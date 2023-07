BMX’er Kimmann wint EK in hol van de leeuw met dank aan zijn ‘doorversnelling’

Niek Kimmann op weg naar de Europese titel in Besancon. Beeld Getty Images

In het hol van de leeuw, met vier Franse rijders in de finale, liet Kimmann direct vanaf de meet iedereen zijn achterwiel zien. De olympisch kampioen van 2021 stond zijn koppositie niet meer af en kroonde zich voor de tweede keer in zijn carrière tot Europees kampioen.

De 27-jarige Kimmann maakt er nooit een geheim van dat zijn start niet zijn specialiteit is, maar in de EK-finale logenstrafte hij hoogstpersoonlijk deze aanname. Vanaf de buitenkant (zesde startplek) vloog hij de startheuvel af, kroop naar binnen, wist goed door te versnellen en had al voor de eerste bocht een voorsprong te pakken.

Over de auteur

Natasja Weber schrijft voor de Volkskrant over olympische sporten als hockey, zwemmen en paardensport.

De tweevoudig wereldkampioen voelde zich zaterdag op het zeer technische parcours in zijn element en bleef in de finale onder andere vier Franse BMX’ers voor. Twee Fransen, Jérémy Rencurel en Leo Garoyan, reden op hun thuisbaan maar zij kwamen voor eigen publiek niet verder dan respectievelijk de tweede en vierde plaats.

Doorversnelling

Bondscoach Martijn Jaspers (36) roemde daags na het EK-goud van Kimmann vooral diens doorversnelling kort na de start. ‘Die is van absoluut wereldniveau. De doorversnelling begint eigenlijk al halverwege de startheuvel. Zijn start, puur de eerste paar meter, is niet de beste van het veld. Maar als Niek vervolgens echt kan versnellen is hij niet te houden, dan maakt hij meteen het verschil.’

Door een mindere halve finale, waarin Kimmann als vierde eindigde, mocht hij pas als zevende zijn startpositie voor de finale kiezen. Het werd een plek aan de buitenkant (zesde plek) waardoor hij bij de start meer meters moest maken. ‘Niek kende voor zijn doen echt een goede start waarna hij met zijn kwaliteit, de doorversnelling, de wedstrijd besliste. Toen hij bij de eerste bocht al op kop reed, wist ik dat ze hem normaal gesproken echt niet voorbij zouden komen. Niek maakt zo weinig fouten’, weet Jaspers, zelf een voormalige BMX’er.

Voor Kimmann is zijn Europese titel een mooie opmaat richting het WK in Glasgow van volgende maand. Na een moeizame seizoensstart als gevolg van een sleutelbeenbreuk benadert hij inmiddels zijn topvorm.

Zuid-Frankrijk

Sinds begin dit jaar traint Kimmann in Zuid-Frankrijk met een internationale groep BMX’ers onder leiding van de Britse coach Liam Philips. De sportman uit het Overijsselse Lutten staat erom bekend dat hij nieuwe prikkels nodig heeft om tot grootse prestaties te komen. Ook in aanloop naar de voor hem zo succesvolle Olympische Spelen van Tokio zocht Kimmann zijn toevlucht tot de trainingsgroep van Philips, destijds in Zwitserland.

De Nederlandse bondscoach noemt het ‘helemaal prima’ dat zijn belangrijkste troef zich buiten Papendal voorbereidt op de Spelen van Parijs volgend jaar. Jaspers heeft periodiek contact met Philips. ‘We hebben alle vertrouwen in de samenwerking tussen Liam en Niek. Bovendien is Niek zo’n professional. Als hij zich goed voelt, kan hij iets speciaals in zichzelf naar boven halen. Wie zijn wij om hem verplichtingen op te leggen waar hij zich minder lekker bij voelt? Vergelijk het met Sifan Hassan die in de VS traint.’