Boegbeeld Manchester geopereerd na hersenbloeding

De legendarische oud-manager was vanochtend met spoed in het ziekenhuis van Salford opgenomen, nabij Old Trafford. Er was zelfs een politie-escorte geregeld om de 76-jarige Schot zo snel mogelijk in het ziekenhuis te krijgen. Volgens de club is de operatie succesvol geweest en ligt Ferguson nu op de intensive care. Fergusons familie heeft verzocht om zijn privacy te respecteren.



Het nieuws is als een grote schok gekomen omdat de oud-manager vorige week nog een fitte indruk maakte toen hij voor de wedstrijd Manchester United - Arsenal de afscheid nemende Arsene Wenger, jarenlang zijn grote rivaal, een trofee overhandigde.



In de 26 jaar dat Sir Alex manager was hebben The Red Devils liefst 38 bekers gewonnen, waaronder twee keer de Champions League. Daarvoor boekte hij ook al successen met Aberdeen. Ferguson wordt gezien als de grootste manager die het Britse voetbal ooit gekend heeft.