Bondscoach hockeyvrouwen Annan ontslagen na klachten van speelsters over angstcultuur

Bondscoach Alyson Annan (met pet) na het winnen van de finale tussen Nederland en Argentinië op het olympisch hockeytoernooi in het Oi Hockey stadion op de Olympische Spelen van Tokio. Beeld ANP

Met drie Europese titels, een wereldtitel en vorig jaar nog olympisch goud in Tokio, werkte Alyson Annan de afgelopen jaren aan een ongekend succesverhaal als bondscoach van de Nederlandse hockeysters. De uitmuntende prestaties op het veld zijn voor de hockeybond echter ondergeschikt aan de misstanden die, onder leiding van Annan, buiten het veld hebben plaatsgevonden.

Nadat in eerste instantie vooral de jongere lichting speelsters zich niet senang voelde in het Nederlands team zijn er inmiddels ook enkele routiniers die forse kritiek hebben op de werkwijze van de bondscoach, die als weinig empathisch wordt gezien. Een enkeling heeft zelfs gedreigd niet meer onder Annan te willen spelen. Hockeybond KNHB zag zich woensdag genoodzaakt het contract met de 48-jarige Australische per direct te beëindigen. Annan had nog een verbintenis tot en met het WK van komende zomer in Spanje en Nederland.

Niet veilig voelen in topsportklimaat

Afgelopen najaar werd bekend dat diverse hockeysters van het Nederlands team zich niet veilig voelden in het heersende topsportklimaat van de ploeg van Alyson Annan. Speelsters klaagden over verbale intimidatie, pestgedrag, geestelijke mishandeling en een zwijgcultuur. De grieven kwamen naar boven tijdens evaluatiegesprekken van de hockeyvrouwen en staf, na de Olympische Spelen in Tokio.

Opvallend was dat de ervaringen van speelsters met betrekking tot de Olympische Spelen én de weg daar naartoe zeer uiteenliepen. Harde kritiek van coach en speelsters die de ene hockeyster als onaanvaardbaar ervoer, vond een ander gewoon bij topsport op het hoogste niveau horen. Bij de praatsessies bleek vooral de nieuwe lichting gebukt te gaan onder het heersende klimaat bij het nationale team, waar speelsters van recordkampioen HC Den Bosch al jarenlang dominant aanwezig zijn.

Bovendien bleek tijdens de gesprekken dat sommige speelsters bang waren om de bondscoach op de hoogte te stellen van een blessure omdat ze vreesden dat Annan die blessure niet serieus zou nemen.



Nadat het ongenoegen afgelopen najaar aan het licht kwam, heeft de hockeybond direct een onderzoek ingesteld naar het topsportklimaat en de groepscultuur binnen de ploeg. Ook werd een extern begeleider aangesteld die met speelsters en staf aan de slag ging om de teamcultuur te verbeteren. Drie maanden na de start van dit traject is de hockeybond tot de conclusie gekomen dat het verbeteren van de cultuur een heilloze missie wordt, als Annan aanblijft.

Technisch directeur Jeroen Bijl van de hockeybond licht toe: ‘De afgelopen drie maanden heeft de extern begeleider gebruikt om met staf en team de eerste stappen te zetten in het verbeteren van de teamcultuur. Gaandeweg dit traject bleek dat de aanpak waarvoor wij als bond hebben gekozen niet overeenkomt met de visie die Alyson Annan daarop heeft. Voor ons als KNHB is er geen andere weg dan de ingeslagen route die we met overtuiging in november zijn ingegaan. Natuurlijk hadden we het traject met Alyson tot en met het WK graag afgemaakt. Zeker gezien haar staat van dienst en wat ze allemaal heeft betekend als bondscoach.’

Geen persoonlijke reactie

Annan wilde woensdag niet persoonlijk reageren. In een persverklaring van de KNHB stelt ze dat ze ‘de afgelopen maanden inzicht heeft gekregen in de punten waar team, staf en individu mee aan de slag konden gaan’. ‘Naar mijn mening is er geen verschil van inzicht over wat er te verbeteren valt, maar wel over de aanpak daarvan. Ik heb daar voor mezelf een grens getrokken en dit is helaas de consequentie.’

Het vertrek van Annan komt voor de buitenwereld op een verrassend moment. Twee weken geleden maakte ze nog de nieuwe trainingsgroep van het vrouwenteam bekend, dat in februari Pro League-wedstrijden speelt. Komende zomer staat het WK hockey op het programma waarin Nederland de wereldtitel uit 2018 hoopt te prolongeren. Wie er dan als bondscoach voor de groep staat, is nu de grote vraag. De KNHB beraadt zich momenteel over de opvolging van Annan.

Annan was ruim zes jaar werkzaam als bondscoach. Ze werd acht maanden voor de Olympische Spelen van 2016 aangesteld als opvolger van Sjoerd Marijne. In Rio de Janeiro, waar Nederland genoegen moest nemen met zilver, blunderde Annan in de halve finale toen ze na het laatste fluitsignaal dacht dat er nog een kwart te spelen was.

Na de pijnlijke tweede plaats in Rio won Nederland onder de Australische coach vanaf 2017 alle grote toernooien. De apotheose volgde afgelopen zomer met de olympische titel in Tokio. Annan bereikte hiermee een bijzondere mijlpaal; ze werd de eerste persoon in het hockey die als speelster (namens Australië) én als coach olympisch goud veroverde. Vijf maanden later zal ze aan haar gouden medaille vooral een bittere nasmaak overhouden.