Bondscoach Aliou Cissé van Senegal: ‘Competentie is belangrijker dan huidskleur’

Aliou Cissé, coach van Senegal op het trainingscomplex van de voetbalbond even buiten Dakar. 'Pas als wij goed verdedigen, zijn wij in staat om beter aan te vallen.’ Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Aliou Cissé is afgetraind. Hij zou een geroutineerde speler in de as van een elftal kunnen zijn. Hij oogt modieus. Hippe bril. Haar tot ver over de schouders. Als de regen losbarst, loopt hij onder een paraplu naast de persvoorlichter om koffie te halen in trainingscomplex Jules Bocandé, in Toubab Dialaw, 50 kilometer van het centrum van Dakar.

Hij drukt het cadeautje uit Nederland, de Canon van het Nederlandse voetbal, tegen de borst en vervolgens bladert in het boek. ‘Pffff, Gullit, wat een speler.’ Tijdens de lunch is een reportage over Max Verstappen op tv. ‘Komt die uit Nederland?’ Hij start het gesprek in het Engels, schakelt over naar Frans en vraagt of een volgend interview in het Wolof kan, de taal van Senegal, op 21 november de eerste tegenstander van Oranje op het WK.

‘Ajax, Feyenoord en Eindhoven zijn hier populair, maar als Franstalig land staan we dichter bij de Franse competitie, al kijken we ook naar Premier League, La Liga en Bundesliga. Toen ik jong was volgde ik Rijkaard, Van Basten en Gullit. Later Bierkamp, of hoe heet die precies, en de kampioenen Kluivert en Seedorf. Bij Birmingham City heb ik met Mario Melchiot gespeeld. Een intelligente jongen, een typische vertegenwoordiger van het Nederlandse voetbal.’

Cissé is een bijzondere coach. Voortgekomen uit de ploeg die debuteerde op het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea en de openingswedstrijd won van wereldkampioen Frankrijk. De kwartfinale ging verloren van Turkije. Het was een bijzonder, ook verdrietig jaar. Cissé miste in februari de beslissende strafschop in de finale van de Afrika Cup en verloor in september tientallen familieleden en vrienden tijdens de scheepsramp met Le Joola, waarbij 1.863 opvarenden omkwamen voor de kust van Gambia, dichtbij de stad waar hij vandaan komt, Ziguinchor.

‘Een drama voor mij, familie en vrienden, voor het land. In Ziguinchor kende iedereen elkaar. Families zijn gedecimeerd. Sindsdien realiseer ik me dat je van de ene op de andere dag kunt verdwijnen. Het is frustrerend en afgrijselijk dat nooit iemand heeft kunnen vertellen wat er precies is gebeurd. Het was zo moeilijk: te horen dat iemand de boot had genomen, of juist opgelucht te zijn omdat iemand niet was gegaan. De emoties schoten alle kanten op.’

U bent als kind van 9 jaar geëmigreerd naar Frankrijk. Was dat moeilijk?

‘Mijn ouders gingen op zoek naar een beter leven. Het was belangrijk te integreren, want de republiek Frankrijk heeft een andere identiteit, een andere religie, een andere manier van opvoeding, een andere cultuur. Wij komen aan in Europa en zij zeggen: dit is de republiek, zo gaat het er hier aan toe. Dat heb je als nieuwkomer te respecteren. Thuis was het voor onze ouders belangrijk om als het ware terug te keren naar Afrika. Afrikaans eten, onze godsdienst belijden, onze identiteit houden. Onszelf niet verliezen in gebruiken die de onze niet zijn.

‘Buiten ons huis waren we geïntegreerd in de Franse samenleving. De vraag is of het leven van immigranten tussen de onafhankelijkheid (Senegal werd in 1960 onafhankelijk van Frankrijk) en vandaag de dag daadwerkelijk is veranderd. Niet alleen in Frankrijk. Maar laten we bij voetbal blijven. Laten we het erop houden dat mijn ouders en hun kinderen zijn geïntegreerd, op een andere manier dan dat mijn kinderen dat zijn. Zij zijn geboren en geworteld in Frankrijk.’

