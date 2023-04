Bokser Jake Paul: de eerste youtuber op de Forbeslijst met best betaalde sportsterren

Jake Paul (l) delft het onderspit tegen Tommy Fury op 26 februari in Saoedi-Arabië. Voor Paul betekende het zijn eerste nederlaag in zeven profpartijen. Beeld Getty

Op de lijst met best betaalde sporters ter wereld is bokser Jake Paul (26) een buitenstaander. Anders dan de voetballers, basketballers en autocoureurs dankt hij zijn hoge inkomen (38 miljoen dollar) niet in de eerste plaats aan zijn sportprestaties, maar aan zijn faam op YouTube. Hij is de eerste influencer die zo hoog op de sportlijst van financieel tijdschrift Forbes terecht is gekomen.

In de VS vergaarde de zwaar getatoeëerde man met het blonde poedelhaar bekendheid als youtuber die van controverse zijn verdienmodel maakte: op Instagram heeft hij bijvoorbeeld 22 miljoen volgers. Hetzelfde doet Paul nu als professioneel bokser. Hij heeft een grote, trouwe groep aanhangers op het internet die grif geld betaalt voor de bokspartijen die via betaalzenders worden uitgezonden.

Over de auteur

Koen van der Velden schrijft voor de Volkskrant over sport in de Verenigde Staten. Hij woont in New York.

Paul stopt op zijn zeventiende met school en trok hij samen met zijn twee jaar oudere broer Logan van Ohio naar Los Angeles. Hun missie: beroemd worden. De korte filmpjes van de broers waren populair op het inmiddels verdwenen platform Vine. In de zon van LA moest hun online carrière ontkiemen.

Miljoenen volgers

De tieners betrokken een villa in een chique buurt van de stad en namen samen met een groep vrienden filmpjes op voor hun youtubekanaal. Het kreeg miljoenen volgers, die een dagelijkse portie melige ongein, kattenkwaad of stunts werden voorgeschoteld. De Pauls zochten de grenzen van het toelaatbare op en gingen daar geregeld overheen.

Buurtbewoners spraken van een ‘hel op aarde’. Bij de poorten van de villa verzamelden zich dagelijks grote groepen fans. Paul en zijn vrienden raasden met motoren door de straat, smeerden auto’s in met pindakaas en zetten een grote stapel meubels in een leeg zwembad in brand. In een van de filmpjes liet Paul een ‘rad van fortuin’ beslissen over zijn volgende tatoeage. Het werd een machinegeweer op zijn linkerbovenbeen.

De wetteloze balorigheid scoorde bij zijn volgers, maar maakte van Paul een polariserende verschijning met minstens zoveel tegenstanders als aanbidders. Een rapvideo die hij maakte, kon rekenen op de de meeste afkeuring in de geschiedenis van YouTube. Voor Paul maakte het geen verschil. Aandacht was aandacht, de mensen hadden geklikt.

Entertainer

Op een soortgelijke manier behandelt hij zijn huidige carrière als bokser. ‘Ik ben een entertainer, punt uit’, zei hij in een profiel van ESPN. ‘Alleen verandert de manier waarop ik dat doe naarmate ik ouder word.’

In de filmpjes op zijn kanaal werden geregeld vetes met huisgenoten of andere online-persoonlijkheden verbaal aangewakkerd of uitgevochten. In 2018 leidde het tot een bokspartij tussen Paul en een rivaliserende youtuber. Paul, een zelfbenoemde ‘shit-talker’, iemand met een grote mond, won overtuigend. Twee jaar later besloot hij zich volledig toe te leggen op het boksen. Zijn online-leger volgde hem in zijn nieuwe avontuur met hoge inkomsten als gevolg: vorig jaar verdiende hij bijvoorbeeld meer dan toptennisser Novak Djokovic.

Paul raakte de laatste jaren geregeld in opspraak. De Amerikaan gaf een huisfeest tijdens de coronalockdown en noemde het virus een verzinsel. Sommige youtubers die hij in de villa in LA onder zijn hoede nam, klaagden over uitbuiting. Door een TikTok-ster werd hij beschuldigd van aanranding, hetgeen hij ontkende.

Nooit wereldklasse

Als bokser is hij volgens kenners geen natuurtalent. Paul heeft een verleden in het schoolworstelen, maar begon pas als twintiger met boksen. ‘Hij is niet slecht, maar ook niet erg goed’, zei de Britse bokspromotor Eddie Hearn tegen The Guardian. ‘Hij zal nooit wereldklasse worden, zal nooit kampioen zijn. Maar ik heb slechter gezien.’

Hij mag dan niet de beste zijn, bij het grote publiek is Paul een van de bekendste boksers van het moment. Puristen noemen hem slecht voor de sport, anderen zien de aandacht die hij genereert als een welkome impuls. ‘Deze jongens helpen de sport enorm’, sprak voormalig zwaargewicht Mike Tyson. ‘Door hen leeft het boksen weer.’

Jake Paul houdt samen met zijn nieuwe vlam Jutta Leerdam zijn conditie op peil. Beeld Instagram

Ook de bekende Britse rapper en youtuber KSI maakte de overstap naar de ring, net als Pauls broer Logan. Laatstgenoemde maakt inmiddels naam in het Amerikaanse showworstelen.

De jongere Paul zegt zijn sport serieus te nemen, traint dagelijks met de benodigde toewijding voor gevechten als cruisergewicht (tot 90,7 kilo). Toch nam hij het nog maar eenmaal op tegen een echte bokser, afgelopen februari tegen de Britse Tommy Fury. Het betekende meteen zijn eerste nederlaag.

Oudere vechters

Bij zijn voorgaande partijen had Paul vaak gepensioneerde, oudere vechters uit het mixed martial arts (MMA) uitgekozen als tegenstander. Het verlies tegen Fury beschadigde zijn toch al twijfelachtige reputatie als profbokser. ‘Als ik niet win, maakt al het andere niet uit’, zei Paul eerder. ‘Dat staat voorop.’

Als ondernemer is de Amerikaan succesvol promotor in het vrouwenboksen en begon hij een app voor sportwedden, want zijn belangrijkste doel is naar eigen zeggen miljardair worden. Nog altijd heeft hij zijn eigen YouTube-reeks, BS w/ Jake Paul.

Als vechtsporter maakt hij komend jaar opnieuw een overstap, dit keer naar het MMA. In de multidisciplinaire vechtsport zal hij het opnemen tegen oud-kampioen Nate Diaz, tegen wie hij in augustus eerst nog een bokspartij vecht. Zijn grote mond bleek in aanloop daarnaartoe alvast in vorm te zijn. Het wordt de ‘begrafenis’ van Diaz, voorspelde Paul op sociale media.