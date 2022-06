Bol wint makkelijk op FBK Games in Hengelo, maar moet gissen naar vorm vergeleken met wereldtop

Femke Bol op weg naar winst Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Een vrije piste op het rode tartan is vaak het enige dat Femke Bol tijdens haar wedstrijden voor zich ziet. De nummer 3 van de Olympische Spelen op de 400 meter horden komt haar twee belangrijkste concurrenten uit Amerika, Sydney McLaughlin en Dalilah Muhammad, zelden tegen.

Ook in Hengelo tekent zich maandag op de FBK Games een vertrouwd beeld af. Als het startschot heeft geklonken, is Bol snel niet meer te achterhalen. Bij de tweede bocht is ze de concurrentie al voorbij. Bol wint met een grote voorsprong in 53,94 seconden. Niet de razendsnelle seizoensopening die ze in gedachten had, maar de stromende regen hielp dan ook niet mee.

De geboren Amersfoortse is het zo gewend alleen te lopen, dat ze vorig jaar op de WK estafette schrok van haar eigen schaduw. Ze dacht dat er iemand aankwam en zette nog even aan, waarna ze een olympisch ticket voor het Nederlandse estafetteteam binnenhaalde.

Virtueel volgen

Bol weet dat het nog harder moet om de beste ter wereld te worden. Maar hoe versla je twee vrouwen die je zelden tegenkomt? Ze zou haar aartsrivalen graag vaker zien. ‘Het is jammer dat ik zo weinig tegen ze loop. Ze zijn de beste van de wereld, daar wil je van leren. Maar zij komen niet zomaar naar Europa, en ik ga niet snel naar Amerika. Ik zie ze pas weer in Eugene, gok ik.’

Bol doelt op de mondiale titelstrijd over een maand in juli waar het drietal het voor het eerst sinds de Spelen van Tokio tegen elkaar zal opnemen. Bij gebrek aan directe ontmoetingen worden de verrichtingen van de Amerikanen door de Nederlandse ploeg virtueel gevolgd.

Assistent-coach Bram Peters heeft hele overzichten op zijn computer staan over McLaughlin en Muhammad. Hij weet precies waar Bol moet verbeteren om in de buurt te komen van de twee. ‘Muhammad is een harde opener. Zij is de eerste 300 meter ijzersterk. McLaughlin is heel efficiënt op de stukken tussen de horden. Ze maakt veertien passen tussendoor, in plaats van vijftien, zoals Femke. En daarna heeft ze nog wat over voor een sterk eindschot.’

Op zaterdag liet McLaughlin, die in Tokio olympisch goud won in een wereldrecord van 51,46 seconden, zien dat ze ook voor dit jaar grootse plannen heeft. Ze liep in het Amerikaanse Nashville de derde tijd ooit op de 400 meter horden: 51,61 seconden, slechts een fractie boven haar eigen wereldrecord. De regerend wereldkampioene Muhammad liep nog niet veel dit jaar. In april kwam ze tot 53,88 seconden.

‘Die tijd van McLaughlin, 51,6, is echt bizar, zeker als het haar eerste wedstrijd van het jaar is. En de horden stonden nog verkeerd ook’, zegt Peters. Door een knullige fout van de organisatie stonden de obstakels op de verkeerde plek op de baan. Peters zag op beelden op Youtube dat hindernis 5 en 6 niet goed waren geplaatst. Mclaughlin ging van veertien naar zestien naar dertien passen tussen de hindernissen. ‘Er was te veel ruimte tussen het ene stuk en te weinig tussen het andere. Dat zorgt voor chaos, erg slecht dat zoiets kan gebeuren op een wedstrijd waar zo’n grootheid aan meedoet.’ Peters denkt dat de Amerikaanse haar eigen wereldrecord had kunnen verbreken als de meetkundige fout niet was gemaakt.

Bol zag de beelden ook. Ze was verbijsterd over het gemak waarmee haar Amerikaanse leeftijdgenoot over de baan raasde. ‘Dat ze dat nu al kan, daar heb ik heel veel bewondering voor. Ik kijk daar natuurlijk naar en haal er motivatie uit.’

Roestig

Zelf merkte ze dat haar lijf in de eerste serieuze buitenwedstrijd van het jaar nog wat roestig voelde. Na de Spelen van Tokio had Bol meer last van pijntjes dan normaal. Ze overwoog het indoorseizoen over te slaan maar werd toch op tijd fit. Op de WK indoor in Belgrado in maart toonde Bol haar veerkracht.

Op de 400 meter vlak raakte ze in de halve finale van slag toen ze de Jamaicaanse McPherson voor zich zag lopen. Dat was de Nederlandse, die in twee jaar tijd geen enkele 400 meter verloren had, niet gewend. In de achtervolging verkrampte ze, waarna ze met een buikschuiver over de finish kwam en hard met haar gezicht op de baan klapte. Bol plaatste zich desondanks voor de finale en moest daarin alleen de tweevoudig olympisch kampioene op de 400 meter, Shaunae Miller-Uibo, voor zich laten gaan.

Na de WK indoor liep Bol vorige week voor het eerst weer een wedstrijd buiten. In het Tsjechische Ostrava snelde Bol naar een wereldrecord op de incourante 300 meter horden, een afstand die zelden wordt gelopen. Bol liep met een tijd van 36,86 bijna anderhalve seconde van de oude recordtijd af.

Om het gat te dichten op de olympische afstand, moet haar start sneller worden, vindt coach Peters. Na de Spelen van Tokio, oefende Bol veel op de eerste 50 meter. ‘Op het stuk tot de eerste horde ligt veel winst. En het eindschot, de laatste 150 meter, moet nog beter worden. Dan komt ze in de buurt om het gat te dichten met de twee Amerikanen.’