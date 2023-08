BMX’er Laura Smulders pakt zilver na moeilijke periode: ‘Ik had weinig verwachtingen van mezelf’

Laura Smulders (tweede links) snelt door de baan in de halve finale. Beeld REUTERS

Laatst kreeg Laura Smulders een berichtje van een vriend. Het is nu 10 augustus, stond er. Exact elf jaar geleden stapte de BMX’ster voor het eerst op een internationaal – en direct ook het grootste – podium, om olympisch brons op te halen. Ja, denkt Smulders nu op haar 29ste, na zojuist als tweede van de wereld te zijn gefinisht. ‘Dat is toch ongekend. En gek.’

Ze staat al elf jaar aan de top in haar sport. ‘Maar het voelt eerder als een jaar of vijf.’ Tegelijkertijd is er genoeg gebeurd. Ze won WK-medailles in alle kleuren en voegt daar nu, op het BMX Centre in Glasgow, weer een zilveren aan toe. De Britse Bethany Shriever was te sterk. ‘Ik ben er heel blij mee, want ik had van tevoren weinig verwachtingen van mezelf. Ik heb het hele jaar een beetje gestruggeld.’

Knie verdraaid

Smulders begon het seizoen al met tegenvallende resultaten. ‘Geen idee waarom, maar dat helpt natuurlijk niet voor het vertrouwen.’ Zeven weken geleden verdraaide ze ook nog eens haar knie tijdens een clinic. ‘Heel stom’, zegt ze. Soms, als ze zichzelf van de metershoge startheuvel afstort en een windvlaag onverwachts voor disbalans zorgt, zet ze weleens haar voet neer voor steun. Dan komt er veel meer kracht op haar benen te staan en gaat het altijd goed. ‘Daarom snap ik het niet. Nu ging ik rustig en dacht ik: even uitwijken. Mijn knie verdraaide gewoon. Zo onbenullig.’

Ze reed de wereldbekerwedstrijd op Papendal wel, omdat ze het niet over haar hart kon verkrijgen een thuiswedstrijd te missen. ‘Niet ideaal.’ Vervolgens moest ze het NK en EK laten schieten, vertelt ze aan de zijkant van het podium waar medaillewinnaars uit alle categorieën in rijtjes van drie in plastic stoelen wachten tot de ceremonie begint.

Smulders met het zilver Beeld AFP

Het boegbeeld bij de Nederlandse mannen, Niek Kimmann, loopt langs en stopt voor een korte felicitatie met omhelzing. ‘Ik heb jou niet zien rijden’, zegt Smulders. ‘Nou, je hebt niks gemist’, zegt de olympisch kampioen. Hij strandde in de halve finale. Anders dan Kimmann houdt Smulders wel van het Schotse parkoers. ‘Een topbaan.’

Hoe langer de afstand tot de eerste bocht, des te fijner Kimmann dat vindt. Hij moet het hebben van de snelheid die hij daar kan maken. Maar in Glasgow is het eerste stuk van de baan kort. Kimmann: ’Zie het alsof je een auto hebt met zes versnellingen, maar er maar vier kunt gebruiken.’

Geen baan te moeilijk

Smulders kan juist teren op eerder Schots succes. Een jaar geleden won ze hier twee wereldbekerwedstrijden. Voor haar optreden in de WK-finale zei ze nog: ‘Eigenlijk zonde dat ik nu nog maar een ronde mag rijden, ik weet niet wanneer ik hier weer terugkom.’ Voor Smulders kan geen baan te moeilijk zijn. Als iedereen het lastig vindt, is zij in haar element. Dat bracht zelfvertrouwen in de finale.

Halverwege de finale lag ze nog op plaats drie, maar ze zag de Amerikaanse Alise Willoughby voor zich. ‘Ik wist dat zij minder goed is in het tweede deel, terwijl ik daar juist supersterk ben.’ Hoe de olympische baan van volgend jaar in Parijs eruitziet, is nog onbekend. ‘Maar normaal gesproken is een Franse baan technisch, dus dat is gunstig.’

Al staat ze inmiddels al elf jaar aan de top, vooralsnog is Smulders van plan gewoon door te gaan na Parijs. ‘Ik kan me niet voorstellen dat ik volgend jaar zou moeten stoppen. Ik vind het nog steeds leuk.’ Meer dan ooit leerde ze het afgelopen jaar grenzen trekken. Ze stapte over naar een ander team; Commencal. De afgelopen jaren reed ze in het team van haar vader en met haar vier jaar jongere zus Merel, die in Glasgow strandde in de halve finale. Wel trainen ze nog samen.

Het van team veranderen noemt ze ‘ontzettend gaaf’, maar zowel bij het nationaal team horen, werken met haar zus en oude team, als een nieuw team hebben creëerde ook wat onrust. ‘Als je omgeving een beetje verandert, komen er randzaken bij. Daar moest ik wel mee leren omgaan. Ik zag wel weer: Ik wil gewoon lekker fietsen. Ik denk ook dat ik nog beter kan.’