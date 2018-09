Bondscoach Huck verlaat Nederlandse baansprinters al na een jaar

De KNWU moet voor de tweede keer in nog geen anderhalf jaar tijd op zoek naar een bondscoach voor de nationale sprintselectie in het baanwielrennen. De huidige trainer, de Duitser Bill Huck, die half september 2017 aantrad, legt per direct zijn taken neer. Volgens de bond liggen privéredenen ten grondslag aan het vertrek.

Coach Bill Huck duwt renner Jeffrey Hoogland de baan op tijdens het EK baanwielrennen in Glasgow. Foto ANP

Onder Huck boekten de sprinters de afgelopen toernooien grote successen. Op de WK in Apeldoorn in maart was er goud op de teamsprint bij de heren en vorige maand werd Nederland op hetzelfde onderdeel in Glasgow Europees kampioen. Jeffrey Hoogland won vorig jaar op de EK in Berlijn en op de WK in Apeldoorn de tijdrit over één kilometer en pakte in Glasgow het goud op de sprint. Matthijs Büchli triomfeerde daar op de tijdrit.

In een korte verklaring bij zijn beslissing laat Huck weten dat ‘het soms anders loopt dan gepland’. ‘Bovenal ben ik heel blij dat ik heb mogen werken met heel getalenteerde atleten.’ KNWU-directeur Thorwald Veneberg spreekt van ‘een lastige situatie, met minder dan twee jaar voor de Olympische Spelen in Tokio.’ Assistent-coach Hugo Haak neemt voorlopig de taken over. Hij trad begin dit jaar toe tot de staf nadat een knieblessure een eind had gemaakt aan zijn carrière als baanrenner.

Huck was vorig jaar zelf benaderd door de Nederlandse sprinters. Hij was op dat moment de coach van de Amerikaanse selectie. De Duitser volgde zijn landgenoot René Wolff op, die de Nederlanders acht jaar onder zijn hoede had. Wolff besloot in april vorig jaar weg te gaan, toen de KNWU zijn wens om een hoger budget niet honoreerde. Hij is nu prestatiemanager bij NOC*NSF.

Botsing

Huck borduurde naar eigen zeggen voort op de erfenis van Wolff, maar wilde de sprinters meer eigen verantwoordelijkheid geven. Zo trainden ze af en toe met een ander verzet om eens te proberen hoe dat uitpakte. Hij vond het niet bezwaarlijk als renners, zoals Büchli, Theo Bos en Laurine van Riessen, enkele maanden van het jaar buiten zijn programma vielen om deel te kunnen nemen aan het keirincircuit in Japan.

Begin dit jaar kwam het op de NK in Alkmaar tot een botsing met olympisch kampioen Elis Ligtlee. Hij hield haar voor dat ze te zwaar was, en dat het hem maar niet lukte dat haar aan het verstand te brengen. Hij selecteerde haar uiteindelijk toch voor de WK in Apeldoorn. Daar reed ze naar brons op de 500 meter tijdrit.