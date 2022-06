BMX-kampioen Mariana Pajón fietste zich een weg uit de ellende: ‘Ik heb de lijken op straat zien liggen’

Een muurschildering van de in Colombia immens populaire Mariana Pajón in Medellín. Beeld .

In Colombia is Mariana Pajón net zo bekend als tourwinnaar Egan Bernal. De tweevoudig olympisch kampioene BMX kan in eigen land niet normaal over straat. Haar beeltenis prijkt in graffiti op vele muurschilderingen in haar geboortestad Medellín.

Op Papendal genoot Pajón afgelopen weekeinde op de jaarlijkse wereldbekerwedstrijd van de anonimiteit. In Europa is BMX een kleine sport en wordt de vedette amper herkend. Het is misschien de laatste keer dat Pajón in Nederland te spreken was. De 30-jarige renster is bezig met haar laatste jaren op de fiets.

Voor Pajón was de crossfiets een weg uit de ellende. In haar Colombiaanse jeugd zag ze dagelijks geweld op straat. Als jong meisje vluchtte ze met haar moeder en twee broers van Medellín naar Cartagena toen criminelen haar broer wilden ontvoeren. Ze dook drie jaar onder en nam een andere identiteit aan. ‘In mijn jeugd was deze dreiging normaal. Kinderen werden gekidnapt. Dat was een manier om geld te verdienen. Mijn vader bleef thuis om dingen op te lossen zodat we terug konden. We hadden tijdelijk een andere naam, gingen niet naar school en spraken in die periode bijna niemand’, vertelt Pajón op Papendal.

Vredesakkoord

In de jaren dat ze met haar crossfiets internationale podia betrad, zag ze haar geboorteland veranderen. In 2016 werd er een historisch vredesakkoord getekend tussen de regering en guerrillabeweging FARC. Sindsdien is Colombia veranderd in een populaire bestemming voor backpackers.

Als de 30-jarige renster nu thuis is, weet ze dat het veilig is. ‘Als ik vroeger in de bus naar school zat, ging er weleens een bom af. Ik heb lijken zien liggen op straat. Kinderen liepen met geweren. Nu sporten ze en hebben ze een fiets.’

Pajón fietste op jonge leeftijd weg uit de ellende. Zij reisde als kind al de wereld rond om over zandheuvels te crossen. Haar eerste wereldtitel won ze op 9-jarige leeftijd. Sinds het goud op de Spelen van Londen in 2012 is ze in eigen land een nationale held.

Pajón is de tweede olympisch kampioen uit Colombia ooit en is sinds de prolongatie van haar titel in Rio in 2016 ook de meest gedecoreerde olympiër uit dat land. Op haar derde Spelen in Tokio kwam er nog een zilveren medaille bij. ‘Toen ik goud won, was het hele land blij omdat Colombia eindelijk een keer positief in het nieuws kwam. Het gaf de mensen hoop.’

Krijgers

Een opvolger heeft ze nog niet, maar de sport groeide door haar populariteit enorm in Zuid-Amerika, waar steeds meer BMX’ers vandaan komen die om finaleplaatsen strijden. Ook vrouwen. ‘Er was geen meisje die dit deed toen ik jong was. Veel te gevaarlijk, vond men. Ik reed altijd tegen jongens. Ik wil laten zien dat je ook gewoon girly kan zijn terwijl je deze sport doet. Dat je make-up kunt dragen, en mooi kunt zijn. Maar zodra we het opdoen, veranderen we in krijgers.’

Tijdens de Olympische Spelen van Tokio verovert Mariana Pajón het zilver in de BMX-finale. Beeld Getty Images

Pajón probeert Colombiaanse jeugd via haar eigen stichting een betere toekomst te geven door kinderen te stimuleren om te sporten en studeren. ‘We gaan langs scholen, geven ze een fiets of betalen mee aan een opleiding. Het gaat mij niet om het kweken van nieuwe kampioenen. Medailles boeien me niet. Als ze maar kansen krijgen om iets te maken van hun leven.’

Pajón loopt op Papendal bij de wereldbekerwedstrijd langs de baan in haar wedstrijdkleding, maar ze is niet te bewonderen op het parcours. Door een onfortuinlijke val brak ze vrijdag haar duim. Haar hand is verpakt in roze gips.

Blauw oog en schrammen

Pajón heeft er niet lang om getreurd. Ze heeft al vaak wat gebroken, vertelt ze met een blauw oog en schrammen op haar armen. ‘Ik heb meer breuken dan wereldtitels, en dat zijn er al achttien. Dit zal de 22ste of 23ste breuk zijn.’ Botten breken is niet erg, meent Pajón. ‘Dat heelt vaak snel. Erger is het als spieren of banden scheuren. Dan heb je soms een operatie nodig en ben je maanden aan het revalideren.’

Haar carrière was vaak in gevaar door ernstige ongelukken. In 2008 viel ze zo hard op haar hoofd dat haar gezicht deels verlamd was. Na veel revalideren kon ze na een half jaar weer normaal lachen.

De ergste blessure, voor het fietsen dan, kwam in de aanloop naar de Spelen van Tokio toen ze haar kruisband en meniscus scheurde. Pajón moest opnieuw leren lopen en kwam zeven maanden niet in actie. Veel mensen hadden de regerend olympisch kampioene al afgeschreven. Maar ze verraste haar concurrenten en pakte zilver in Tokio. ‘Ik heb gereden met mijn hart, in ieder geval niet met mijn benen. Want die had ik niet meer’, lacht Pajón.

Door de blessure moest ze wel het idee laten varen om olympisch kampioen te worden als baanrenster én BMX’er. Pajón combineerde beide sporten al jaren omdat de trainingen op de baan haar helpen sterker te worden in de buitenlucht.

Die ambitie heeft ze nu laten varen. De 1,57 meter lange kampioene weet niet of ze nog in Parijs op de Spelen van 2024 te bewonderen zal zijn. ‘Ik bekijk het nu wedstrijd voor wedstrijd. Parijs is pas over twee jaar, nog best een lange tijd.’