Wat is de ziel van de Senegalese voetballer?

‘De ziel? Dat is een moeilijke vraag. De clubs zijn geprofessionaliseerd. We hebben opleidingscentra voor spelers en trainers. Er is infrastructuur. We werken volgens een visie. Die ziel is ook de voorzitter van de bond, die besloot om een jonge, Afrikaanse trainer bondscoach te laten zijn van de nationale ploeg.

‘Onze betere organisatie heeft geleid tot betere resultaten, waardoor de verwachtingen hoger zijn. Ja, de ziel is ook de verwachting van onze supporters, het bewustzijn dat het belangrijk is om te winnen voor het land. Overal waar ik kom merk ik dat de droom om de Afrika Cup te winnen eindelijk is uitgekomen.’ Senegal won de Afrika Cup begin dit jaar voor het eerst, door Egypte te verslaan. ‘Door dat resultaat zijn de verwachtingen voor het WK weer hoger.’

En wat is de ziel van de trainer Aliou Cissé? Wat is uw ambitie?

‘Al vroeg was ik nieuwsgierig naar wat trainers deden en zeiden, wat ik van ze kon leren. Nu pas weet ik hoe verschillend de beroepen zijn. Als speler stelde ik mezelf allerlei vragen. Nu moet ik op die vragen antwoorden bedenken. Een voetballer ondergaat dingen meer dan dat hij probeert te begrijpen waarom hij iets moet doen. Ik wilde dat als speler altijd al begrijpen.’

Als speler miste u de beslissende strafschop in de finale van de Afrika Cup in 2002, tegen Kameroen. Hoe heeft dat uw verdere loopbaan beïnvloed?

‘Ik weet nog dat teamgenoot Salif Diao me meteen na afloop in de kleedkamer troostte: ‘oké, dit is voetbal, maak je geen zorgen.’ Maar ik was zeer teleurgesteld. Niet alleen vanwege die gemiste strafschop, vooral om het feit dat we opnieuw de Afrika Cup niet wonnen, wat zoveel had betekend voor Senegal. Figuurlijk ging ik dood, al had ik geen slapeloze nachten. Toen al heb ik gezworen om al mijn kracht aan te wenden om de Afrika Cup eens te winnen. Dat was mijn persoonlijke uitdaging.’

Op het vorige WK, in Rusland, eindigde Senegal net als Japan op 4 punten in de groep. Het doelsaldo was precies gelijk. Senegal werd uitgeschakeld op fair play. Een gele kaart te veel. Hoe voelde dat?

‘Dat was nog nooit gebeurd. Oh, wat een frustratie, wat een teleurstelling. Ik kan het accepteren als uitschakeling volgt nadat een tegenstander gewoon beter is geweest. Maar dit? Uitschakeling door zo’n bizar detail. Al het werk viel in een fractie van een seconde in het water.’

Begin dit jaar won u de Afrika Cup. U bent een ster in het land, een held. Bent u daardoor veranderd?

‘Het is aan anderen hoe ze naar mij kijken. Ik eet nog hetzelfde en doe dezelfde dingen. Ik heb dezelfde ambities en ga om met dezelfde vrienden. Maar ja, zo gauw ik buiten kom, word ik gefeliciteerd. Weet u: ik ben 17 jaar professioneel voetballer geweest en maakte deel uit van de beste generatie Senegalese voetballers tot nu toe, als aanvoerder. Dat je wordt bekeken, maakt je geen ander mens. En we hebben geen tijd om terug te kijken, we moeten ons richten op het WK.’

Vindt u zichzelf een verdedigend of aanvallend ingestelde coach?

‘Mijn filosofie kan wisselen, afhankelijk van de tegenstander. We kunnen ongeremd aanvallen, maar ook balans houden. Soms spelen we op de omschakeling, op de counter, want wij kunnen goed verdedigen. Pas als wij goed verdedigen, zijn wij in staat om beter aan te vallen. Ik was zelf verdedigende middenvelder en ik houd van aanvallen, maar het team moet doordrongen zijn van de verdedigende principes van het elftal.

