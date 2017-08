Bolt loopt bij WK zijn laatste 100 meters, is hij nog altijd onverslaanbaar?

Is Bolt nog altijd onverslaanbaar?

Sinds de Zomerspelen van Peking, in 2008, heeft Bolt (30) geen finale verloren. Hij is drie keer Olympisch kampioen geworden en drie keer wereldkampioen. Slechts eenmaal ging hij in de fout. In 2011, in Zuid-Korea, werd hij gediskwalificeerd wegens een valse start. Het is de enige smet op zijn perfecte loopbaan. Ook buiten de titeltoernooien is hij tien jaar praktisch onverslaanbaar geweest. In 82 races verloor hij viermaal. Al die keren werd hij tweede. Zijn gemiddelde tijd in al die races in 9,85 seconden, een tijd die voor de meeste sprinters onbereikbaar is.