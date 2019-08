Bol blij met tweede plek en zege ploegmaat in de ronde van Spanje

Jetse Bol viert de overwinning van teamgenoot Ángel Madrazo in de vijfde etappe van de Vuelta. Beeld BSR Agency

De 29-jarige Noord-Hollander eindigde als tweede, maar kwam toch juichend over de streep; Madrazo is zijn ploeggenoot bij Burgos.

Zo kreeg de vijfde etappe in Spanje, na de zege van Fabio Jakobsen een dag eerder, wederom een oranje tintje. Bol maakte deel uit van de vroege vlucht en hield dat tot het einde toe vol. De voorsprong van de drie avonturiers bedroeg op het toppunt elf minuten. Een paar keer leek Madrazo onderweg te moeten lossen, maar toen hij er in de laatste kilometer alsnog vandoor ging, zat er voor Bol niets anders op dan zijn benen stil te houden.

Achter de drie koplopers had Miguel Ángel López zich losgemaakt van de groep met favorieten. De Colombiaan van Astana had naar eigen zeggen ‘een showtje willen weggeven’ op de slotklim en kwam als vierde binnen, op 47 seconden van Madrazo. Hij is nu de nieuwe leider van de Vuelta.

Twaalf seconden achter de López finishten Alejandro Valverde en Primoz Roglic (Jumbo-Visma) als vijfde en zesde. López heeft in het algemeen klassement nu 14 seconden voorsprong op nummer twee Roglic. Nairo Quintana staat derde, met een achterstand van 23 tellen. Wilco Kelderman is nog altijd de best geklasseerde Nederlander. Hij staat nu tiende op een kleine twee minuten.