‘In Nederland zit de aanval in het dna van het voetbal. Veel balbezit, gedegen opbouw, passes van flank naar flank. Nederland kan aanvallen via het centrum of over de vleugels. Iedereen met verstand van voetbal, weet dat het Totaalvoetbal is gecreëerd door de Hollanders. Maar afhankelijk van het type spelers, verandert het type spel. Dat is logisch. Memphis Depay en Steven Bergwijn zijn heel snel. Dan kun je je afvragen of het nog wel zinvol is om heel lang balbezit te koesteren. De moderne trainer past zich aan aan het profiel van zijn spelers.

‘Ook in Afrika zijn velen geïnspireerd door de Nederlandse wijze van voetballen, onder wie ikzelf. Maar wij hebben een iets ander type voetballer: krachtige en soms opportunistische spelers, met veel diepgang ook. Moet ik dan doen wat de Hollanders doen in balbezit, wat de Spanjaarden doen? Of moet ik onze eigen stijl creëren, afgestemd op de identiteit van onze spelers, op wie ze werkelijk zijn: Afrikanen. Sterk, snel. Het is mijn taak om een stijl te gebruiken die past bij onze spelers, zodat ze in hun kracht blijven en voetballen als echte Afrikanen.’

Voelt u zich als donkere coach uit Senegal een inspiratiebron voor het continent, nadat tal van Afrikaanse landen zich jarenlang lieten leiden door Europese trainers van de tweede garnituur?

‘Nee, dat geloof ik niet per se. We hebben tientallen jaren kennis geïmporteerd, en vermoedelijk was dat nodig. Nu ben ik blij dat de tijden zijn veranderd. Men zegt wel eens dat de 20ste eeuw in het voetbal toebehoorde aan de Brazilianen. Onze strijd is om te laten zien dat de 21ste eeuw toebehoort aan het Afrikaanse voetbal. Dat we capabel genoeg zijn om competities te winnen en toptrainers op te leiden. Dan is competentie belangrijker dan huidskleur of herkomst. Bij de laatste Afrika Cup waren elf van de 24 bondscoaches Afrikaans. Dan denk ik: vooruit, dat is een ontwikkeling.’

Afrika is nog nooit verder gekomen dan de kwartfinales op het WK. Hoe kan dat?

‘De meeste teams die het WK winnen doen bijna altijd mee. Ze hebben ervaring. Op een EK kan het nog wel eens gebeuren dat een land vanuit het niets wint, zoals Denemarken in 1992. Die waren toch op vakantie? Op een WK ligt dat anders. Onverwachte winnaars zie je eigenlijk niet op een WK, omdat het een toernooi is van ervaring. Maar op een WK doen maar vijf Afrikaanse landen mee. Senegal was in Rusland, en daarvoor in Zuid-Korea en Japan. Dat was twintig jaar eerder. In die 20 jaar is geen enkele WK-ervaring opgedaan. U weet heel goed hoe dat komt.’

Er mogen maar vijf Afrikaanse landen meedoen. De strijd om kwalificatie is bikkelhard.

‘Voilà. In Afrika zijn vijftien tot zeventien landen goed genoeg om zich te kwalificeren, maar er mogen er maar vijf meedoen. Er is een eerste ronde, een tweede ronde, een play-off.’ Hij spreekt met overslaande stem: ‘Europa heeft dertien deelnemers. Voor ons is het lastig. Op het moment dat meer Afrikaanse landen mogen meedoen, zullen we grotere kans maken. Je kunt ook stellen: ondanks dat we met weinig landen zijn, hebben we drie keer de kwartfinales bereikt. Ik geloof dat een Afrikaans land eens het WK kan winnen. Vroeger waren wij op WK’s om mee te doen, later om te leren, nu om ons zegje te doen.’