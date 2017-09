Bol herpakt zich in Colombiaanse wielerploeg

Bol staat nu 69ste in het klassement op ruim 2,5 uur achterstand van Froome

Zijn Spaanse manager? Dat zit zo: Bol leerde in 2009 zijn Mexicaanse vriendin kennen tijdens de Ronde van Chihuahua. Ze verhuisden naar Nederland, waar het stel moeilijk kon aarden. Het weer, de cultuur, de taal; het verschil met Mexico was te groot. Bol voelde veel voor een verhuizing prima naar Spanje. Het werd Gerona in Catalonië, waar veel wielrenners wonen en trainen. En een Spaanse manager dus.



Bol staat nu 69ste in het klassement op ruim 2,5 uur achterstand van Froome. Veel hoeven we niet meer van hem te verwachten de laatste drie dagen, zegt hij. Zijn lichaam is op. Schaafwonden over zijn lichaam na een valpartij een week terug. Maar over zijn toekomst maakt Bol zich nu niet druk. 'Ze zijn tevreden bij Manzana. En ik fiets hier voorlopig graag. Stond ik in januari ineens op de heuvels in Medellín, waar de Netflix-serie Narcos (over het leven van Pablo Escobar, red.) is opgenomen. Toch iets anders dan die trieste Spaanse vakantieoorden waar ik de jaren daarvoor altijd zat.'