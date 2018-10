Bogaerts wint met Boston Red Sox eenzijdige World Series

Tom Goodwin (nummer 82), coach van de Boston Red Sox en Xander Bogaerts (nummer 2). Beeld Getty Images

Echt verrassend was dat niet. Want in het land waar elke bewering over sport met statistiek wordt ondersteund, was er toch weinig dat kon tippen aan de observatie van de 102-jarige Mary Latowski uit Boston. Al ruim negentig jaar bezocht ze thuiswedstrijden van ‘haar’ Red Sox en ze was er heilig van overtuigd: dit was het beste team dat ze ooit zag in Fenway Park, zei ze tegen tv-zender CBS.

In het reguliere seizoen werden 108 van de 162 duels gewonnen. In de play-offs waren de Red Sox net zo ongenaakbaar. Slechts drie keer in veertien duels verloor de ploeg een wedstrijd, terwijl de route naar de titel pittig was.

Eerst werd afgerekend met aartsrivaal New York Yankees. Vervolgens met kampioen Houston Astros en als afsluiter met de tot op het bot gemotiveerde Dodgers. Al dertig jaar heeft de topclub uit LA geen titel meer gewonnen. Vorig jaar werd de finale nipt verloren en de ploeg was vastberaden zich te revancheren voor dat trauma.

Kenley Jansen had er zelfs zijn hartoperatie voor uitgesteld. Bij de Curaçaose werper werden in augustus voor de tweede keer hartritmestoornissen vastgesteld, maar vanwege zijn belangrijke rol wilde hij zijn team niet in de steek laten.

Jansen kende alleen een wisselvallig seizoen. Hij kreeg dertien homeruns tegen, meer dan in de twee seizoen daarvoor in totaal. Van die wispelturigheid bleek hij in de World Series niet verlost. In wedstrijd drie stond hij de homerun toe die leidde tot een verlenging en uiteindelijk tot de langste World Series-wedstrijd ooit: 7 uur en 20 minuten.

Met hangen en wurgen versloegen de Dodgers de Red Sox alsnog met 3-2. In wedstrijd vier was dat anders. Wederom stond Jansen een homerun toe. Zo speelde hij een rol in het weggeven van een 4-0 voorsprong in de slotfase, waar zelfs president Trump een mening over had: ‘Grote fout!’, twitterde hij na het onder meer inbrengen van Jansen.

De wedstrijd, die de Red Sox met 9-6 wonnen, was voor Xander Bogaerts het moment dat hij zeker wist dat de World Series-winst binnen was, zei hij zondagnacht. Hoewel het de Arubaan net als Jansen niet lukte te excelleren op het belangrijkste moment van het seizoen. In de World Series was hij in 22 slagbeurten goed voor slechts 3 honkslagen.

Hij verloor tijdens de finaleserie de prestigieuze vierde plek op de slaglijst. Normaliter is dat de plek van de sterkste slagman, omdat de kans groot is dat hij moet slaan als er mensen op de honken staan. ‘Ik weet dat ik niet zo goed heb gespeeld. Ik hoefde het gelukkig niet alleen te doen’, zei Bogaerts na de World Series-zege. ‘We hebben een geweldige ploeg.’

Jen McCaffrey volgt de Red Sox voor het Amerikaanse sportmedium The Athletic. Ondanks zijn anonieme optreden in de World Series zag ze Bogaerts dit jaar wel uitgroeien tot een anker van de ploeg. Ze denkt dat zijn beste jaren nog voor hem liggen. Toch betwijfelt ze of hij die in Boston zal spelen.

Na volgend jaar is Bogaerts namelijk transfervrij en McCaffrey verwacht niet dat hij voor dat moment een nieuw contract tekent. ‘Als hij een goed seizoen heeft, kan hij clubs tegen elkaar op laten bieden en de spelersmakelaar van Bogaerts staat te boek als een beruchte contractonderhandelaar.’