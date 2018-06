BMX’er Niek Kimmann volwassen genoeg voor weer een wereldtitel

Het spookte bijna twee jaar door het hoofd van BMX’er Niek Kimmann (22): wat als dit de enige wereldtitel is die ik win? Alles klopte op die zaterdag in 2015 in het Belgische Zolder. Hij was in bloedvorm, de baan lag hem goed en het regende. ‘De puzzelstukjes vielen perfect die dag. Daarna bleef het stil, zegt Kimmann vanuit Bakoe, Azerbeidzjan, waar dit weekeinde de WK plaatsvindt.

Kimmann is na twee moeizame jaren op de crossfiets de te kloppen man op het WK. Hij stond dit seizoen in alle wereldbekerfinales; hij won vier van de zes wedstrijden. Hij voert met een ruime voorsprong het wereldbekerklassement aan. Op de wereldranglijst van de internationale wielerbond UCI staat hij op de eerste plek, net als landgenoot Laura Smulders bij de vrouwen.

Kimman was 19 jaar toen hij zijn eerste wereldtitel veroverde. De druk was ineens huizenhoog. Hij schetst de hectiek die op hem af kwam: ‘Van de een op de andere dag sta je in het middelpunt van de belangstelling. Je moet niet vergeten hoe jong ik was. Je moet rond wedstrijden ineens fotoshoots doen voor sponsoren, krijgt van alle kanten interviewverzoeken en de verwachting is dat je als wereldkampioen ineens altijd meedoet om de prijzen. Zo werkt het alleen niet.’

Teleurstelling in Rio

De verplichtingen kostten hem veel energie. Het gebrek aan ervaring hoe al die aandacht te handelen, brak hem op. De Olympische Spelen in Rio de Janeiro werden na een valpartij een teleurstelling. In 2017 reed hij slechts een wereldbekerfinale en stond geen enkele keer op het podium. Dat was niet genoeg voor de fanatiekeling die al sinds zijn kinderjaren met z’n broer Justin over hun zelfgemaakte BMX-baantjes in de tuin van de boerderij in het Overijsselse Lutten crosste.

Aanvankelijk was de BMX-baan niet veel meer dan wat zandhopen in de voortuin. Tot moeder Kimmann het gestoei en gestunt van haar zoons niet meer kon aanzien vanuit het keukenraam. In de achtertuin werd het grootser aangepakt. Kimmann: ‘We hadden alle ruimte. Als we de eerste heuvel niet over kwamen, verlengden we de aanloop van 20 naar 40 meter. We hadden geen startheuvel. In de tuin heb ik spelenderwijs leren sprinten.’

Zijn explosieve sprint en startsnelheid zijn een belangrijk wapen van Kimmann op de baan. Ook niet onbelangrijk: hij kan nu veel beter met de druk om gaan, zegt hij. ‘Na mijn wereldtitel vielen de resultaten twee jaar tegen, maar ik heb in die periode wel voor vijf jaar aan ervaring opgedaan. Ik ben volwassen geworden.

‘Als ik vroeger een pijntje had, bleef ik maar trainen. Ik wilde voor een belangrijke wedstrijd altijd een persoonlijk record neerzetten. Nu neem ik rust als ik voel dat mijn lichaam vermoeid raakt. En het afgelopen jaar rijd ik zelden nog met een transponder om de tijd te meten in een training. Ik vertrouw op mijn kunnen.’

Niek Kimmann op de Spelen in Rio. Foto ANP

Een paar weken geleden hoorde hij dat zijn vriend Renato Rezende met de Braziliaanse selectie naar Bakoe zou afreizen om de baan te verkennen. Geen slecht idee, dacht Kimmann. Parcourskennis is een belangrijk onderdeel in het fietscrossen.

Bondscoach Bas de Bever hoefde niet lang na te denken toen Kimmann hem vroeg of hij misschien een paar dagen aan mocht aansluiten bij de Brazilianen. Anderhalve week geleden waren Kimmann en teamgenoot Judy Baauw dus al een paar dagen in Bakoe om de baan te leren kennen.

Kimmann: ‘Zo ver reizen is het niet: twee vluchten, een van 3,5 uur en een van 2,5 uur. Ik vergelijk het met een autoritje naar Parijs, waar je even uitgebreid gaat lunchen tussendoor. En ik ben blij dat we geweest zijn: het is een baan die me ligt. Niet te technisch. Het waait hier veel, dus de sprongen zijn niet zo hoog. Ik kan juist winst pakken met mijn snelheid op de rechte stukken. Maar goed, het blijft BMX: een valpartij en het is meteen voorbij. Het ongeluk zit in onze sport in een klein hoekje.’

Het gesprek komt op Jelle van Gorkom, vriend en trainingsmaat van Kimmann, die begin januari bij een training hard ten val kwam na een botsing met een veiligheidsketting tijdens een training op de baan van Papendal. Hij werd een tijd lang kunstmatig in coma gehouden en zit inmiddels in revalidatiecentrum.

Kimmann gaat om de week op bezoek bij Van Gorkom. Het gaat goed, naar omstandigheden. Op filmpjes op sociale media is te zien hoe hij op een driewieler zijn eerste rondjes weer maakt. Op livestreams via YouTube volgt Van Gorkom het successeizoen van Kimmann. Ook tijdens de WK zal hij scherp toezien op diens prestaties. ‘Hij blijft kritisch. Dan zie ik dat hij soms tijdens de wedstrijd al een appje heeft gestuurd: ‘Je had die bocht beter iets scherper kunnen aansnijden’. Haha. Nee, wat dat betreft is hij niet veranderd.’