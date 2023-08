Bol herpakt zich na valpartij met onberispelijke 400 meter hordeloop

In soepele stijl snelt Femke Bol naar de overwinning in de series van de 400 meter horden. Beeld AP

Femke Bol wil maandagavond na haar serie op de 400 meter horden best nog even kort met de Nederlandse pers praten. Maar, zo laat de perswoordvoerder van de nationale ploeg in de middag al weten: ‘ze wil het graag alleen over haar horden race van straks hebben. En niet meer over zaterdag.’

Toch is het juist Bol die vrijwel meteen over zaterdag, over de ramprace van de 4x400 meter gemengde estafette begint. Als Bol maandagavond bij de Nederlandse journalisten verschijnt, staat daar namelijk nog haar trainingsmaatje Cathelijn Peeters, die zich net voor de halve finales heeft geplaatst. ‘Ik geef het stokje aan je door’, grapt Peeters en maakt plaats. ‘Dank je. Ik heb hem vast’, antwoordt Bol. ‘Ik zal mijn best doen niet te vallen.’

Over de auteur Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

In die kleine kwinkslag klinkt door dat ze al een zekere ontspanning heeft gevonden als het om haar bizarre valpartij vlak voor de finish van de estafette gaat. Al maakt ze direct erna duidelijk dat ze het er verder echt niet over wil hebben. De 400 meter horden moet een frisse start zijn. ‘Ik heb het afgesloten voor nu. Ik ga er over een week wel verder over nadenken.’

Niet zitten kniezen

De 23-jarige Bol negeert de mogelijke gevoelens van teleurstelling of van verdriet bewust. Ze schuift de evaluatie van wat er misging voor zich uit omdat ze weet dat het voor de prestaties die ze deze week nog op de 400 meter horden en de 4x400 meter estafette bij de vrouwen wil boeken niet helpt om te gaan zitten kniezen. Ze moet door, wil ze haar droom van WK-goud werkelijkheid maken. ‘Ik ga niet door een heel slecht moment mijn hele week laten verpesten.’

Dat de schade lichamelijk meeviel, was al eerder duidelijk. Bondscoach Laurent Meuwly liet in een opgenomen spraakberichtje op zondagmiddag al weten dat alles in orde was. ‘Ze heeft wat blauwe plekken, maar de benen zijn goed’, zei de Zwitser in het Engels. ‘No concerns.’

De vraag die nog restte: wat was de mentale impact? Zelf gaf Bol vlak na de val aan dat ze niet wist hoe ze zoiets moest verwerken. ‘Ik heb het nog nooit meegemaakt.’ Met het vooruitkijken naar de races die nog moeten komen, heeft ze vooralsnog een manier gevonden om het naast zich neer te leggen.

Lopen op haar gemakje

Zonder lichamelijk malheur leed het geen twijfel of ze de series door zou komen. Gekeken naar de tijden die haar directe tegenstanders dit seizoen haalden, kon ze op haar gemakje lopen. Regerend olympisch en wereldkampioen Sydney McLaughlin liet zich dit jaar niet op het onderdeel zien, richtte zich op de 400 meter zonder hordes, maar meldde zich voor de WK af met een blessure. Zo is er de afgelopen maanden niemand die ook maar bij Bol in de buurt kan komen. Ze heeft altijd handenvol seconden voorsprong.

Toch pepte ze zich op als altijd: met een paar tikken op haar benen en tegen haar wangen. ‘De eerste horderace is altijd spannend’, zei ze. Daar doet haar overmacht van dit jaar niets aan af.

Bij binnenkomst is het goedgevulde stadion meende Bol wel wat veelbetekenende blikken te zien. ‘Ik zag mensen me aankijken met medelijden of met het idee dat ik gek was dat ik hier stond.’ Maar uiteindelijk voelde ze zich vooral gesteund door de juichende toeschouwers tijdens haar even kalme als dominante ronde door het nationale Hongaarse atletiekstadion.

Passenpatroon

Ze had van tevoren al bedacht dat de gashendel niet helemaal open hoefde om de halve finale van woensdagavond te halen. En dus veranderde ze haar passenpatroon. Sinds dit seizoen zet Bol namelijk tussen de eerste zeven hordes veertien passen en schakelt daarna terug naar vijftien. Nu wisselde ze na vijf hekjes al naar de hogere, maar minder intensieve cadans van vijftien stappen. ‘Om energie te besparen.’

Voor haar voorsprong op de anderen maakte het niets uit dat ze zich inhield. Ook nu liep ze meter voor meter van haar tegenstanders weg. Pas na de tiende en laatste horde stond ze zichzelf toe de schade die ze had aangericht op te nemen. ‘Toen zag ik dat ik wel heel ver voor lag. Dat was een leuke verrassing.’

Terwijl op seconden achterstand de andere hordeloopsters verwoede pogingen deden om voor zichzelf een plekje in de halve finale te veroveren, kon de Nederlandse zich al ruim voor de streep laten uitbollen. De ontspanning was zichtbaar in haar lijf en op haar gezicht. Op het scorebord stond 53,39.

Bol was met haar tijd niet alleen de snelste van haar serie, maar van het hele deelnemersveld. De weg naar goud ligt weer open en zo was wat haar betreft de vraag hoe het met haar was, een overbodige. ‘Ik denk dat dit het antwoord is.’