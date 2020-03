Boeiend en intens duel tussen PSV en Feyenoord levert geen winnaar op

Lammer, Gakpo en Thomas vieren de gelijkmaker. Beeld ANP Sport

Met 1-1 kwam Feyenoord er iets bekaaider van af dan PSV, dat vooral voor rust de onderliggende partij was. Het verraste Feyenoord kort na de pauze echter via Gakpo, nadat Botteghin in de 33e minuut het Rotterdamse overwicht ook in de stand tot uitdrukking had gebracht.

Feyenoord greep direct het initiatief. De winnende serie van Feyenoord was veel langer dan die van PSV (7 om 3), om nog te zwijgen over de reeks aan ongeslagen duels. Feyenoord won thuis met 3-1 wat geflatteerd, voor de clubleiding van PSV de ideale stok om coach Van Bommel mee te ontslaan.

Feyenoord had meer directe voorwaartse passes, er was meer onderling begrip en vertrouwen, tot uiting komend in een aantal frivoliteiten en kansen. Al na vijf minuten was de immer scherpe Feyenoord-spits Bozenik voor de PSV-verdedigers gekropen, maar hij tikte de bal voorlangs.

Verkeerde keuzes

De als linksbuiten opgestelde Feyenoord-back Haps was de man met de meeste ruimte, maar hij maakte net de verkeerde keuzes in de eindfase, anders had Feyenoord al eerder kunnen scoren dan via de kopbal van Botteghin. De Braziliaanse verdediger, net als Haps net weer fit, torende boven Dumfries uit na een hoekschop van Kökcü.

Dat die laatste aan de basis stond van de treffer was geen toeval. De 19-jarige Kökcü was zeker voor rust de beste speler op het veld. Zijn progressie onder Advocaat, die hem liefkozend ‘Orrie’ noemt, is spectaculair. Kökcü overvleugelde zijn meer geprezen generatiegenoot Ihattaren in daadkracht, wilskracht, beweeglijkheid en vernuft. Waar de KNVB goede sier maakte met de keuze van Ihattaren voor Oranje, mag het zich achter de oren krabben dat het niet meer moeite deed om Kökcü voor de oranje leeuw te winnen. Al aan het begin van het seizoen koos de Feyenoord-middenvelder voor Turkije.

Steven Berghuis. Beeld ANP Sport

Zo waren er tal van interessante krachtmetingen, vaak ook in directe zin. Naar Feyenoord-aanvoerder Berghuis versus de van Milan gehuurde PSV-back Rodriguez was reikhalzend uitgekeken, net als naar Dumfries versus Haps. Die laatste krijgt zijn kans op een positie waar hij in de jeugd steevast speelde, maar op profniveau nooit. Vanwege de zware blessure van Sinisterra en de midweekse verkoop van Larsson is hij er voorlopig eerste keus.

Middelveld

Maar het verschil maakte Feyenoord vooral op het middenveld waar Fer zowel poortwachter als dynamische opbouwer was en Toornstra loopvermogen bracht. PSV-middenvelders Rosario, Hendrix en Thomas missen vooral klasse aan de bal, al brengt die laatste wel diepgang en bereidde hij de 1-1 van Gakpo slim voor.

Het was even typerend dat de schotvaardige Gakpo alwéér scoorde als dat Feyenoord-rechtsback Karsdorp hem zomaar liet lopen. Karsdorp viel sinds zijn (tijdelijke) terugkeer van AS Roma al vaker op door zijn lankmoedigheid en had daarom zijn basisplaats na een blessure niet zomaar terug.

PSV probeerde vooral door de lucht zijn slag te slaan via de kopsterke Dumfries en Lammers, maar feitelijk kreeg Feyenoord rond de zeventigste minuut de beste kansen via Berghuis en Bozenik. PSV-doelman Unnerstall toonde echter zijn klasse, vooral bij de doortikbal van Bozenik had hij een onvoorstelbare reflex in huis. Via de binnenkant van de paal rolde de bal in de reusachtige handen van de Duitse doelman.

PSV zweette een kwartier voor tijd hevig toen Dumfries met hand en hoofd naar de bal ging in een kopduel met Botteghin. Het was bijna niet te zien waarmee hij het leer raakte, uiteindelijk besloot de VAR geen strafschop toe te kennen. Daarna bloedde het treffen dood.

Feyenoord houdt zo PSV op een punt met een wedstrijd minder gespeeld. De stiekem opgeborrelde titelaspiraties mogen de Rotterdammers door de remise vooralsnog weer opbergen. PSV zal balen dat het wederom een topduel niet naar de hand kon zetten. Anderzijds had het een paar weken geleden waarschijnlijk op voorhand voor een punt getekend.