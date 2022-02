Blote borsten en dickpics

Een suppoost vertelde me deze week hoe dat vroeger ging bij Ajax, als Marc Overmars een oefenwedstrijd speelde in de provincie, vóór het echte seizoen, als het zonnetje scheen en de biertap gul was. Als ze hem na de wedstrijd hadden omsingeld, de jonge, vrij opgewonden vrouwen, was het lastig hem te ontzetten. Ze vraten hem bijna op. Sommigen trokken hun shirt uit. Ze vroegen, nee ze smeekten, of hij een handtekening wilde zetten op hun blote borsten.

Dat moet toch best ongemakkelijk, misschien zelfs intimiderend zijn geweest voor de verlegen tiener Marc Overmars, die buiten Epe en heel veel voetbalvelden nog niet zoveel van het leven had gezien. Hij zei daar nooit zoveel over, zoals hij over veel andere onderwerpen ook niet sprak, deze toen al wat aparte jongen.

Hij was het eerste meisjesidool in een nieuwe succesperiode van Ajax. Ik las deze week stukken over Overmars-verering uit die tijd, waarvan ik destijds soms getuige was, met stijgende verbazing om de opdringerigheid. Van vrouwen. Niet alleen daarom denk ik veel aan Overmars en de door hem gestuurde, grensoverschrijdende, seksueel getinte, intimiderende berichten aan vrouwen op de werkvloer.

De zaak houdt me bezig, ook om de broodnodige brede maatschappelijke discussie, en nog meer om de kwetsbaarheid van alles. De kwetsbaarheid van succes, van het leven zelf, van belaagde vrouwen. Van Ajax ook, dat zo groot is gegroeid de laatste jaren, en opeens weer zo klein is, tot leedvermaak van velen.

Hoe kon dit gebeuren? Een verklaring voor de duistere kant van Overmars ontbreekt misschien. Zijn postvak puilde dertig jaar geleden uit, toen hij naar de grote stad kwam. Liefdesverklaringen van totaal onbekende jonge vrouwen. Sommigen stuurden slipjes mee. Gewoon, in een enveloppe. Een lollig programma van Henk Spaan en Harry Vermeegen huurde een bus met vrouwen toen hij revalideerde van een blessure. Ze hadden bijna allemaal hetzelfde cadeautje gekocht: een modelauto, want daar was hij dol op. Ze aanbaden hem.

We mogen niet zomaar psychologiseren bij deze misstanden, zeker wij mannen niet, want wat heeft toen te maken met nu, nu hij directeur was bij Ajax en vrouwen zich belaagd voelden door zijn berichten? Alleen berichten. In hoeverre is zijn vrouwbeeld bepaald door het verleden, toen andere vrouwen dan die van nu zich massaal aan zijn voeten wierpen, alleen omdat hij aardig tegen een bal trapte en een leuk koppie had?

Zondag zat de andere directeur, Edwin van der Sar, de vleesgeworden kwetsbaarheid te zijn. Hij was zichtbaar geraakt over foto’s. Geen foto’s met intieme delen van Overmars, maar foto’s samen met Overmars en bekers. Ze waren vrienden, zoals trainer Ten Hag en Overmars ook vrienden waren. Of nog zijn, maar toch anders dan.

Alles wat kapot is gegaan de laatste weken, daaraan denk ik het meest. Het tolt van al die meningen, de woede, de scherprechters, het grote gelijk dat niet bestaat, het reageren op reacties, blote borsten met handtekeningen en foto’s van een piemel. Eén vraag dreunt het hardst in mijn kop: waar is het mededogen gebleven in onze samenleving?