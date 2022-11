Bondscoach Delmee kiest in WK-hockeyselectie voor de jeugd en niet voor topscorer Hertzberger

Jeroen Hertzberger nog in het shirt van het Nederlands team, op de Spelen van Tokio. Beeld Getty

Jeroen Hertzberger, de 36-jarige aanvaller van Rotterdam, verkeert dit seizoen in bloedvorm, maar bondscoach Jeroen Delmee zegt liever te investeren in jongere hockeyers die een langere toekomst voor zich hebben. Toch is de deur voor Hertzberger, die niet is geselecteerd voor het WK, niet definitief dicht. ‘Die staat altijd op een kier’, stelde Delmee woensdag.

De bondscoach maakte op het bondsbureau van hockeybond KNHB in Utrecht zijn 18-koppige selectie bekend voor het WK in India in januari. Het wordt het eerste toernooi voor Delmee als eindverantwoordelijke na zijn aanstelling in september vorig jaar. De hockeyploeg heeft in vergelijking met de olympische selectie van zestien maanden geleden een metamorfose ondergaan. Na het debacle in Tokio, waar Nederland in de kwartfinales werd uitgeschakeld, stopten vijf spelers (Billy Bakker, Mink van der Weerden, Mirco Pruyser, Glenn Schuurman en Roel Bovendeert).

De grotendeels vernieuwde selectie van Delmee bestaat nu voor de helft uit spelers die over twee maanden in India hun eerste grote toernooi als international spelen. Het Nederlands team heeft het afgelopen jaar alleen Pro League-wedstrijden en oefenduels gespeeld. Voor Delmee is het lastig in te schatten hoe zijn ploeg ervoor staat, vertelde hij. ‘Ik denk dat we een ploeg hebben die mee kan doen om de medailles. Op basis van wat we in de Pro League hebben laten zien, kunnen we de strijd aangaan met alle toplanden. Maar het wordt ons eerste toernooi dus ik moet een slag om de arm houden.’

Absentie

In zijn verjongde ploeg heeft de bondscoach geen plek voor de 36-jarige Jeroen Hertzberger. Zijn absentie in de WK-ploeg is geen verrassing, aangezien Delmee al liet doorschemeren dat hij de voorkeur zou geven aan de spelers met wie hij al een jaar samenwerkt. En daar hoort Hertzberger niet bij. Na de teleurstellende Spelen van Tokio zette Hertzberger zijn interlandcarrière op pauze. Dit voorjaar stelde hij zich weer beschikbaar, maar Delmee liet hem links liggen.

Toch blijft het opmerkelijk dat een van de beste spelers van de hoofdklasse – de sterkste competitie ter wereld – niet in de plannen van de bondscoach voorkomt. Hertzberger mag dan al 36 jaar zijn; hij is topfit, laat week in week uit zijn klasse zien, is met 19 goals in 11 wedstrijden topscorer in de hoofdklasse en is nog net zo gedreven als vijftien jaar geleden.

Delmee liet woensdag weten dat 267-voudig international Hertzberger wel nog in zijn achterhoofd zit, maar veel meer ook niet. ‘Ik kijk naar de langere termijn, naar de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Ik heb vertrouwen in de groep van 25 man waarmee ik al het hele jaar werk.’

‘Die jongens hebben hun kansen gepakt, veel progressie geboekt en zijn uit de schaduw gestapt van de gevestigde orde. Ik vind dat de spelers uit deze groep het verdienen om naar het WK te gaan, hoe knap het ook is wat Jeroen elk jaar weer laat zien. Op dit moment zit hij in de wachtkamer, maar dat betekent niet dat we geen oog hebben voor hetgeen hij presteert. Dat blijft uniek.’

Van Ass nu routinier

De meest ervaren hockeyer in de WK-selectie is Seve van Ass met 201 interlands achter zijn naam. De 30-jarige middenvelder van HGC nam evenals Hertzberger (en Robbert Kemperman en Sander de Wijn) een interlandpauze na de Spelen van Tokio. Van Ass is de enige speler die is teruggekeerd in het Nederlands team.

Een opvallende afwezige in de hockeyploeg is verdediger Joep de Mol van Oranje-Rood. Hij speelde de afgelopen jaren op alle grote toernooien maar is voorbijgestreefd door Teun Beins (Bloemendaal) en Justen Blok (Rotterdam). Delmee maakte tevens bekend dat de ervaren Pirmin Blaak (34) zijn eerste doelman wordt op het WK. Hij krijgt de voorkeur boven de 27-jarige Maurits Visser.

De hockeyers kennen geen ideale voorbereiding op het WK in het hockeygekke India, dat voor Nederland op 14 januari begint met een wedstrijd tegen Maleisië. In december moet de ploeg nog vier Pro League-wedstrijden spelen in Argentinië, zo heeft wereldhockeybond FIH besloten. Delmee noemt het een belachelijke beslissing. ‘Nu worden we gedwongen om het laatste deel van onze WK-voorbereiding in Argentinië af te werken. Ik was liever op trainingskamp naar Spanje gegaan, dan hadden we ook geen last gehad van een jetlag.’