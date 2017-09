Bol herpakt zich bij Colombianen

Hij kijkt tevreden terug op de afgelopen weken. Bol is terug op niveau. Hij viel 7 kilo af, koos in de Vuelta voor de aanval, reed virtueel in het rood en stond even in de top-10. Hij is misschien wel beter dan ooit.



Die topvorm leek ver weg toen hij in 2014 van zijn ploeg Belkin (voorheen Rabobank) te horen kreeg dat zijn contract niet zou worden verlengd. 'Ik zag het ook niet helemaal aankomen. Natuurlijk, het was een slecht jaar geweest. Ik was zeven, acht keer gevallen. De resultaten bleven uit. Zat ik ineens zonder ploeg.'



Bol moest weg bij de ploeg waar hij was opgeleid. Al van jongs af aan waren er de grote dromen van een lange carrière als prof, maar toen reed hij ineens in het shirt van het Nederlandse Join's-De Rijke. 'Niks mis mee hoor. Maar wel twee stappen terug. Tot mijn Spaanse manager vorig jaar zomer ineens een opening zag bij Manzana Postobon.'