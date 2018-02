Blokhuijsen verloor veertje en reed ploegenachtervolging verder met 'halve schaats'

Eigenlijk mag zo'n veer niet kapotgaan Woordvoerder Maple Skate

In Blokhuijsens klapschaats zitten twee veren van zo'n 5 centimeter lang. Die lopen aan weerszijden van de schaats van het scharnier bij het ijzer naar de zool van de schoen. De veren zijn essentieel voor het klapmechanisme in de schaats en in het bijzonder voor de snelheid waarmee de schaats 'terugklapt'. Als een van die twee veren knapt, verstoort dat het ritme van de schaatser.



Een woordvoerster van Blokhuijsens Viking laat weten dat de schaats van Blokhuijsen relatief nieuw is: 'In driekwart jaar is dit model van introductie naar de Winterspelen gegaan'. Het bedrijf kreeg van schaatsers al vroeg te horen dat er iets mankeerde aan de veren. Bij sprinter en Viking-klant Michel Mulder knapte er zelfs een veer op de NK afstanden, tijdens het trainen en in december bij een wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City.