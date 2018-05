Bmx’er Rinke Oegema krijgt veel van zijn ouders, in ruil voor vakantiewerk in het familiebedrijf

Zijn twee oudere broers Sytse en Ynze spoorden bmx’er Rinke Oegema (16) ooit aan om te gaan trainen. ‘Kom met ons fietsen. Anders word je veel te dik.’

Op het bmx-baantje naast zijn vaders transportbedrijf stapte Rinke voor het eerst op de fiets. Van de drie broers bleek de jongste het meest getalenteerd. Vader Sibbele: ‘Rinke heeft het meeste lef. Als hij voor een grote jump staat, springt hij zonder daar heel lang over na te denken.’

Rinke veranderde van een bol jongetje in een atleet. In de zomer van 2016 werd hij derde op het jeugd-WK in Medellín, Colombia. Nu droomt Rinke van de Olympische Spelen.

Vader Sibbele en moeder Gina helpen die droom te realiseren. Achter het huis in Dedemsvaart staat een grote truck met in blokletters Oegema op de zijkant. Het is een vrachtwagen met zes slaapplekken en een mobiele werkplaats waar acht fietsen in passen. Het familiebedrijf met ruim 500 werknemers is bovendien hoofdsponsor van Team TVE Oegema, de eerste en enige commerciële bmx-ploeg van Nederland. Naast Rinke en zijn broers behoort olympisch medaillewinnares Laura Smulders tot het team.

Vakantiewerk

Rinke beseft dat zijn ouders veel geld aan de sport besteden. Een fiets kost al snel 2.000 euro, daar komen de helm, schoenen en bodyprotector bij. Een buitenlandse wedstrijd kost zomaar 600 euro. Moeder Gina: ‘We zitten in de gelukkige situatie dat we dat kunnen betalen. Zonder geld is het moeilijk om deze sport vol te houden.’

In ruil voor die financiële hulp moet Rinke zich iedere vakantie melden op het bedrijf om daar te werken. Hij maakt het magazijn schoon, of helpt bij het wassen van de vrachtwagens. Vader Sibbele: ‘Hij moet weten waar het geld vandaan komt. Jongens van zijn leeftijd staan iedere dag trucks schoon te maken.’

Moeder Gina, financieel directeur van het bedrijf, brengt haar zoon regelmatig naar de trainingen die worden gehouden door het hele land. Soms kan ze het niet laten om Rinke op het hart te drukken voorzichtig te zijn. ‘Als alles goed afloopt, vind ik het hartstikke leuk om te kijken. Als ik het een keer mis zie gaan, denk ik: stop er toch mee.’

Vallen

Bmx is bij de uitstek de sport waarbij vaak gevallen wordt. Rinke’s broer Ynze brak zijn hak en enkel al eens, waardoor hij een halfjaar lang niet kon fietsen. Na de blessure duurde het nog langer voor hij weer met volle overtuiging over de bulten vloog. Rinke: ‘Veel mensen haken af omdat ze niet meer durven. Tot nu toe durf ik mijn inhaalacties nog altijd te maken.’

De zorgen over de veiligheid hebben niet geleid tot een verbod. ‘Hij traint er al tien jaar voor. Ik krijg het niet over mijn hart om te zeggen dat hij ermee moet stoppen’, zegt moeder Gina. ‘Als het ooit mis gaat, zeg ik tegen mezelf: had ik maar harder geroepen dat ze voorzichtiger aan moesten doen.’

Rinke weet wel wat hij moet doen om die zorgen weg te nemen: ‘De allerbesten vallen nooit. Je moet gewoon zorgen dat je vooraan rijdt.’