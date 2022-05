Bloemendaal pakt hockeytitel met ideale mix van oud en jong

Tom Hiebendaal probeert met de backhand langs de achterlijn bij Pinoké te glippen. Beeld Pro Shots / Bart Scheulderman

Als Wouter Jolie (36) met zijn dochtertje op zijn schouders de 22ste landstitel van Bloemendaal viert voor het uitzinnige thuispubliek, geeft op de achtergrond zijn 17-jarige ploeggenoot Casper van der Veen zijn oma een knuffel. Het is een treffend beeld van twee spelers die bijna twintig jaar in leeftijd verschillen. Toen Jolie in 2006 zijn eerste landstitel vierde met Bloemendaal, was Van der Veen één jaar.

Het supertalent van Bloemendaal staat aan het begin van een veelbelovende carrière, voor oudgediende Jolie is het nu echt gedaan. Hij speelde zaterdag in het tweede en door de 3-0-zege beslissende duel om de nationale hockeytitel tegen Pinoké zijn laatste wedstrijd voor Bloemendaal. Althans, dat zegt hij. De afgelopen jaren nam Jolie al driemaal eerder afscheid. ‘Nee, nee, nu is het echt gedaan’, zegt Jolie na de wedstrijd met een schorre stem van het coachen van zijn medespelers.

De bijna 37-jarige verdediger op wie de jaren geen vat lijken te hebben, wil lekker met zijn vrienden spelen in het tweede team. Zoals hij na zijn eerste afscheid in 2017 al deed. Maar door personele problemen in de defensie werd er diverse keren nog een beroep op hem gedaan. ‘Eigenlijk zou ik dit voorjaar alleen invallen tijdens de Euro Hockey League (EHL). Maar vanuit de spelersgroep kwam het verzoek of ik er niet een maandje aan vast wilde plakken en ook het slot van de competitie en de play-offs mee wilde spelen. Ik ben fit, woon om de hoek. Dus in plaats van één toetje werden het er twee’, vertelt de vader van drie kleine kinderen.

Zevende titel Jolie

Met de kampioensbeker in zijn hand kijkt Jolie om zich heen. ‘Kampioen worden in eigen huis is het mooiste dat er is. Dat went nooit.’ Zelfs niet na de zevende titel uit zijn rijke carrière.

Jolie zegt te hebben genoten van zijn jongste ploeggenoot Casper van der Veen. De lange, fysiek sterke aanvallende middenvelder (geboren in juni 2004) is een van de grootste talenten van Nederland. De speler van Jong Oranje beschikt over een surplus aan techniek, ziet het spel goed en is levensgevaarlijk in de cirkel. Jolie: ‘Die gast is zó goed. Daar gaat Bloemendaal de komende vijftien jaar heel veel plezier aan beleven.’ De nestor van de ploeg gaf Van der Veen voorafgaand aan de play-offs mee dat hij net als anders op zijn gevoel moest spelen: ‘Doe waar je goed in bent en geniet.’

Van der Veen zegt ‘onwijs veel te leren’ van zijn ervaren teamgenoten. Van Jolie en zeker ook van de wereldtoppers Arthur Van Doren (olympisch kampioen met België in 2021) en Florian Fuchs (olympisch kampioen met Duitsland in 2012). ‘Zij hebben alles al meegemaakt, maar zijn heel relaxte ploegmaten. Ze geven me zoveel vertrouwen en helpen me binnen en buiten het veld. We hebben zo’n hecht team, niet normaal’, zegt Van der Veen na het winnen van alweer zijn tweede landstitel. De groeibriljant speelt vanaf de C-jeugd voor Bloemendaal, daarvoor hockeyde hij bij MHC Alliance in Heemstede.

Geen moment spannend

De strijd tussen recordkampioen Bloemendaal en Pinoké, dat voor het eerst in de clubgeschiedenis de finale van de play-offs haalde, was zaterdag geen moment spannend. Op Hemelvaartsdag had Bloemendaal na shoot-outs gewonnen in Amsterdam, nadat de wedstrijd na 70 minuten in 3-3 was geëindigd. In eigen huis liet het team van coach Rick Mathijssen er geen twijfel over bestaan de beste ploeg van Nederland te zijn. De 3-0-zege op sportpark ’t Kopje kwam tot stand door goals van Roel Bovendeert (tweemaal) en Tim Swaen. Het was alweer de derde landstitel op rij voor Bloemendaal.

Na afloop ging de meeste aandacht van de supporters uit naar het afscheid van balvirtuoos Florian Fuchs die na zes seizoenen Bloemendaal (drie landstitels en drie EHL-zeges) stopt met tophockey. Maar de vloeiend Nederlands sprekende Duitser blijft in Amsterdam wonen en houdt de mogelijkheid open dat hij ooit als invaller nog eens het oranje shirt van Bloemendaal zal dragen, zoals Wouter Jolie. ‘Maar ik ga niet vier keer afscheid nemen zoals Wouter’, lachte Fuchs.