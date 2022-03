Bodø/Glimt, mirakel uit het Hoge Noorden, kijkt reikhalzend uit naar confrontatie met AZ

Boven de poolcirkel is een sneeuwschuiver geen overbodige luxe, weten ze in het stadion van Bodø/Glimt. Beeld SNS Group via Getty Images

Andreas Evjen (52), vader van AZ-speler Håkon, waarschuwt op bedachtzame wijze voor de mysterieuze krachten van de aanstaande tegenstander: ‘Als ze bij AZ niet beseffen dat ze in Bodø een heel goede ploeg treffen, kon het weleens een probleem voor ze worden.’ Evjen senior was zeven jaar verdediger in het eerste elftal van Bodø, in een tijd dat de club nog klein, fijn en onbekend was.

Nu is de club uit de Noorse kustplaats nog steeds relatief klein, maar gaan de prestaties de voetbalwereld over. Kijk bijvoorbeeld naar de beelden van Bodø Glimt-AS Roma uit de groepsfase, opgenomen in het intieme Aspmyra Stadion, waar donderdag ruim 5 duizend supporters in geel en zwart zijn verzameld voor de achtste finale tegen AZ.

Trainer José Mourinho draagt op die beelden een muts tegen de kou en kijkt op een niet-blije manier zoals hij bij uitstek niet blij kan kijken. De uitslag: 6-1. Vooruit, Roma is koploper en wordt uiteindelijk winnaar van de groep, Mourinho stelt veel reserves op, maar toch: 6-1.

Woedende Mourinho

Mourinho is woedend na afloop. Hij heeft nog nooit zo dik verloren in Europa en zegt met spot dat de verslaggevers nu vermoedelijk begrijpen waarom hij meestal zijn sterkste elftal opstelt. Bodø eindigt als tweede, laat in een tussenronde weinig heel van het beroemde Celtic (winst met 2-0 en 3-1), dat in de voorronde van de Europa League AZ met mazzel versloeg. Het voetbal is te typeren als snel, aanvallend en gedragen door loopvermogen. ‘Attractief. Aanvallend. Positief’, zegt Evjen, wiens zoon twee jaar geleden verhuisde van Bodø naar AZ. En ‘Glimt’ betekent flits. Dat past bij de speelstijl.

Thuis tegen Celtic keepte Joshua Smits uit Nijmegen. Sinds een blessure hem uit de ploeg verdreef, is hij meestal reserve omdat Nikita Haikin voldoet. De Rus was geschorst tegen Celtic. Smits: ‘De wedstrijd tegen Roma, vanwege onze internationale doorbraak, en de thuiswedstrijd met Celtic, omdat ik in de basisploeg stond, zijn mijn meest memorabele duels in twee seizoenen. Dat ik weinig speel, vreet aan mij. Ik denk na over de mogelijkheden, want ik wil niet meer op de bank zitten.’

Hij beleefde twee landstitels op rij, waarvan de eerste met negentien punten voorsprong op Molde en 103 doelpunten in dertig duels. Vanwege corona was de viering sober. Bij het tweede kampioenschap was het feest mooi, doch ingetogen. ‘De Noren zijn rustig en bedachtzaam.’

Sprookje

Noem het gerust een sprookje, de opkomst van Bodø, een clubje uit de provincie Nordland. Het stadje ligt net boven de poolcirkel, al is het door de stroming vaak best aangenaam aan de kust. Hoewel? ‘De gevoelstemperatuur is door de ijzige wind soms min twintig’, aldus Smits. Deze week begon roerig: ‘Maandag hebben ze nog sneeuw van het kunstgrasveld geveegd. De stad oogt wit. Het miezert en ijzelt een beetje.’ Als AZ donderdag voetbalt, zal het vermoedelijk rustig zijn en ruim boven nul graden.

Bodø, stad van cultuur, zee en bergen, telt ongeveer 50 duizend inwoners. De club is beroemd om de jeugdopleiding. De trainer, Kjetil Knutsen, is al drie seizoenen uitgeroepen tot trainer van het jaar. Spelers van Bodø zijn populair. Jens-Petter Hauge speelt inmiddels bij Eintracht Frankfurt, dat hem huurde van AC Milan. Aanvaller Erik Botheim verwezenlijkte na de laatste titel de recordtransfer in de clubgeschiedenis, voor 10 miljoen euro naar Krasnodar, in Rusland. Middenvelder Patrick Berg vertrok naar Lens. Håkon Evjen scoorde zondag als invaller bij NEC. Een week eerder, bij de zege op Feyenoord, zat pa Andreas op de tribune in Alkmaar. Vraag senior naar het geheim en hij antwoordt: ‘Heel veel kleine stappen zijn gezet, en daarna grotere stappen. Bodø speelt 4-3-3, wil na een goal altijd meer goals maken en voor entertainment zorgen.’

Voormalig piloot

Het stadion is uitverkocht donderdag. Plannen bestaan voor een nieuw, groter stadion. ‘Niets is onmogelijk’, zegt Evjen. Wie heel romantische stukken wil schrijven over het mirakel uit het Hoge Noorden, komt uit bij mentaal begeleider Bjørn Mannsverk, een voormalig piloot bij de Noorse luchtmacht die niets van voetbal wist toen hij in contact kwam met de club en spelers met groeps- en individuele sessies prepareert op wedstrijden. Maar Smits spreekt hem vrijwel nooit. ‘Het is niet verplicht en ik heb mijn connecties in Nederland.’

Andreas Evjen, die AZ inschat als een minder aanvallende ploeg dan Bodø, zal de wedstrijd niet in het stadion beleven. Hij woont in Narvik, een stuk noordelijker dan Bodø. Er ligt daar een pak sneeuw en het vriest behoorlijk. Hij bespaart zich de reis. ‘Ik geef wiskunde aan kinderen van 10 tot 16 jaar. Donderdag duren de lessen tot 16.00 uur. Het is vijf uur rijden. Een uurtje eerder weg op school is geen optie. Het is trouwens ook vijf uur terug. Nee, ik kijk de wedstrijd op televisie.’