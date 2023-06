Boekhouding Champions League-finalisten City en Inter ligt onder vergrootglas

Een muurschildering boven een fish & ships-shop direct bij het stadion van Manchester City met afbeeldingen van Ederson, Esme Morgan en Jack Grealish. Beeld Action Images via Reuters

Als Uefa-baas Aleksandr Ceferin zaterdag de Champions League-beker uitreikt zal hij ongetwijfeld niks laten merken. Toch kan het niet anders dan dat de Sloveen zijn bedenkingen moet hebben bij de winnaar, of het nu Inter of Manchester City wordt. De hoogste prijs in het clubvoetbal gaat uitgerekend naar twee clubs die onder het vergrootglas liggen voor de manier waarop ze hun succes financieren.

‘Het is duidelijk dat sommige clubs hun economische duurzaamheid in gevaar brengen in hun roekeloze jacht op succes’, zei Ceferin begin dit jaar nog. Uit een Uefa-rapport bleek dat de clubs in 2022 gezamenlijk een verlies van 1,9 miljard euro hadden gemaakt. Van de coronacrisis is niks geleerd: van de twintig grootste clubs geven er zestien na de pandemie meer geld uit aan salarissen dan ervoor.

Clubs die het te bont maken, krijgen een sanctie van de Uefa. Met een derde plek staat Inter hoog op de boeteranglijst. Alleen koploper Paris Saint-Germain en AS Roma moeten nog meer dokken.

Beide Italiaanse clubs leidden al jaren verliezen, waardoor de schulden torenhoog oplopen. Bij Inter gaat het om een tekort van 800 miljoen in de laatste tien jaar. Verreweg het grootste deel – 488 miljoen - daarvan is de laatste drie jaar opgebouwd.

Chinese eigenaar

Dat heeft deels te maken met de overname in 2016 door Suning, een Chinese winkelreus. Dat gaf aanvankelijk extra inkomsten, omdat ook andere Chinese bedrijven de club gingen sponsoren. Per jaar ging het om bijna 100 miljoen, maar dat was voordat de Chinese staat de stekker trok uit de investeringen in het voetbal. Nu komt er nog maar een paar miljoen uit China.

Het helpt Inter niet dat dit jaar de shirtsponsor, cryptobedrijf DigitalBits, is weggevallen omdat het de rekeningen niet betaalde. Ondertussen is er nauwelijks bezuinigd op de salarissen van de spelers en wordt er aan transfers per saldo niet wordt verdiend. In 2021 kwam er alleen al 115 miljoen binnen voor spits Romelu Lukaku, maar er werd nog meer uitgegeven. En de Belg werd later weer teruggehuurd.

Dat het zaakje niet is ingestort, is te danken aan een lening van 275 miljoen euro van Oaktree Capital, die eind volgend seizoen moet worden terugbetaald. Als dat niet lukt, valt Inter in handen van een Amerikaanse investeringsmaatschappij (net als stadgenoot Milan een paar jaar geleden).

De kans is groot dat Suning, dat zelf in zwaar vaarwater is beland, Inter voor die tijd verkoopt. Het op de pof verkregen Champions League-succes kan de opbrengst omhoog krikken.

Geldgebrek van de eigenaar is wel het laatste probleem dat Manchester City heeft. De Abu Dhabi United Group van sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan hoeft niet op een miljoen meer of minder te letten. Om de concurrentie eerlijk te houden, mag hij van de Uefa en de Premier League alleen niet ongelimiteerd geld in nieuwe spelers en hoge salarissen stoppen.

Arabische Emiraten

Maar houdt City zich aan die regels? Volgens de Uefa ontweek de club die op slinkse wijze door fictieve sponsorcontracten. City werd, en wordt, gesponsord door veel bedrijven uit de Verenigde Arabische Emiraten, waarvan Mansour vice-president is. Het geld dat zij in de kas van de Engelse kampioen stortten, zouden ze via de achterdeur weer terugkrijgen van de clubeigenaar.

Het was een van de redenen waarom de Europese voetbalbond in 2020 City een boete oplegde van 30 miljoen euro. Daar schrokken ze nog niet zo van in Abu Dhabi, maar er kwam ook nog een uitsluiting van maar liefst twee jaar Europees voetbal bovenop. Een vertrek van sterspelers als Kevin de Bruyne en coach Pep Guardiola dreigde.

Sporttribunaal CAS bracht toen redding, in hoger beroep werd geoordeeld dat veel van het bewijs verjaard was, waarna er te weinig overbleef. City kwam er met een boete van 10 miljoen euro van af. Maar eerder dit jaar maakte de Premier League bekend dat er een onderzoek tegen City loopt. De aanklachten komen grofweg overheen met de zaak van de Uefa. Een verschil: de regels van de Premier League kennen geen verjaring.

City: we zijn onschuldig

‘Ik ben er volledig van overtuigd dat we onschuldig zullen zijn’, reageerde Guardiola op het onderzoek. Hij twijfelde er niet aan bij de club te blijven, ook omdat hij dit al een keer eerder had meegemaakt bij de Uefa. ‘De club heeft bewezen volledig onschuldig te zijn.’

Daar valt veel op af te dingen, want de reden dat City bij het CAS alsnog een boete kreeg was omdat de club nauwelijks meewerkte aan het onderzoek. En in de nieuwe zaak kan meer bewijs worden gebruikt, omdat verjaring geen rol speelt.

Het duurt nog even voordat er een uitspraak. Mansour en City’s grote droom om de Champions League te winnen is dan misschien al uitgekomen. Het heeft alles van een sprookje: van een middenmotor in Engeland is de club in razend tempo uitgegroeid tot de grote kanshebber in de finale. Pas lang daarna zal blijken of dat succes mede is bereikt door het kunstmatig oppompen van de omzet, die het mogelijk maakte de beste spelers en coach van de wereld naar Manchester te halen.