Zucht

Na de 1-2 nederlaag tegen Pinoké heeft Galema er flink de pee in. Pas als zijn dochtertje van drie jaar oud hem heeft opgebeurd, is hij aanspreekbaar. ‘Wat hebben we het laten liggen vandaag. Zelf had ik twee keer moeten scoren’, verzucht de speler uit Boxtel.

Ruim drie jaar geleden verruilde Galema Oranje-Rood voor Den Bosch, waar hij meer ruimte kreeg om zich als leider te ontwikkelen. ‘Ik heb bij Den Bosch veel verantwoordelijkheid gekregen en ben op alle fronten gegroeid.’

Mede door zijn leiderschapskwaliteiten haalde Oranje-Rood de verloren zoon terug. In het team van coach Robert van der Horst is Galema een van de ervaren spelers. ‘Voorheen was ik puur op mezelf gericht. Nu ben ik heel veel met de jonge gasten bezig en dat bevalt me supergoed. Ik krijg er zoveel energie van’, zegt Galema, die na een enkeloperatie afgelopen zomer nog niet 100 procent fit is.

Grootheid

Door zijn nieuwe rol, binnen en buiten het veld, gaan de gedachten van de linkerspits regelmatig terug naar zijn beginjaren als tophockeyer. Als tiener maakte hij in 2009 de overstap van MEP in Boxtel naar topclub Oranje Zwart in Eindhoven (de voorloper van fusieclub Oranje-Rood). Het jonge talent trof er een ploeggenoot die twintig jaar ouder was en twee olympische titels achter zijn naam had staan: Jeroen Delmee. ‘Jeroen was een grootheid, ik keek enorm tegen hem op. Ik heb hem als klein kind altijd op de voet gevolgd, omdat hij ook uit Boxtel kwam en net als ik bij MEP is begonnen. Ik was ongelooflijk trots toen hij olympisch kampioen werd.’

Jaren later stond de 16-jarige Galema opeens in het veld met de 36-jarige Delmee. ‘Ik als linksbuiten en Jeroen als linksmidden, dat was heerlijk spelen. Jeroen stuurde me van achteruit en gaf me heel veel vertrouwen.’ Aangezien de tiener nog niet over een rijbewijs beschikte, pikte Delmee hem vaak op voor de training. ‘Jeroen woonde in Vught en ik in Boxtel. Regelmatig belde hij me en zei: ‘Ik haal je een half uur eerder op, want ik vind je backhandaanname niet goed genoeg, daar gaan we even aan werken.’ Ik vond het supermooi dat hij zoveel energie in mij stak, ik zag hem als mijn mentor. Twee seizoenen heb ik met Jeroen samengespeeld waarin ik ook echt de topsportmentaliteit van hem heb meegekregen.’

Breinaald

Zo speelde Galema als frivole technicus graag met een ultralichte hockeystick. ‘Jeroen vond dat helemaal niks’, blikt Galema lachend terug. ‘Jouw stick lijkt meer op een breinaald’, zei hij. ‘Daar kun je wel mee pielen, maar je moet ook een bal fatsoenlijk kunnen aannemen. Hier, je krijgt van mij een zwaardere stick. Als je het niks vindt, geef je hem terug. Maar je moet het wel proberen.’ Dan gingen we voor de training aan de slag en moest ik zijn keiharde ballen aannemen met mijn nieuwe stick. In het begin ging het voor geen meter, maar ik durfde die stick natuurlijk niet terug te geven. Gelukkig werd mijn aanname steeds beter.’

Vorige maand werden Galema en Delmee herenigd op het hockeyveld. De nieuwe bondscoach heeft de aanvaller opgenomen in zijn 22-koppige trainingsgroep. ‘Je mag het nooit verwachten, maar ik had natuurlijk wel gehoopt op een kans. Ik denk dat ik goed in het plaatje kan passen. Ik wil vuur in het elftal brengen, oorlog maken in de cirkel’, zegt Galema. De afgelopen jaren viel hij bij het Nederlands team tussen wal en schip. Hij speelde al 76 interlands, maar was onder de vorige bondscoach Max Caldas nooit een vaste waarde. Galema miste de Olympische Spelen van 2016 en 2021.

Bij het Nederlands team ziet Galema nu dezelfde Jeroen Delmee zoals hij hem van vroeger kent. ‘Hij is gefocust, duidelijk, zit er héél kort op en hamert op de basisprincipes: secuur aannemen en passen. En gelukkig heeft hij nog steeds goede humor.’

Delmee is een op en top professional en eist – ook buiten het veld – volledige toewijding van zijn spelers. Galema: ‘Dat vind ik de normaalste zaak van de wereld. Het Nederlands team is geen bijbaantje.’