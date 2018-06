BMX’er Laura Smulders verovert wereldtitel

Laura Smulders heeft de wereldtitel BMX veroverd. De Nederlandse bleef in Bakoe, Azerbeidzjan, haar jongere zus Merel Smulders en landgenote Judy Baauw voor. Die laatste twee profiteerden behendig van een fout van de Amerikaanse titelhouder Alise Willoughby. Die viel in een bocht nadat ze het achterwiel van Smulders had aangeraakt.

Smulders, die in 2014 bij de WK in Rotterdam de wereldtitel veroverde op het onderdeel tijdrit, kon de uitslag van de finale in Bakoe niet geloven. ‘Ik heb echt een superdag gehad. In de finale was ik niet als beste weg, maar maakte ik meer snelheid op het tweede stuk. In de bocht zag ik mijn kans en moest die grijpen. Daarbij raakte Willoughby mijn achterwiel en kwam ten val.’

Smulders begon als favoriet aan de finale. Ze behoort al jaren tot de beste BMX’ers ter wereld. In 2012 won ze als 18-jarige tot veler verrassing brons op de Zomerspelen van Londen. Daarna werd ze meermaals Europees kampioen. De afgelopen twee jaar was ze de beste in de wereldbeker, ook dit seizoen voert ze het klassement aan dankzij vier zeges in zes wedstrijden.

Smulders is al lang serieus met haar sport bezig. Eind 2014 besloot ze een commerciële ploeg op te richten. Ze vreesde dat ze als lid van de Nederlandse selectie geen olympisch goud zou winnen. Bondscoach Bas de Bever, die Smulders drie jaar begeleidde, zei onlangs over dat opmerkelijke besluit. ‘Ik wist meteen dat het menens was. Hoe jong ook, Laura heeft altijd goed nagedacht over haar keuzes.’

Bij de mannen eindigde Joris Harmsen net naast het podium. Dave van der Burg, de andere Nederlander in de finale, kwam ten val en werd achtste. Topfavoriet Niek Kimmann werd na een mislukte start in de halve finales uitgeschakeld. De titel bij de mannen ging naar de Fransman Sylvain André. Hij bleef in een tumultueuze finale zijn landgenoot en tweevoudig wereldkampioen Joris Daudet 0,006 seconde voor.