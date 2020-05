Boëtius (FC Mainz) en De Guzman (Eintracht) zijn opgelucht bij hervatting Bundesliga

Jean-Paul Boetius van FC Mainz en Yuya Osako van Bremen (R) tijdens een Bundesligaduel in december 2019. Beeld EPA

Duitse voetbalclubs kunnen spelers die bij hen onder contract staan verplichten om wedstrijden te spelen, maar de Nederlandse voetballers die dit weekeinde hun opwachting maken in de Bundesliga zeggen geen druk te ervaren. De veertien spelers, verdeeld over tien clubs, komen graag in actie na twee maanden zonder wedstrijden.

‘Er werd ons gevraagd: wil je spelen of niet? Als je het niet wil, hebben we daar alle begrip voor’, zegt Jean-Paul Boëtius, aanvallende middenvelder van FC Mainz. ‘Maar iedereen was ­akkoord en heeft dat schriftelijk bevestigd.’

Ook Jonathan de Guzman kreeg nooit het gevoel dat hij móét spelen van zijn club Eintracht Frankfurt. De middenvelder looft juist de ‘supernette’ omgangsvormen en communicatie van zijn club. ‘Ze hebben steeds elke speler gevraagd: ben je oké met deze stap? Geef je het aan als je twijfels hebt?’

Boëtius: ‘Iedereen is blij om weer te mogen beginnen. Ik voel me bevoorrecht dat ik in de competitie speel die als eerste weer van start gaat.’

De Guzman vertelt dat hij aanvankelijk huiverig was. ‘In het begin denk je: ik houd iedereen op afstand, want iedereen kan het hebben. Maar de opbouw is keurig stapje voor stapje gegaan met telkens uitgebreide uitleg. Alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zijn genomen.’

Middels een tweewekelijkse coronatest, een wekelijkse bloedtest en dagelijkse temperatuurmetingen wordt gecontroleerd of spelers het virus hebben en hoe het ervoor staat met hun immuunsysteem. Buiten hun huis- of hotelkamerdeur moeten ze een mondkapje dragen.

Jong en fit

De Guzman: ‘Dat is best heftig allemaal. Ik mis het sociale aspect, want buiten de training zit je voornamelijk in aparte ruimtes. Maar je went eraan. En je voelt je daardoor veiliger.’

Boëtius: ‘Ik redeneer: als je het krijgt dan krijg je het, dan moet het kennelijk zo zijn. Meer doen dan hier gebeurt, kan niet. Ja, of je moet echt helemaal ­ingepakt gaan voetballen. Wij worden veel meer gemonitord dan de meeste mensen. En we zijn fit en jong. Als ­iemand besmet is, zoals bij Dynamo Dresden, dan wordt hij snel uit de groep gehaald. In Duitsland is men streng. Ik was laatst bij de autodealer. Die wilde me alleen helpen als ik een mondkapje droeg.’

Boëtius proeft het enthousiasme in Mainz, ook al zullen de tribunes leeg zijn. ‘De fans zullen thuis meeleven. Je weet ook dat de ogen van de wereld op ons gericht zijn. Dat motiveert sowieso. De trainer hamert erop dat we onze eigen sfeer creëren. ‘Wir mussen laut sein’, zegt hij. Veel praten, veel schreeuwen.’

Sinds een ruime week wordt bij Mainz en Eintracht met de hele groep getraind, inclusief partijspelen met ­fysiek contact. De Guzman: ‘Toen had ik geen twijfel meer. Ik had juist zin om weer echt te voetballen. Het is altijd mijn passie geweest, de reden waarom ik op mijn 12de in mijn eentje uit ­Canada naar Nederland ben gekomen en na blessures en tegenslag altijd weer terugvocht. Ik heb heel mijn ­leven met anderen geduelleerd en wil dat nog jaren blijven doen.’

Veel clubs staan met nog negen speelronden op het programma dicht bij elkaar. Zowel Mainz (15de) als Frankfurt (12de) zijn nog lang niet zeker van handhaving. Ook de strijd om de landstitel en Europese tickets ligt open.

Van basis tot bank

De concurrentie is moordend voor beide spelers. Eintracht heeft liefst tien middenvelders in de selectie. De 32-jarige De Guzman, die 14 interlands speelde, begon het seizoen geblesseerd en viel daarna vaak buiten de boot. De 26-jarige Boëtius, eenvoudig international, werd verkozen in het beste team van de eerste seizoenshelft van de Bundesliga, maar zat de laatste wedstrijden op de bank. Wellicht kunnen ze profiteren van de nieuwe regel dat een club vijfmaal mag wisselen vanwege de korte voorbereidingstijd en het drukke programma.

Boëtius lachend: ‘Er kan nu in ieder geval niet meer worden gezegd: sorry ik wilde je laten invallen, maar had al drie wissels gebruikt. Maar ik hoop gewoon te starten. Op het veld vergeet je even dat het virus er is, heb ik gemerkt. Dan wil je gewoon vlammen.’

De Guzman zal zich als hij minuten krijgt niet inhouden, ook al loopt zijn contract af. ‘Ik ga twee maanden alles geven wat ik heb. Je vermijdt onnodig contact, maar ik denk dat niemand zich zal inhouden. De belangen zijn groot.’