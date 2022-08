Bol snelt met estafetteploeg naar haar derde EK -goud

Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Femke Bol vieren de winst. Beeld ANP

Het teamwerk van Eveline Saalberg, Lieke Klaver en Lisanne de Witte rondde Femke Bol in haar ronde perfect af. Ze was door De Witte als derde in het veld de laatste 400 meter in gestuurd. ‘Ik weet dat Femke zo’n één à twee seconden kan goedmaken’, vertelde De Witte na afloop. Zo groot was het gat bij lange na niet op de twee voor haar. Zo wist ze bij het afgeven van het stokje al dat het goed zou komen.

Ook Bol was daarvan overtuigd. Ze behield haar kalmte achter de Britse Nicole Yeargin en de Belgische Camille Laus. De eerste helft van haar ronde bleef ze achter beide vrouwen, want inhalen zou enkel betekenen dat ze nutteloze extra meters zou moeten maken. Ze vertrouwde op haar eindschot dat haar deze EK nog geen enkele keer in de steek liet.

Toch, aan het eind van de laatste bocht, vreesde ze even dat de Poolse Natalia Kaczmarek van achteruit het Nederlands feestje zou versjteren. Dus zette Bol aan en knalde in de richting van haar drie ploeggenoten die haar achter de finish stonden op te wachten. De drie in oranje gehulde vrouwen waren haar richtpunt.

‘Niet normaal’

‘We hebben zo’n harde tijd gelopen, niet normaal’, genoot Bol na van haar optreden. De 3.20,87 betekende een nieuw Nederlands record. Het oude stond op 3.23,74, gelopen bij de Zomerspelen in Tokio. Achter Bol spurtte Kaczmarek namens Polen naar de tweede tijd: 3.21,68. Groot-Brittannië eindigde als derde in 3.21,74.

De EK boden Bol de unieke gelegenheid om drie disciplines te combineren. Ze greep die kans aan en won op woensdag de 400 meter, op vrijdag de 400 meter horden en zette er met de estafette een uitroepteken achter. Ook voor Klaver was het goud een bijzondere ervaring omdat ze zaterdag 24 jaar oud werd en dat met een titel kon vieren. ‘Ik heb 23 andere verjaardagen gehad, maar dit is wel erg speciaal’, zei ze lachend.

Bol is niet de enige die bij de gecombineerde Europese kampioenschappen driemaal een titel heeft gepakt. Op de wielerbaan slaagde de Duitse Emma Hinze daar ook in met zeges op de sprint, 500 meter en de teamsprint. Bij het sportklimmen was de Sloveense Janja Garnbret drie keer de beste, bij boulder, lead en de combinatie van die beide onderdelen.

In de atletiek is de drieslag zes keer eerder voorgekomen. Een van de atleten die er in slaagden was Fanny Blankers-Koen. Zij pakte bij het EK in 1950 ook driemaal goud (100 meter, 200 meter en 80 meter horden), maar maakte ook deel uit van de zilveren 4x100-meterploeg. Dat zij nu in zo’n exclusief rijtje staat, doet Bol wel wat. ‘Ik kon het niet beter doen dat dit. Ik ben een beetje moe, maar super blij.’