Blunder doelman Drommel leidt nederlaag sterker PSV tegen Willem II in

Joël Drommel Beeld Pro Shots / Toin Damen

PSV voetbalde een handvol kansen bij elkaar in Tilburg en stond in negentig minuten slechts één schot op doel toe. Toch zorgde een eigen doelpunt van Eran Zahavi en een flater van Drommel ervoor dat Willem II twee keer wist te scoren. Zo schoot PSV zichzelf lelijk in de voet. Zeker omdat het elftal na twee mindere wedstrijden weer iets beter voor de dag kwam.

Wisselbeleid

Zodra de naam PSV de afgelopen weken viel, ging het vaker over het wisselbeleid van Schmidt dan over het spel van zijn ploeg. De Duitse trainer baarde bij menig voetbalvolger opzien met zijn wissels. Schmidt wil zijn spelers zo lang mogelijk fris en scherp houden, zeker nu de wedstrijden zich in hoog tempo opvolgen.

Hoe dan ook kwamen al die wisselingen het spel van PSV niet ten goede tegen Feyenoord (0-4-nederlaag) en Go Ahead Eagles (nipte 2-1-zege). Door voortdurend andere spelers op te stellen of op een andere positie te posteren, leken de structuur en vaste patronen te ontbreken bij PSV. Al bleef Schmidt achter zijn keuzes staan.

Tegen Willem II begon hij met zijn op het oog sterkste elftal. Op het middenveld stond de van een blessure teruggekeerde Ibrahim Sangaré. Evenals architect Mario Götze, die midweeks in Deventer nog ontbrak. Alleen de geblesseerde Noni Madueke was er niet bij. Zijn plek voorin werd ingenomen door Ritsu Doan.

Schlemiel

In het Koning Willem II stadion, het eerste stadion in Nederland dat sinds anderhalf jaar weer helemaal vol zat, voetbalde PSV makkelijker dan de thuisploeg, na de zege op de Eindhovenaren de verrassende nummer twee van de competitie. Zahavi miste twee keer in kansrijke positie en was na twintig minuten aan de andere kant de schlemiel. De Israëlische spits kopte de bal in eigen doel, nadat Doan wel heel gemakkelijk een vrije trap had weggegeven.

Niet veel later herstelde hij zijn fout. De sterk spelende Sangaré stuurde de mee opgekomen Philipp Max de diepte in. De Duitse back leverde een ragfijne voorzet af die door Zahavi van dichtbij werd binnengekopt. Het was pas de eerste assist in de eredivisie dit seizoen van Max, die vorig seizoen de ene na de andere lage voorzet afleverde waaruit werd gescoord.

PSV ging op zoek naar de voorsprong en drukte de ploeg van trainer Fred Grim steeds verder terug. Fraai was de redding van Willem II-doelman Timon Wellenreuther op de kopbal van Marco van Ginkel. Knullig was de blunder van diens collega Drommel, doelman van PSV.

Door de vingers

De keeper verkeek zich lelijk op een slap schot van Ché Nunnely. In plaats van dat hij de bal eenvoudig ving, liet hij die door zijn vingers glippen, waarna de bal teisterend langzaam in het doel stuiterde. Zo kostte een blunder van Drommel PSV de wedstrijd. Te meer omdat Wellenreuther nog een aantal keer knap redde, zoals op schoten van de ingevallen spits Carlos Vinicius.

PSV zakte door de nederlaag naar de derde plek, terwijl Ajax het gat naar de concurrent uit Eindhoven zaterdagavond kan vergroten tot vier punten, als het in de Johan Cruijff Arena wint van FC Groningen.