Boetes voor United en Blind na Europa League-finale; Blind wilde niet meteen naar dopingcontrole

Jones was zo woedend omdat hij door de dopingcontrole niet bij een groepsfoto kon zijn. Deze foto had extra betekenis omdat de spelers hun eer betoonden aan de slachtoffers van de terreuraanslag in de Manchester Arena. Blind stond wel op de foto en had een chaperone bij zich tijdens de ererondjes. Dat laatste mag tijdens gewone wedstrijden, maar blijkbaar niet bij deze gelegenheid. De 27-jarige Blind was zich van geen kwaad bewust. Het is niet bekend of de spelers en de club in beroep gaat tegen de straffen.



De boetes zijn te overzien, maar voor Manchester United-manager Jose Mourinho komt de schorsing van Jones tamelijk ongelegen. In de Super Cup-finale tegen Real Madrid kan hij volgende week dinsdag ook al geen beroep doen op centrale verdediger Eric Bailly, die in de halve finale tegen Anderlecht van het veld was gestuurd. Bij de wedstrijd in Skopje zal veel aandacht uitgaan naar de Welshe Real Madrid-aanvaller Gareth Bale, die hoog op het verlanglijstje staat van Manchester United.