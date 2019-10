Bodyscan, 3D-camera en computer helpen jury om dwaling te behoeden tijdens WK turnen

Team Russland met Nikita Nagornyy , Ivan Stretovich, Artur Dalaloyan, David Belyaskiy en Denis Abliazin. Beeld BSR Agency

Twintig, nee 25 jaar training, zo sprak hoogste turnbaas Morinari Watanabe, mag niet vernietigd worden door de verkeerde jurybeoordeling van een oefening. Al zal dat nooit doelbewust zijn. Het jurylid is ook maar een mens (in blazer) en kan het mis hebben. Met soms desastreuze gevolgen voor het cijfer dat beslist over zilver of goud, over roem dan wel frustratie.

Het was de inleiding van de Japanse voorzitter van de wereldgymfederatie FIG woensdag bij de presentatie van het jurysteunsysteem (JSS). Techniek, van computers, 3D-camera’s en bodyscans, gaat de jury in turnwedstrijden helpen om het juiste onderscheid te maken tussen eentiende of tweetiende aftrek. Robotisering lijkt aanstaande.

Watanabe wilde niet aanhaken bij het meest pijnlijke verhaal uit het jureren van een turnwedstrijd. Het dateert van 2004, van de Olympische Spelen van Athene. De Amerikaan Paul Hamm won daar, met twaalfduizendste punt verschil het allround-goud, maar enkele uren later werd met videobeeld ontdekt dat de Koreaan Yang Tae-young eentiende punt te weinig waardering had gekregen. Hamm wilde, ondanks aandrang van de turnbazen, zijn medaille niet teruggeven. De uitslag bleef ook ongewijzigd.

Sindsdien sleutelt de internationale federatie aan de jurering van het turnen die door een leger van juryleden wordt uitgevoerd. Moeilijkheid (D-score) en uitvoering (E-score) zijn uit elkaar getrokken. Drie juryleden buigen zich over de D, vijf plus twee reserves over de E en dan zijn er nog twee supervisors.

Die hebben hulp van videosystemen, maar krijgen in Stuttgart voor het eerst de technische hulp van het door het Japanse computerbedrijf Fujitsu ontwikkelde ondersteuningssysteem JSS. Dat werkt met 3D-camera’s, een dikke dertig als alle onderdelen in een turnarena worden gefilmd. Vooralsnog gaat het om het sprongpaard (pegasus), het voltigepaard en ringen. Bij balk, een vrouwentoestel, worden eerste testen uitgevoerd. Elke graad afwijking in een christushang of gesprongen spagaat wordt geregistreerd.

De controlebeelden worden opgebouwd vanuit een bodyscan. Het lijf van iedere turner in Stuttgart, 547 in getal, is voor aanvang van de WK gescand. Het skelet wordt daarbij zichtbaar gemaakt. Elk geturnd element wordt door de computer gedetecteerd. In het scherm verschijnt, binnen enkele seconden, ten slotte de D-score. De uitvoering, de E-score, valt nog niet vast te leggen door de Japanners.

In Stuttgart is het peperdure JSS slechts een ondersteuning voor de supervisor, als die om een correctie wordt gevraagd. Ook bij onenigheid tussen juryleden, de zogenaamde ‘blockscore’, komt het systeem er aan te pas. De automatisering die in 2024 voor tien toestellen klaar moet zijn zal geen robotisering worden, aldus sportdirecteur Butcher van de FIG.

De Amerikaan voorziet nog niet dat juryleden straks overbodig zullen zijn. ‘Dat is niet werkelijk ons doel. Laten we wel zijn: je staat toch altijd weer versteld van het menselijk brein. Misschien maak ik het mee als ik een oude opa ben.’