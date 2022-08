Bol en de vrolijkheid van het lijden

Vroeger, bij ome Leo en tante Ans in Den Helder, keken we bij helder weer naar de Razende Bol, een zandplaat voor de kust richting Texel. Telkens dacht ik de laatste dagen aan de Razende Bol, maar dan aan de vleesgeworden versie, Femke geheten.

Deze Razende Bol was de sensatie van de atletiekbaan met haar drie gouden medailles op de EK in München. De drieslag op de 400 meter, het nummer van verzuring, als lange sprint met het doorbreken van grenzen als doel en gevolg. Drie keer winnen. Vlak. Horden. Estafette.

Ach, zo genoten van deze hinde uit Amersfoort. Om alles. Om de tikjes op haar gezicht en dijen, om scherp te zijn, om spanning te laden. Om haar onberispelijke stijl, de oneindige passen met benen tot in de hemel. De ontspanning, de vrolijkheid ook, het plezier van de beleving van topsport, of het ogenschijnlijke gemak waarmee ze met haar zevenmijlsspikes door het leven schrijdt, terwijl haar vlechten dansen op het ritme van snelheid.

Ze raakt de horden niet of nauwelijks aan. Als horden nemen al een metafoor is voor het leven, gaat het haar gladjes af. Ze won dus alles, met de estafette van zaterdagavond als apotheose, in dat geweldige team van Nederland. Vier lopers, door de perfecte samenwerking meer dan de optelsom van vier individuen. Eerst Eveline Saalberg, goed en gedegen naar de derde plaats. Dan de jarige Lieke Klaver met haar gebeeldhouwde lijf en ontzagwekkende spierbundels. Hup, in het laatste stukje van drie naar één, halverwege de wedstrijd.

Lisanne de Witte zakt twee plaatsjes, doch consolideert in het uitstekende tweede deel van haar ronde. Ze ligt slechts een paar metertjes achter bij het overgeven van het stokje, en dan weet je het al. Bol gaat de overwinning binnenhalen. Kan niet anders. Het is alleen afwachten wanneer ze de anderen passeert. Ze kan makkelijk sneller, merkt ze onderweg. In de laatste bocht vertrekt ze. Het is alsof de TGV en de stoomtrein toevallig in dezelfde wedstrijd verzeild zijn geraakt. Ze is als de spits die de perfecte voorzet inkopt, als de sprinter die het werk van de wielerploeg afmaakt.

Alles is mooi. De ontspanning op het gezicht, pas in de laatste meters verwrongen tot een bijna vrolijke vorm van lijden. Mijn echtgenote, die de sport meestal half volgt vanaf een afstandje, stuitert van enthousiasme op de bank en roept iets van ‘kom op meiske’, en ‘kijk dat gezicht’. Een gelaat dat vermoeidheid verraadt, maar ook iets van: kom op, nog even, we gaan winnen en dan mogen we een hele tijd blij zijn. En tenslotte de totale euforie na afloop, plus het verhaal dat ze afgelopen week al had gehuild en dat ze dat nog wel eens gaat doen de komende tijd.

Als ze het laatste woord mag van verslaggever Stekelenburg van de NOS, suggereert ze dat hij zingt voor de jarige Klaver. Dat hij dat niet doet, is jammer. Gewoon even lang zal ze leven en hiep hiep hoera zingen. Het had gepast bij deze explosie van spontaniteit en puurheid.